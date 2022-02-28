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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/ukraina-1775495220.html
Министр обороны Британии подтвердил поставку оружия Украине
Министр обороны Британии подтвердил поставку оружия Украине - РИА Новости, 28.02.2022
Министр обороны Британии подтвердил поставку оружия Украине
Британия смогла поставить Украине вооружение уже после начала российской военной операции, заявил министр обороны Украины Бен Уоллес. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T10:18
2022-02-28T10:38
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
великобритания
министерство обороны великобритании
бен уоллес
ситуация в днр и лнр
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ЛОНДОН, 28 фев – РИА Новости. Британия смогла поставить Украине вооружение уже после начала российской военной операции, заявил министр обороны Украины Бен Уоллес."Да, мы смогли поставить Украине летальное и нелетальное оружие", - сказал Уоллес в эфире телеканала Sky News. Он отказался раскрывать детали того, когда и как осуществлялись поставки, из соображений безопасности.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, украина, великобритания, министерство обороны великобритании, бен уоллес, ситуация в днр и лнр
10:18 28.02.2022 (обновлено: 10:38 28.02.2022)
 
Министр обороны Британии подтвердил поставку оружия Украине

Министр обороны Британии Уоллес подтвердил поставку оружия Украине

© REUTERS / Peter NichollsМинистр обороны Великобритании Бен Уоллес
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© REUTERS / Peter Nicholls
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 28 фев – РИА Новости. Британия смогла поставить Украине вооружение уже после начала российской военной операции, заявил министр обороны Украины Бен Уоллес.
"Да, мы смогли поставить Украине летальное и нелетальное оружие", - сказал Уоллес в эфире телеканала Sky News. Он отказался раскрывать детали того, когда и как осуществлялись поставки, из соображений безопасности.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Флаги США и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
08:00
Запад открыл против России второй фронт. Экономический
Опубликовано: К. Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаВеликобританияМинистерство обороны ВеликобританииБен УоллесСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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