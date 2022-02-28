https://ria.ru/20220228/ukraina-1775500268.html

В Сирии заявили о поддержке российской военной операции на Украине

В Сирии заявили о поддержке российской военной операции на Украине - РИА Новости, 28.02.2022

В Сирии заявили о поддержке российской военной операции на Украине

Дамаск поддерживает специальную операцию России на Украине, каждое государство имеет право защищаться при военной угрозе, заявила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T10:36

2022-02-28T10:36

2022-02-28T10:36

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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ДАМАСК, 28 фев - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Дамаск поддерживает специальную операцию России на Украине, каждое государство имеет право защищаться при военной угрозе, заявила в интервью РИА Новости специальный советник президента Сирии Луна Шибль."Запад и США задействовали все возможности, чтобы навредить России как политически, так сегодня и в военном плане: поэтому каждое государство вправе при военной угрозе защищать себя, и оно должно это делать. Поэтому, как я уже сказала, мы, конечно, поддерживаем эту операцию", - сказала Шибль.Советник сирийского лидера отметила, что Россия долгие годы проявляла сдержанную политику в то время, как НАТО планомерно вопреки всем договоренностям расширялась на восток."Все эти годы правительство России придерживалось сдержанной политики, используя механизмы политического диалога, что не мешало НАТО расширяться на восток и предпринять попытки продвинуться на территории соседнего России государства, и вопреки всему пытаются превратить ее в страну с ядерным потенциалом в НАТО, что является самой опасной угрозой близь России. Поэтому Россия прибегла к военной операции после того, как были использованы все возможности, вопреки которым военная угроза для неё стала крайне опасной", - сказала она.По словам советника президента, военную операцию на Украине нельзя рассматривать без предисловия - того, что происходило на политическом и дипломатическом уровне, начиная с берлинских переговоров, продолжая разогреванием войны в Чечне со стороны США и Запада и заканчивая украинским кризисом в 2014 году.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/nato-1775449272.html

https://ria.ru/20220227/ugroza-1775326806.html

https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, ситуация в днр и лнр, украина, сирия, донбасс, владимир путин