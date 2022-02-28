https://ria.ru/20220228/ukraina-1775649275.html
Небензя назвал вступление Украины в НАТО красной линией для России
Небензя назвал вступление Украины в НАТО красной линией для России - РИА Новости, 28.02.2022
Небензя назвал вступление Украины в НАТО красной линией для России
Вступление Украины в НАТО является красной линией для России, заявил на сессии ГА ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T19:01
2022-02-28T19:01
2022-02-28T20:05
россия
в мире
владимир путин
украина
нато
донбасс
василий небензя
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774577213_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cd86f816e5d82412f26639a0c4aba1bc.jpg
ООН, 28 фев - РИА Новости. Вступление Украины в НАТО является красной линией для России, заявил на сессии ГА ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.Он напомнил, что еще в 2008 году президент РФ Владимир Путин на саммите Россия-НАТО в Бухаресте предупреждал, чтобы члены Североатлантического альянса подумали трижды, прежде чем записать, что Украина и Грузия будут в НАТО."Для нас вступление Украины в НАТО – красная линия, прежде всего из военно-стратегических соображений. Размещение в этой стране инфраструктуры НАТО вынудило бы нас предпринять такие ответные меры, которые бы поставили Россию и НАТО на грань конфликта", - сказал Небензя.
https://ria.ru/20220228/ukraina-1775639095.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774577213_183:0:2549:1774_1920x0_80_0_0_c734b54926f794a5087e496e7605620f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, владимир путин, украина, нато, донбасс, василий небензя, оон
19:01 28.02.2022 (обновлено: 20:05 28.02.2022)
Небензя назвал вступление Украины в НАТО красной линией для России
Постпред при ООН Небензя: для России вступление Украины в НАТО — красная линия