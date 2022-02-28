https://ria.ru/20220228/ukraina-1775524350.html

Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой о неотложном вступлении Украины

Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой о неотложном вступлении Украины - РИА Новости, 28.02.2022

Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой о неотложном вступлении Украины

Владимир Зеленский снова обратился к ЕС с просьбой о неотложном вступлении Украины. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T11:56

2022-02-28T11:56

2022-02-28T12:52

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обострение ситуации в днр и лнр

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евросоюз

россия

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский снова обратился к ЕС с просьбой о неотложном вступлении Украины.Ранее он заявил, что настал решающий момент, чтобы "прекратить многолетние обсуждения" и принять решение о членстве Украины в ЕС."Мы обращаемся к Европейскому союзу относительно неотлагательного присоединения Украины по новой, особой процедуре", — сказал он в своем обращении. Он также выразил западным странам благодарность за поддержку."Наша цель — быть вместе со всеми европейцами и, главное, быть на равных", — добавил украинский президент.Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля президент России объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам.После этого многие западные страны объявили о масштабных финансовых санкциях против России. Помимо этого, Евросоюз закрыл свое воздушное пространство для российских лайнеров. Российское небо также закрыли для самолетов из принявших подобные меры стран. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия готовилась к санкциям заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры.

https://ria.ru/20220228/bezhentsy-1775465579.html

https://ria.ru/20220228/ukraina-1775514987.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

украина, владимир зеленский, в мире, владимир путин, донбасс, евросоюз, россия