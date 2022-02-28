Лавров разъяснил ситуацию на Украине члену президиума Боснии и Герцеговины
Глава МИД Лавров разъяснил ситуацию на Украине члену президиума Боснии от сербов Додику
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров дал подобные разъяснения по ситуации на Украине члену президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милораду Додику, сообщается на сайте МИД РФ.
"Подробные разъяснения российской стороны относительно ситуации вокруг Украины, мотивов принятых руководством нашей страны соответствующих решений восприняты с пониманием", - говорится в сообщении.
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Также была подтверждена обоюдная приверженность строгому соблюдению Дейтонских договоренностей по Боснии и Герцеговине, противодействию нарастающим попыткам переписать содержащиеся в них и утвержденные СБ ООН принципы в угоду ЕС и НАТО и в ущерб народу Республики Сербской, отметили в МИД РФ.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.
Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.