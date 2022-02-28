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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/ukraina-1775653460.html
Россия завершает войну, начатую Украиной, заявил Небензя
Россия завершает войну, начатую Украиной, заявил Небензя - РИА Новости, 28.02.2022
Россия завершает войну, начатую Украиной, заявил Небензя
Россия не начинала войну против Украины, она завершает войну, развязанную Киевом против собственных жителей, сказал постпред РФ при ООН Василий Небензя,... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T19:15
2022-02-28T20:49
обострение ситуации в днр и лнр
василий небензя
в мире
россия
оон
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
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ООН, 28 фев – РИА Новости. Россия не начинала войну против Украины, она завершает войну, развязанную Киевом против собственных жителей, сказал постпред РФ при ООН Василий Небензя, выступая на чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи ООН.Россия будет стремиться предать суду тех на Украине, кто совершал преступления против своего народа, заявил Василий Небензя."Мы будем стремиться предать суду тех, кто совершил многочисленные и кровавые преступления против мирных жителей, в том числе граждан Российской Федерации", - сказал Небензя.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html
https://ria.ru/20220228/voyna-1775595330.html
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донецкая народная республика
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василий небензя, в мире, россия, оон, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф
19:15 28.02.2022 (обновлено: 20:49 28.02.2022)
 
Россия завершает войну, начатую Украиной, заявил Небензя

Постпред при ООН Небензя: Москва не начинала военных действий на Украине, их начал Киев

© REUTERS / Carlo AllegriПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на пленарном заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на пленарном заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© REUTERS / Carlo Allegri
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на пленарном заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Читать ria.ru в
ООН, 28 фев – РИА Новости. Россия не начинала войну против Украины, она завершает войну, развязанную Киевом против собственных жителей, сказал постпред РФ при ООН Василий Небензя, выступая на чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи ООН.
"Россия не начинала военные действия. Эти военные действия начала Украина против собственных жителей, жителей Донбасса и против всех несогласных с военной властью. Россия эту войну завершает", - заявил Небензя.
Россия будет стремиться предать суду тех на Украине, кто совершал преступления против своего народа, заявил Василий Небензя.
"Мы будем стремиться предать суду тех, кто совершил многочисленные и кровавые преступления против мирных жителей, в том числе граждан Российской Федерации", - сказал Небензя.
Жительница во дворе жилого дома, подвергшегося обстрелу, в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
Вчера, 08:00
Геноцид, над которым смеется Европа
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
Вчера, 15:47Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Минобороны отвергло обвинение в развязывании военных действий на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВасилий НебензяВ миреРоссияООНСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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