https://ria.ru/20220228/ukraina-1775487116.html

Украинские войска воюют с гражданским населением, заявил Пушилин

Украинские войска воюют с гражданским населением, заявил Пушилин - РИА Новости, 28.02.2022

Украинские войска воюют с гражданским населением, заявил Пушилин

Ситуация на линии соприкосновения в Донецкой народной республике остается напряженной, украинские войска воюют с гражданским населением, заявил глава республики РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T09:34

2022-02-28T09:34

2022-02-28T09:38

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

денис пушилин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Ситуация на линии соприкосновения в Донецкой народной республике остается напряженной, украинские войска воюют с гражданским населением, заявил глава республики Денис Пушилин."Ситуация остается напряженной на линии соприкосновения, и самое страшное, с чем мы сталкиваемся - это то, что вооруженное формирование Украины по-прежнему воюет с гражданским населением, особенно это чувствуется, когда они отступают, они стараются... причинить как можно больше ущерба. Причем они не считаются с тем, какое количество гражданских вынуждены практически выживать в этих условиях", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/donbass-1775480852.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, денис пушилин, вооруженные силы украины