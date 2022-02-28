https://ria.ru/20220228/ukraina-1775631087.html

Евросоюз намерен увеличить военную поддержку Украине, заявил Боррель

Евросоюз намерен увеличить военную поддержку Украине, заявил Боррель - РИА Новости, 28.02.2022

Евросоюз намерен увеличить военную поддержку Украине, заявил Боррель

Евросоюз намерен увеличить военную поддержку Украине, с этим согласны все его государства-члены, заявил журналистам глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T17:50

2022-02-28T17:50

2022-02-28T18:17

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БРЮССЕЛЬ, 28 фев - РИА Новости. Евросоюз намерен увеличить военную поддержку Украине, с этим согласны все его государства-члены, заявил журналистам глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам неформальной видеоконференции глав Минобороны стран-членов."Украинские войска нуждаются в боеприпасах, медикаментах, оборонительном вооружении. И мы намерены вместе с членами ЕС представить их, добавив к усилиям некоторых государств ресурсы, которые мы выделили вчера из ресурсов ЕС. Все члены согласились с этим", - сказал Боррель. По его словам, государства-члены Евросоюза "убеждены в наращивании своей военной поддержки Украине" на двусторонней основе и намерены нарастить эти усилия за счет европейского финансирования.Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС должны предоставить Украине крупнокалиберное вооружение и противотанковые средства, а также топливо для военной техники.В субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что страны Запада по сути стали соучастниками многолетнего геноцида жителей ЛНР и ДНР. По ее словам, намерение НАТО продолжать накачивать Украину вооружениями, включая системы ПВО, показывает, что в разрешении кризисной ситуации в этой стране США и их союзники не заинтересованы.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220228/nato-1775545287.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, украина, донбасс, вооруженные силы рф, евросоюз, жозеп боррель, владимир путин