11:56 28.02.2022 (обновлено: 12:52 28.02.2022)
Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой о неотложном вступлении Украины
Президент Украины Зеленский обратился к ЕС с просьбой о неотложном вступлении страны
Президент Украины Владимир Зеленский
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский снова обратился к ЕС с просьбой о неотложном вступлении Украины.
Ранее он заявил, что настал решающий момент, чтобы "прекратить многолетние обсуждения" и принять решение о членстве Украины в ЕС.
"Мы обращаемся к Европейскому союзу относительно неотлагательного присоединения Украины по новой, особой процедуре", — сказал он в своем обращении.
Он также выразил западным странам благодарность за поддержку.
"Наша цель — быть вместе со всеми европейцами и, главное, быть на равных", — добавил украинский президент.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля президент России объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам.
После этого многие западные страны объявили о масштабных финансовых санкциях против России. Помимо этого, Евросоюз закрыл свое воздушное пространство для российских лайнеров. Российское небо также закрыли для самолетов из принявших подобные меры стран.
Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия готовилась к санкциям заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры.
Опубликовано: В. Лаврентьев