https://ria.ru/20220228/ukraina-1775695948.html

Восемь стран призвали ускорить принятие Украины в ЕС

Восемь стран призвали ускорить принятие Украины в ЕС - РИА Новости, 28.02.2022

Восемь стран призвали ускорить принятие Украины в ЕС

Главы Болгарии, Чехии, Польши, Словакии, Словении и стран Прибалтики призывают ЕС принять меры, чтобы немедленно предоставить Украине статус страны-кандидата и... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T23:19

2022-02-28T23:19

2022-02-28T23:19

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774976516_0:285:3135:2048_1920x0_80_0_0_49e045375dd5008a1a8e405072a54200.jpg

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Главы Болгарии, Чехии, Польши, Словакии, Словении и стран Прибалтики призывают ЕС принять меры, чтобы немедленно предоставить Украине статус страны-кандидата и начать процесс переговоров об ее вступлении в союз.Ранее Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз."Мы, президенты стран-членов НАТО: Республики Болгария, Чешской Республики, Республики Эстония, Республики Латвия, Республики Польша, Словацкой Республики и Республики Словения... призываем страны-члены ЕС оказать всяческую политическую поддержку и способствовать тому, чтобы институты ЕС предприняли шаги по немедленному предоставлению Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС и началу переговорного процесса", - говорится в письме глав государств.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро понедельника, поражены более 1,1 тысячи объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, восстановлена подача воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем, украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.

https://ria.ru/20220228/berbok-1775606125.html

https://ria.ru/20220228/razvedka-1775631961.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, украина, киев