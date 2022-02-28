https://ria.ru/20220228/uscherb-1775458177.html

МИД посоветовал G7 подсчитать ущерб от своих действий

МИД посоветовал G7 подсчитать ущерб от своих действий - РИА Новости, 28.02.2022

МИД посоветовал G7 подсчитать ущерб от своих действий

Страны "Большой семерки" должны подсчитать, какой ущерб миру нанесли их действия, а не Москвы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T01:32

2022-02-28T01:32

2022-02-28T01:37

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

g7

украина

россия

мария захарова

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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Страны "Большой семерки" должны подсчитать, какой ущерб миру нанесли их действия, а не Москвы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Белый дом ранее заявил, что с присоединением Японии все страны "большой семерки" теперь поддерживают наиболее тяжелые санкции против России.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/zelenskiy-1775455165.html

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Игорь Манаширов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Манаширов

в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), g7, украина, россия, мария захарова