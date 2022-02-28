В Сирии заявили о поддержке российской военной операции на Украине
Советник Асада Шибль: Дамаск поддерживает российскую военную операцию на Украине
© Фото : SANAДамаск, Сирия
© Фото : SANA
Дамаск, Сирия
ДАМАСК, 28 фев - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Дамаск поддерживает специальную операцию России на Украине, каждое государство имеет право защищаться при военной угрозе, заявила в интервью РИА Новости специальный советник президента Сирии Луна Шибль.
Советник сирийского лидера отметила, что Россия долгие годы проявляла сдержанную политику в то время, как НАТО планомерно вопреки всем договоренностям расширялась на восток.
"Все эти годы правительство России придерживалось сдержанной политики, используя механизмы политического диалога, что не мешало НАТО расширяться на восток и предпринять попытки продвинуться на территории соседнего России государства, и вопреки всему пытаются превратить ее в страну с ядерным потенциалом в НАТО, что является самой опасной угрозой близь России. Поэтому Россия прибегла к военной операции после того, как были использованы все возможности, вопреки которым военная угроза для неё стала крайне опасной", - сказала она.
По словам советника президента, военную операцию на Украине нельзя рассматривать без предисловия - того, что происходило на политическом и дипломатическом уровне, начиная с берлинских переговоров, продолжая разогреванием войны в Чечне со стороны США и Запада и заканчивая украинским кризисом в 2014 году.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Опубликовано: К. Волков