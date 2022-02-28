https://ria.ru/20220228/ukraina-1775543444.html

В Кремле назвали главную задачу российских военных на Украине

В Кремле назвали главную задачу российских военных на Украине - РИА Новости, 28.02.2022

В Кремле назвали главную задачу российских военных на Украине

Главная задача российских военных на Украине - обеспечение безопасности гражданского населения, военные РФ делают все для этого, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T13:04

2022-02-28T13:04

2022-02-28T13:12

ситуация в днр и лнр

дмитрий песков

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Главная задача российских военных на Украине - обеспечение безопасности гражданского населения, военные РФ делают все для этого, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Что касается гражданского населения, главная задача российских военных – это обеспечить безопасность гражданского населения и российские военные делают все для этого", - сказал Песков журналистам в понедельник.По его словам, украинские националисты используют гражданское население как живой щит. "И наши ребята, наши военные делают все возможное, чтобы этого не допустить", - добавил он.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220228/medinskiy-1775543245.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

ситуация в днр и лнр, дмитрий песков, в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика