https://ria.ru/20220228/ukraina-1775619263.html

ЕС решил выделить Украине помощь на 500 миллионов евро

ЕС решил выделить Украине помощь на 500 миллионов евро - РИА Новости, 28.02.2022

ЕС решил выделить Украине помощь на 500 миллионов евро

Евросоюз официально принял решение о предоставлении украинским войскам вооружений на 450 миллионов евро и сопутствующих материалов и оборудования на 50... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T17:13

2022-02-28T17:13

2022-02-28T17:41

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БРЮССЕЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Евросоюз официально принял решение о предоставлении украинским войскам вооружений на 450 миллионов евро и сопутствующих материалов и оборудования на 50 миллионов евро, говорится в документах, опубликованных в понедельник в Официальном журнале ЕС."Цель этой меры поддержки – внести вклад в укрепление потенциала и стойкости украинских вооруженных сил… Для достижения этой цели… в рамках меры поддержки будет профинансировано предоставление военного оборудования и платформ, предназначенных снабдить украинские вооруженные силы поражающей мощью", - сказано в документе о выделении 450 миллионов евро.В другом документе подтверждается выделение еще 50 миллионов евро на прочие материалы и оборудование.Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС должны предоставить Украине крупнокалиберное вооружение и противотанковые средства, а также топливо для военной техники.В субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что страны Запада по сути стали соучастниками многолетнего геноцида жителей ЛНР и ДНР. По ее словам, намерение НАТО продолжать накачивать Украину вооружениями, включая системы ПВО, показывает, что в разрешении кризисной ситуации в этой стране США и их союзники не заинтересованы.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220228/rubl-1775545114.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, мария захарова, владимир путин, жозеп боррель, сша, россия, нато, вооруженные силы рф, донецкая народная республика