https://ria.ru/20220228/ukraina-1775543444.html
В Кремле назвали главную задачу российских военных на Украине
В Кремле назвали главную задачу российских военных на Украине - РИА Новости, 28.02.2022
В Кремле назвали главную задачу российских военных на Украине
Главная задача российских военных на Украине - обеспечение безопасности гражданского населения, военные РФ делают все для этого, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T13:04
2022-02-28T13:04
2022-02-28T13:12
ситуация в днр и лнр
дмитрий песков
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Главная задача российских военных на Украине - обеспечение безопасности гражданского населения, военные РФ делают все для этого, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Что касается гражданского населения, главная задача российских военных – это обеспечить безопасность гражданского населения и российские военные делают все для этого", - сказал Песков журналистам в понедельник.По его словам, украинские националисты используют гражданское население как живой щит. "И наши ребята, наши военные делают все возможное, чтобы этого не допустить", - добавил он.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, дмитрий песков, в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика
13:04 28.02.2022 (обновлено: 13:12 28.02.2022)
В Кремле назвали главную задачу российских военных на Украине
Песков назвал безопасность гражданских лиц главной задачей российских военных на Украине
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Главная задача российских военных на Украине - обеспечение безопасности гражданского населения, военные РФ делают все для этого, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается гражданского населения, главная задача российских военных – это обеспечить безопасность гражданского населения и российские военные делают все для этого", - сказал Песков журналистам в понедельник.
По его словам, украинские националисты используют гражданское население как живой щит. "И наши ребята, наши военные делают все возможное, чтобы этого не допустить", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин
21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик
, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева
, а 24 февраля Россия
начала военную операцию по демилитаризации Украины
. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса
обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.