09:34 28.02.2022 (обновлено: 09:38 28.02.2022)
Украинские войска воюют с гражданским населением, заявил Пушилин
Глава ДНР Пушилин заявил, что украинские войска воюют с гражданским населением
Украинские военные в Донецкой области
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Ситуация на линии соприкосновения в Донецкой народной республике остается напряженной, украинские войска воюют с гражданским населением, заявил глава республики Денис Пушилин.
"Ситуация остается напряженной на линии соприкосновения, и самое страшное, с чем мы сталкиваемся - это то, что вооруженное формирование Украины по-прежнему воюет с гражданским населением, особенно это чувствуется, когда они отступают, они стараются... причинить как можно больше ущерба. Причем они не считаются с тем, какое количество гражданских вынуждены практически выживать в этих условиях", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Опубликовано: О. Маркова