01:32 28.02.2022 (обновлено: 01:37 28.02.2022)
МИД посоветовал G7 подсчитать ущерб от своих действий
Представитель МИД Захарова: G7 должна считать ущерб от своих действий, а не от Москвы
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Страны "Большой семерки" должны подсчитать, какой ущерб миру нанесли их действия, а не Москвы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Там есть до этого чем заняться, в частности нужно давно "семерке" посчитать ущерб, который ее страны нанесли миру как минимум за последние 20-25 лет, и рассчитаться по долгам в нескольких точках, на нескольких континентах мира", - сказала Захарова в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1", комментируя реакцию G7 на действия РФ на Украине.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Игорь Манаширов