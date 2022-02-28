https://ria.ru/20220228/ukraina-1775647035.html

Действия России на Украине перевираются и передергиваются, заявил Небензя

Действия России на Украине перевираются и передергиваются, заявил Небензя - РИА Новости, 28.02.2022

Действия России на Украине перевираются и передергиваются, заявил Небензя

Корень нынешнего кризиса на Украине - в действиях самой Украины, заявил на спецсессии ГА ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T18:52

2022-02-28T18:52

2022-02-28T20:11

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ООН, 28 фев – РИА Новости. Корень нынешнего кризиса на Украине - в действиях самой Украины, заявил на спецсессии ГА ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.По его словам, сегодня действия российских военных на Украине перевираются и передергиваются, обрастают огромным количеством самых невероятных небылиц и фейков с задействованием СМИ и соцсетей."Корень сегодняшнего кризиса вокруг Украины - в действиях самой Украины, занимавшейся многолетним саботажем своих прямых обязательств по минскому комплексу мер", - сказал Небензя.По его словам, еще совсем недавно существовала надежда, что в Киеве одумаются и все-таки реализуют комплекс мер по выполнению минских соглашений. "Для этого прежде всего был нужен прямой диалог с Донецком и Луганском. Однако очередное подтверждение высшим руководством страны неготовности Украины к такому диалогу, к шагам по предоставлению Донбассу особого статуса окончательно убедило нас в том, что мы просто не имеем право заставлять страдать жителей Донбасса и дальше", - отметил он.Как заявил Небензя, "украинская власть, которую в последнее время активно вооружали и подзуживали ряд государств, пребывала в заблуждении о том, что с благословения западных кураторов они могут добиться военного решения проблемы Донбасса".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220228/ukraina-1775639095.html

https://ria.ru/20220228/peregovory-1775657866.html

https://ria.ru/20220228/ukraina-1775657241.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, россия, донбасс, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр