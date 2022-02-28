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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/ukraina-1775543444.html
В Кремле назвали главную задачу российских военных на Украине
В Кремле назвали главную задачу российских военных на Украине - РИА Новости, 28.02.2022
В Кремле назвали главную задачу российских военных на Украине
Главная задача российских военных на Украине - обеспечение безопасности гражданского населения, военные РФ делают все для этого, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T13:04
2022-02-28T13:12
ситуация в днр и лнр
дмитрий песков
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Главная задача российских военных на Украине - обеспечение безопасности гражданского населения, военные РФ делают все для этого, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Что касается гражданского населения, главная задача российских военных – это обеспечить безопасность гражданского населения и российские военные делают все для этого", - сказал Песков журналистам в понедельник.По его словам, украинские националисты используют гражданское население как живой щит. "И наши ребята, наши военные делают все возможное, чтобы этого не допустить", - добавил он.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
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россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
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ситуация в днр и лнр, дмитрий песков, в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика
13:04 28.02.2022 (обновлено: 13:12 28.02.2022)
 
В Кремле назвали главную задачу российских военных на Украине

Песков назвал безопасность гражданских лиц главной задачей российских военных на Украине

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Военнослужащие ВС РФ
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Главная задача российских военных на Украине - обеспечение безопасности гражданского населения, военные РФ делают все для этого, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается гражданского населения, главная задача российских военных – это обеспечить безопасность гражданского населения и российские военные делают все для этого", - сказал Песков журналистам в понедельник.
Помощник президента России Владимир Мединский отвечает на вопросы журналистов перед началом переговоров России и Украины - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
13:04Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Кремле объяснили, почему переговорщиком по Украине стал Мединский
По его словам, украинские националисты используют гражданское население как живой щит. "И наши ребята, наши военные делают все возможное, чтобы этого не допустить", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Опубликовано: Е. Зайцева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРДмитрий ПесковВ миреВладимир ПутинРоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная Республика
 
 
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