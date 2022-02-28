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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/uscherb-1775458177.html
МИД посоветовал G7 подсчитать ущерб от своих действий
МИД посоветовал G7 подсчитать ущерб от своих действий - РИА Новости, 28.02.2022
МИД посоветовал G7 подсчитать ущерб от своих действий
Страны "Большой семерки" должны подсчитать, какой ущерб миру нанесли их действия, а не Москвы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T01:32
2022-02-28T01:37
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
g7
украина
россия
мария захарова
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Страны "Большой семерки" должны подсчитать, какой ущерб миру нанесли их действия, а не Москвы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Белый дом ранее заявил, что с присоединением Японии все страны "большой семерки" теперь поддерживают наиболее тяжелые санкции против России.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Игорь Манаширов
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в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), g7, украина, россия, мария захарова
01:32 28.02.2022 (обновлено: 01:37 28.02.2022)
 
МИД посоветовал G7 подсчитать ущерб от своих действий

Представитель МИД Захарова: G7 должна считать ущерб от своих действий, а не от Москвы

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Страны "Большой семерки" должны подсчитать, какой ущерб миру нанесли их действия, а не Москвы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Там есть до этого чем заняться, в частности нужно давно "семерке" посчитать ущерб, который ее страны нанесли миру как минимум за последние 20-25 лет, и рассчитаться по долгам в нескольких точках, на нескольких континентах мира", - сказала Захарова в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1", комментируя реакцию G7 на действия РФ на Украине.
Белый дом ранее заявил, что с присоединением Японии все страны "большой семерки" теперь поддерживают наиболее тяжелые санкции против России.
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
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В Раде заявили, что Зеленский знал о начале военной операции
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Опубликовано: Игорь Манаширов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)G7УкраинаРоссияМария Захарова
 
 
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