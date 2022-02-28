https://ria.ru/20220228/ukraina-1775653460.html

Россия завершает войну, начатую Украиной, заявил Небензя

Россия завершает войну, начатую Украиной, заявил Небензя - РИА Новости, 28.02.2022

Россия завершает войну, начатую Украиной, заявил Небензя

Россия не начинала войну против Украины, она завершает войну, развязанную Киевом против собственных жителей, сказал постпред РФ при ООН Василий Небензя,... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T19:15

2022-02-28T19:15

2022-02-28T20:49

обострение ситуации в днр и лнр

василий небензя

в мире

россия

оон

ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

луганская народная республика

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ООН, 28 фев – РИА Новости. Россия не начинала войну против Украины, она завершает войну, развязанную Киевом против собственных жителей, сказал постпред РФ при ООН Василий Небензя, выступая на чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи ООН.Россия будет стремиться предать суду тех на Украине, кто совершал преступления против своего народа, заявил Василий Небензя."Мы будем стремиться предать суду тех, кто совершил многочисленные и кровавые преступления против мирных жителей, в том числе граждан Российской Федерации", - сказал Небензя.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html

https://ria.ru/20220228/voyna-1775595330.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

василий небензя, в мире, россия, оон, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф