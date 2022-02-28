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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/ukraina-1775695948.html
Восемь стран призвали ускорить принятие Украины в ЕС
Восемь стран призвали ускорить принятие Украины в ЕС - РИА Новости, 28.02.2022
Восемь стран призвали ускорить принятие Украины в ЕС
Главы Болгарии, Чехии, Польши, Словакии, Словении и стран Прибалтики призывают ЕС принять меры, чтобы немедленно предоставить Украине статус страны-кандидата и... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T23:19
2022-02-28T23:19
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
киев
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Главы Болгарии, Чехии, Польши, Словакии, Словении и стран Прибалтики призывают ЕС принять меры, чтобы немедленно предоставить Украине статус страны-кандидата и начать процесс переговоров об ее вступлении в союз.Ранее Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз."Мы, президенты стран-членов НАТО: Республики Болгария, Чешской Республики, Республики Эстония, Республики Латвия, Республики Польша, Словацкой Республики и Республики Словения... призываем страны-члены ЕС оказать всяческую политическую поддержку и способствовать тому, чтобы институты ЕС предприняли шаги по немедленному предоставлению Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС и началу переговорного процесса", - говорится в письме глав государств.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, восстановлена подача воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем, украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
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в мире, россия, украина, киев
23:19 28.02.2022
 
Восемь стран призвали ускорить принятие Украины в ЕС

Восемь стран призвали ЕС принять меры, чтобы начать процесс переговоров о принятии Украины

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Главы Болгарии, Чехии, Польши, Словакии, Словении и стран Прибалтики призывают ЕС принять меры, чтобы немедленно предоставить Украине статус страны-кандидата и начать процесс переговоров об ее вступлении в союз.
Ранее Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
Вчера, 16:23
Глава МИД Германии ответила на вопрос о вступлении Украины в ЕС
"Мы, президенты стран-членов НАТО: Республики Болгария, Чешской Республики, Республики Эстония, Республики Латвия, Республики Польша, Словацкой Республики и Республики Словения... призываем страны-члены ЕС оказать всяческую политическую поддержку и способствовать тому, чтобы институты ЕС предприняли шаги по немедленному предоставлению Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС и началу переговорного процесса", - говорится в письме глав государств.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, восстановлена подача воды в Крым.
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
Вчера, 17:53Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украина попросила у Евросоюза данные космической разведки
По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.
Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем, украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
 
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