https://ria.ru/20220228/ukraina-1775649275.html

Небензя назвал вступление Украины в НАТО красной линией для России

Небензя назвал вступление Украины в НАТО красной линией для России - РИА Новости, 28.02.2022

Небензя назвал вступление Украины в НАТО красной линией для России

Вступление Украины в НАТО является красной линией для России, заявил на сессии ГА ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T19:01

2022-02-28T19:01

2022-02-28T20:05

россия

в мире

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василий небензя

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ООН, 28 фев - РИА Новости. Вступление Украины в НАТО является красной линией для России, заявил на сессии ГА ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.Он напомнил, что еще в 2008 году президент РФ Владимир Путин на саммите Россия-НАТО в Бухаресте предупреждал, чтобы члены Североатлантического альянса подумали трижды, прежде чем записать, что Украина и Грузия будут в НАТО."Для нас вступление Украины в НАТО – красная линия, прежде всего из военно-стратегических соображений. Размещение в этой стране инфраструктуры НАТО вынудило бы нас предпринять такие ответные меры, которые бы поставили Россию и НАТО на грань конфликта", - сказал Небензя.

https://ria.ru/20220228/ukraina-1775639095.html

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Владимир Лаврентьев

россия, в мире, владимир путин, украина, нато, донбасс, василий небензя, оон