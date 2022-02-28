https://ria.ru/20220228/ukraina-1775644372.html

Лавров разъяснил ситуацию на Украине члену президиума Боснии и Герцеговины

Лавров разъяснил ситуацию на Украине члену президиума Боснии и Герцеговины - РИА Новости, 28.02.2022

Лавров разъяснил ситуацию на Украине члену президиума Боснии и Герцеговины

Глава МИД РФ Сергей Лавров дал подобные разъяснения по ситуации на Украине члену президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милораду Додику, сообщается РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T18:42

2022-02-28T18:42

2022-02-28T18:42

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

босния и герцеговина

милорад додик

украина

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров дал подобные разъяснения по ситуации на Украине члену президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милораду Додику, сообщается на сайте МИД РФ."Подробные разъяснения российской стороны относительно ситуации вокруг Украины, мотивов принятых руководством нашей страны соответствующих решений восприняты с пониманием", - говорится в сообщении.Также была подтверждена обоюдная приверженность строгому соблюдению Дейтонских договоренностей по Боснии и Герцеговине, противодействию нарастающим попыткам переписать содержащиеся в них и утвержденные СБ ООН принципы в угоду ЕС и НАТО и в ущерб народу Республики Сербской, отметили в МИД РФ.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775161146.html

https://ria.ru/20220218/naemniki-1773561596.html

https://ria.ru/20220221/posol-1774116170.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, босния и герцеговина, милорад додик, украина, ситуация в днр и лнр