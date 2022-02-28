17:13 28.02.2022 (обновлено: 17:41 28.02.2022)
ЕС решил выделить Украине помощь на 500 миллионов евро
ЕС закрепил решение дать 500 миллионов евро на оружие и материалы украинским военным
© AP Photo / Virginia MayoФлаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
БРЮССЕЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Евросоюз официально принял решение о предоставлении украинским войскам вооружений на 450 миллионов евро и сопутствующих материалов и оборудования на 50 миллионов евро, говорится в документах, опубликованных в понедельник в Официальном журнале ЕС.
"Цель этой меры поддержки – внести вклад в укрепление потенциала и стойкости украинских вооруженных сил… Для достижения этой цели… в рамках меры поддержки будет профинансировано предоставление военного оборудования и платформ, предназначенных снабдить украинские вооруженные силы поражающей мощью", - сказано в документе о выделении 450 миллионов евро.
В другом документе подтверждается выделение еще 50 миллионов евро на прочие материалы и оборудование.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС должны предоставить Украине крупнокалиберное вооружение и противотанковые средства, а также топливо для военной техники.
В субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что страны Запада по сути стали соучастниками многолетнего геноцида жителей ЛНР и ДНР. По ее словам, намерение НАТО продолжать накачивать Украину вооружениями, включая системы ПВО, показывает, что в разрешении кризисной ситуации в этой стране США и их союзники не заинтересованы.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Опубликовано: Мадина Моргоева