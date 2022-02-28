17:50 28.02.2022 (обновлено: 18:17 28.02.2022)
Евросоюз намерен увеличить военную поддержку Украине, заявил Боррель
Глава евродипломатии Боррель: Евросоюз намерен увеличить военную поддержку Украине
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
БРЮССЕЛЬ, 28 фев - РИА Новости. Евросоюз намерен увеличить военную поддержку Украине, с этим согласны все его государства-члены, заявил журналистам глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам неформальной видеоконференции глав Минобороны стран-членов.
"Украинские войска нуждаются в боеприпасах, медикаментах, оборонительном вооружении. И мы намерены вместе с членами ЕС представить их, добавив к усилиям некоторых государств ресурсы, которые мы выделили вчера из ресурсов ЕС. Все члены согласились с этим", - сказал Боррель. По его словам, государства-члены Евросоюза "убеждены в наращивании своей военной поддержки Украине" на двусторонней основе и намерены нарастить эти усилия за счет европейского финансирования.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС должны предоставить Украине крупнокалиберное вооружение и противотанковые средства, а также топливо для военной техники.
В субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что страны Запада по сути стали соучастниками многолетнего геноцида жителей ЛНР и ДНР. По ее словам, намерение НАТО продолжать накачивать Украину вооружениями, включая системы ПВО, показывает, что в разрешении кризисной ситуации в этой стране США и их союзники не заинтересованы.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.