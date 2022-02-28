13:02 28.02.2022 (обновлено: 13:14 28.02.2022)
В Кремле назвали использование мирных жителей как живого щита преступным
Пресс-секретарь Песков назвал использование мирных жителей как живого щита преступным
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Украинские националистические группировки используют гражданское население как живой щит, это недопустимо и преступно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам Пескова, главная задача российских военных на Украине – обеспечение безопасности гражданского населения, и российские военные делают все для этого.
"Вместе с этим мы видим неоднократные попытки, множественные попытки использовать гражданское население со стороны украинских националистических групп, группировок, которые используют гражданское население, гражданские объекты, жилые дома как щит, как живой щит. Это недопустимо", - сказал Песков в понедельник журналистам.
"Но здесь очень важно, чтобы мы все вместе обращали внимание на то, что это преступно то, что делают эти украинские националисты. Естественно, украинцам на Украине об этом никто не рассказывает, они просто не имеют об этом информации. Расскажите им об этом, это очень важно", - добавил пресс-секретарь президента РФ.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Опубликовано: К. Волков