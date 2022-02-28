https://ria.ru/20220228/ukraina-1775542349.html

В Кремле назвали использование мирных жителей как живого щита преступным

В Кремле назвали использование мирных жителей как живого щита преступным - РИА Новости, 28.02.2022

В Кремле назвали использование мирных жителей как живого щита преступным

Украинские националистические группировки используют гражданское население как живой щит, это недопустимо и преступно, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T13:02

2022-02-28T13:02

2022-02-28T13:14

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

в мире

россия

украина

дмитрий песков

луганская народная республика

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616055_0:147:3050:1863_1920x0_80_0_0_225629dbed7d99c2055654d3e8aa0bde.jpg

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Украинские националистические группировки используют гражданское население как живой щит, это недопустимо и преступно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По словам Пескова, главная задача российских военных на Украине – обеспечение безопасности гражданского населения, и российские военные делают все для этого."Вместе с этим мы видим неоднократные попытки, множественные попытки использовать гражданское население со стороны украинских националистических групп, группировок, которые используют гражданское население, гражданские объекты, жилые дома как щит, как живой щит. Это недопустимо", - сказал Песков в понедельник журналистам."Но здесь очень важно, чтобы мы все вместе обращали внимание на то, что это преступно то, что делают эти украинские националисты. Естественно, украинцам на Украине об этом никто не рассказывает, они просто не имеют об этом информации. Расскажите им об этом, это очень важно", - добавил пресс-секретарь президента РФ.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Обострение ситуации в ЛНР и ДНР — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/mariupol-1775494031.html

https://ria.ru/20220228/schit-1775459579.html

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, россия, украина, дмитрий песков, луганская народная республика, донецкая народная республика