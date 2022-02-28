19:15 28.02.2022 (обновлено: 20:49 28.02.2022)
Россия завершает войну, начатую Украиной, заявил Небензя
Постпред при ООН Небензя: Москва не начинала военных действий на Украине, их начал Киев
© REUTERS / Carlo AllegriПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на пленарном заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на пленарном заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
ООН, 28 фев – РИА Новости. Россия не начинала войну против Украины, она завершает войну, развязанную Киевом против собственных жителей, сказал постпред РФ при ООН Василий Небензя, выступая на чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи ООН.
"Россия не начинала военные действия. Эти военные действия начала Украина против собственных жителей, жителей Донбасса и против всех несогласных с военной властью. Россия эту войну завершает", - заявил Небензя.
Россия будет стремиться предать суду тех на Украине, кто совершал преступления против своего народа, заявил Василий Небензя.
"Мы будем стремиться предать суду тех, кто совершил многочисленные и кровавые преступления против мирных жителей, в том числе граждан Российской Федерации", - сказал Небензя.
Вчера, 08:00Геноцид, над которым смеется Европа
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.