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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/ukraina-1775644372.html
Лавров разъяснил ситуацию на Украине члену президиума Боснии и Герцеговины
Лавров разъяснил ситуацию на Украине члену президиума Боснии и Герцеговины - РИА Новости, 28.02.2022
Лавров разъяснил ситуацию на Украине члену президиума Боснии и Герцеговины
Глава МИД РФ Сергей Лавров дал подобные разъяснения по ситуации на Украине члену президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милораду Додику, сообщается РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T18:42
2022-02-28T18:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
босния и герцеговина
милорад додик
украина
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров дал подобные разъяснения по ситуации на Украине члену президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милораду Додику, сообщается на сайте МИД РФ."Подробные разъяснения российской стороны относительно ситуации вокруг Украины, мотивов принятых руководством нашей страны соответствующих решений восприняты с пониманием", - говорится в сообщении.Также была подтверждена обоюдная приверженность строгому соблюдению Дейтонских договоренностей по Боснии и Герцеговине, противодействию нарастающим попыткам переписать содержащиеся в них и утвержденные СБ ООН принципы в угоду ЕС и НАТО и в ущерб народу Республики Сербской, отметили в МИД РФ.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775161146.html
https://ria.ru/20220218/naemniki-1773561596.html
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россия
босния и герцеговина
украина
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в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, босния и герцеговина, милорад додик, украина, ситуация в днр и лнр
18:42 28.02.2022
 
Лавров разъяснил ситуацию на Украине члену президиума Боснии и Герцеговины

Глава МИД Лавров разъяснил ситуацию на Украине члену президиума Боснии от сербов Додику

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров дал подобные разъяснения по ситуации на Украине члену президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милораду Додику, сообщается на сайте МИД РФ.
"Подробные разъяснения российской стороны относительно ситуации вокруг Украины, мотивов принятых руководством нашей страны соответствующих решений восприняты с пониманием", - говорится в сообщении.
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Также была подтверждена обоюдная приверженность строгому соблюдению Дейтонских договоренностей по Боснии и Герцеговине, противодействию нарастающим попыткам переписать содержащиеся в них и утвержденные СБ ООН принципы в угоду ЕС и НАТО и в ущерб народу Республики Сербской, отметили в МИД РФ.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.
Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровБосния и ГерцеговинаМилорад ДодикУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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