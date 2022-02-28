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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/ukraina-1775542349.html
В Кремле назвали использование мирных жителей как живого щита преступным
В Кремле назвали использование мирных жителей как живого щита преступным - РИА Новости, 28.02.2022
В Кремле назвали использование мирных жителей как живого щита преступным
Украинские националистические группировки используют гражданское население как живой щит, это недопустимо и преступно, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T13:02
2022-02-28T13:14
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
россия
украина
дмитрий песков
луганская народная республика
донецкая народная республика
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Украинские националистические группировки используют гражданское население как живой щит, это недопустимо и преступно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По словам Пескова, главная задача российских военных на Украине – обеспечение безопасности гражданского населения, и российские военные делают все для этого."Вместе с этим мы видим неоднократные попытки, множественные попытки использовать гражданское население со стороны украинских националистических групп, группировок, которые используют гражданское население, гражданские объекты, жилые дома как щит, как живой щит. Это недопустимо", - сказал Песков в понедельник журналистам."Но здесь очень важно, чтобы мы все вместе обращали внимание на то, что это преступно то, что делают эти украинские националисты. Естественно, украинцам на Украине об этом никто не рассказывает, они просто не имеют об этом информации. Расскажите им об этом, это очень важно", - добавил пресс-секретарь президента РФ.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Обострение ситуации в ЛНР и ДНР — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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украина
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ситуация в днр и лнр, в мире, россия, украина, дмитрий песков, луганская народная республика, донецкая народная республика
13:02 28.02.2022 (обновлено: 13:14 28.02.2022)
 
В Кремле назвали использование мирных жителей как живого щита преступным

Пресс-секретарь Песков назвал использование мирных жителей как живого щита преступным

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Украинские националистические группировки используют гражданское население как живой щит, это недопустимо и преступно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам Пескова, главная задача российских военных на Украине – обеспечение безопасности гражданского населения, и российские военные делают все для этого.
Украинские военнослужащие в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
10:14Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские войска держат жителей Мариуполя в заложниках, заявил Басурин
"Вместе с этим мы видим неоднократные попытки, множественные попытки использовать гражданское население со стороны украинских националистических групп, группировок, которые используют гражданское население, гражданские объекты, жилые дома как щит, как живой щит. Это недопустимо", - сказал Песков в понедельник журналистам.
"Но здесь очень важно, чтобы мы все вместе обращали внимание на то, что это преступно то, что делают эти украинские националисты. Естественно, украинцам на Украине об этом никто не рассказывает, они просто не имеют об этом информации. Расскажите им об этом, это очень важно", - добавил пресс-секретарь президента РФ.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
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02:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Раде сообщили, что ВСУ применяют тактику "живого щита" из мирных жителей
Опубликовано: К. Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаДмитрий ПесковЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная Республика
 
 
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