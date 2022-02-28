https://ria.ru/20220228/ukraina-1775495220.html
Министр обороны Британии подтвердил поставку оружия Украине
Министр обороны Британии подтвердил поставку оружия Украине - РИА Новости, 28.02.2022
Министр обороны Британии подтвердил поставку оружия Украине
Британия смогла поставить Украине вооружение уже после начала российской военной операции, заявил министр обороны Украины Бен Уоллес. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T10:18
2022-02-28T10:18
2022-02-28T10:38
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
великобритания
министерство обороны великобритании
бен уоллес
ситуация в днр и лнр
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ЛОНДОН, 28 фев – РИА Новости. Британия смогла поставить Украине вооружение уже после начала российской военной операции, заявил министр обороны Украины Бен Уоллес."Да, мы смогли поставить Украине летальное и нелетальное оружие", - сказал Уоллес в эфире телеканала Sky News. Он отказался раскрывать детали того, когда и как осуществлялись поставки, из соображений безопасности.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, великобритания, министерство обороны великобритании, бен уоллес, ситуация в днр и лнр
10:18 28.02.2022 (обновлено: 10:38 28.02.2022)
Министр обороны Британии подтвердил поставку оружия Украине
Министр обороны Британии Уоллес подтвердил поставку оружия Украине