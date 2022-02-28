https://ria.ru/20220228/ukraina-1775495220.html

Министр обороны Британии подтвердил поставку оружия Украине

Министр обороны Британии подтвердил поставку оружия Украине - РИА Новости, 28.02.2022

Министр обороны Британии подтвердил поставку оружия Украине

Британия смогла поставить Украине вооружение уже после начала российской военной операции, заявил министр обороны Украины Бен Уоллес. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T10:18

2022-02-28T10:18

2022-02-28T10:38

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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ситуация в днр и лнр

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ЛОНДОН, 28 фев – РИА Новости. Британия смогла поставить Украине вооружение уже после начала российской военной операции, заявил министр обороны Украины Бен Уоллес."Да, мы смогли поставить Украине летальное и нелетальное оружие", - сказал Уоллес в эфире телеканала Sky News. Он отказался раскрывать детали того, когда и как осуществлялись поставки, из соображений безопасности.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, великобритания, министерство обороны великобритании, бен уоллес, ситуация в днр и лнр