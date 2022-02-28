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Небензя назвал вступление Украины в НАТО красной линией для России
Небензя назвал вступление Украины в НАТО красной линией для России - РИА Новости, 28.02.2022
Небензя назвал вступление Украины в НАТО красной линией для России
Вступление Украины в НАТО является красной линией для России, заявил на сессии ГА ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T19:01
2022-02-28T20:05
россия
в мире
владимир путин
украина
нато
донбасс
василий небензя
оон
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ООН, 28 фев - РИА Новости. Вступление Украины в НАТО является красной линией для России, заявил на сессии ГА ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.Он напомнил, что еще в 2008 году президент РФ Владимир Путин на саммите Россия-НАТО в Бухаресте предупреждал, чтобы члены Североатлантического альянса подумали трижды, прежде чем записать, что Украина и Грузия будут в НАТО."Для нас вступление Украины в НАТО – красная линия, прежде всего из военно-стратегических соображений. Размещение в этой стране инфраструктуры НАТО вынудило бы нас предпринять такие ответные меры, которые бы поставили Россию и НАТО на грань конфликта", - сказал Небензя.
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россия, в мире, владимир путин, украина, нато, донбасс, василий небензя, оон
19:01 28.02.2022 (обновлено: 20:05 28.02.2022)
 
Небензя назвал вступление Украины в НАТО красной линией для России

Постпред при ООН Небензя: для России вступление Украины в НАТО — красная линия

© REUTERS / Carlo AllegriПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© REUTERS / Carlo Allegri
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Читать ria.ru в
ООН, 28 фев - РИА Новости. Вступление Украины в НАТО является красной линией для России, заявил на сессии ГА ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
Он напомнил, что еще в 2008 году президент РФ Владимир Путин на саммите Россия-НАТО в Бухаресте предупреждал, чтобы члены Североатлантического альянса подумали трижды, прежде чем записать, что Украина и Грузия будут в НАТО.
"Для нас вступление Украины в НАТО – красная линия, прежде всего из военно-стратегических соображений. Размещение в этой стране инфраструктуры НАТО вынудило бы нас предпринять такие ответные меры, которые бы поставили Россию и НАТО на грань конфликта", - сказал Небензя.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
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РоссияВ миреВладимир ПутинУкраинаНАТОДонбассВасилий НебензяООН
 
 
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