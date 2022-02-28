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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/ukraina-1775619263.html
ЕС решил выделить Украине помощь на 500 миллионов евро
ЕС решил выделить Украине помощь на 500 миллионов евро - РИА Новости, 28.02.2022
ЕС решил выделить Украине помощь на 500 миллионов евро
Евросоюз официально принял решение о предоставлении украинским войскам вооружений на 450 миллионов евро и сопутствующих материалов и оборудования на 50... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T17:13
2022-02-28T17:41
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
мария захарова
владимир путин
жозеп боррель
сша
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БРЮССЕЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Евросоюз официально принял решение о предоставлении украинским войскам вооружений на 450 миллионов евро и сопутствующих материалов и оборудования на 50 миллионов евро, говорится в документах, опубликованных в понедельник в Официальном журнале ЕС."Цель этой меры поддержки – внести вклад в укрепление потенциала и стойкости украинских вооруженных сил… Для достижения этой цели… в рамках меры поддержки будет профинансировано предоставление военного оборудования и платформ, предназначенных снабдить украинские вооруженные силы поражающей мощью", - сказано в документе о выделении 450 миллионов евро.В другом документе подтверждается выделение еще 50 миллионов евро на прочие материалы и оборудование.Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС должны предоставить Украине крупнокалиберное вооружение и противотанковые средства, а также топливо для военной техники.В субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что страны Запада по сути стали соучастниками многолетнего геноцида жителей ЛНР и ДНР. По ее словам, намерение НАТО продолжать накачивать Украину вооружениями, включая системы ПВО, показывает, что в разрешении кризисной ситуации в этой стране США и их союзники не заинтересованы.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Мадина Моргоева
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в мире, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, мария захарова, владимир путин, жозеп боррель, сша, россия, нато, вооруженные силы рф, донецкая народная республика
17:13 28.02.2022 (обновлено: 17:41 28.02.2022)
 
ЕС решил выделить Украине помощь на 500 миллионов евро

ЕС закрепил решение дать 500 миллионов евро на оружие и материалы украинским военным

© AP Photo / Virginia MayoФлаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Евросоюз официально принял решение о предоставлении украинским войскам вооружений на 450 миллионов евро и сопутствующих материалов и оборудования на 50 миллионов евро, говорится в документах, опубликованных в понедельник в Официальном журнале ЕС.
"Цель этой меры поддержки – внести вклад в укрепление потенциала и стойкости украинских вооруженных сил… Для достижения этой цели… в рамках меры поддержки будет профинансировано предоставление военного оборудования и платформ, предназначенных снабдить украинские вооруженные силы поражающей мощью", - сказано в документе о выделении 450 миллионов евро.
В другом документе подтверждается выделение еще 50 миллионов евро на прочие материалы и оборудование.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС должны предоставить Украине крупнокалиберное вооружение и противотанковые средства, а также топливо для военной техники.
В субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что страны Запада по сути стали соучастниками многолетнего геноцида жителей ЛНР и ДНР. По ее словам, намерение НАТО продолжать накачивать Украину вооружениями, включая системы ПВО, показывает, что в разрешении кризисной ситуации в этой стране США и их союзники не заинтересованы.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Электронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
13:10Сказано в эфире
Экономист: рубль не рухнул так, как на это рассчитывал Запад
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииМария ЗахароваВладимир ПутинЖозеп БоррельСШАРоссияНАТОВооруженные силы РФДонецкая Народная Республика
 
 
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