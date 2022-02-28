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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/ukraina-1775524350.html
Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой о неотложном вступлении Украины
Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой о неотложном вступлении Украины - РИА Новости, 28.02.2022
Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой о неотложном вступлении Украины
Владимир Зеленский снова обратился к ЕС с просьбой о неотложном вступлении Украины. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T11:56
2022-02-28T12:52
украина
обострение ситуации в днр и лнр
владимир зеленский
в мире
владимир путин
донбасс
евросоюз
россия
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский снова обратился к ЕС с просьбой о неотложном вступлении Украины.Ранее он заявил, что настал решающий момент, чтобы "прекратить многолетние обсуждения" и принять решение о членстве Украины в ЕС."Мы обращаемся к Европейскому союзу относительно неотлагательного присоединения Украины по новой, особой процедуре", — сказал он в своем обращении. Он также выразил западным странам благодарность за поддержку."Наша цель — быть вместе со всеми европейцами и, главное, быть на равных", — добавил украинский президент.Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля президент России объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам.После этого многие западные страны объявили о масштабных финансовых санкциях против России. Помимо этого, Евросоюз закрыл свое воздушное пространство для российских лайнеров. Российское небо также закрыли для самолетов из принявших подобные меры стран. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия готовилась к санкциям заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры.
https://ria.ru/20220228/bezhentsy-1775465579.html
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украина, владимир зеленский, в мире, владимир путин, донбасс, евросоюз, россия
11:56 28.02.2022 (обновлено: 12:52 28.02.2022)
 
Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой о неотложном вступлении Украины

Президент Украины Зеленский обратился к ЕС с просьбой о неотложном вступлении страны

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский снова обратился к ЕС с просьбой о неотложном вступлении Украины.
Ранее он заявил, что настал решающий момент, чтобы "прекратить многолетние обсуждения" и принять решение о членстве Украины в ЕС.
Люди свои вещи в машину на одной из улиц в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
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В ЕС заявили о готовности принять беженцев с Украины
"Мы обращаемся к Европейскому союзу относительно неотлагательного присоединения Украины по новой, особой процедуре", — сказал он в своем обращении.
Он также выразил западным странам благодарность за поддержку.
"Наша цель — быть вместе со всеми европейцами и, главное, быть на равных", — добавил украинский президент.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля президент России объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам.
После этого многие западные страны объявили о масштабных финансовых санкциях против России. Помимо этого, Евросоюз закрыл свое воздушное пространство для российских лайнеров. Российское небо также закрыли для самолетов из принявших подобные меры стран.
Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия готовилась к санкциям заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
11:25Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Боррель созывает экстренную встречу глав Минобороны стран ЕС
Опубликовано: В. Лаврентьев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаВладимир ЗеленскийВ миреВладимир ПутинДонбассЕвросоюзРоссия
 
 
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