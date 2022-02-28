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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/ukraina-1775487116.html
Украинские войска воюют с гражданским населением, заявил Пушилин
Украинские войска воюют с гражданским населением, заявил Пушилин - РИА Новости, 28.02.2022
Украинские войска воюют с гражданским населением, заявил Пушилин
Ситуация на линии соприкосновения в Донецкой народной республике остается напряженной, украинские войска воюют с гражданским населением, заявил глава республики РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T09:34
2022-02-28T09:38
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
денис пушилин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Ситуация на линии соприкосновения в Донецкой народной республике остается напряженной, украинские войска воюют с гражданским населением, заявил глава республики Денис Пушилин."Ситуация остается напряженной на линии соприкосновения, и самое страшное, с чем мы сталкиваемся - это то, что вооруженное формирование Украины по-прежнему воюет с гражданским населением, особенно это чувствуется, когда они отступают, они стараются... причинить как можно больше ущерба. Причем они не считаются с тем, какое количество гражданских вынуждены практически выживать в этих условиях", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220228/donbass-1775480852.html
донецкая народная республика
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, денис пушилин, вооруженные силы украины
09:34 28.02.2022 (обновлено: 09:38 28.02.2022)
 
Украинские войска воюют с гражданским населением, заявил Пушилин

Глава ДНР Пушилин заявил, что украинские войска воюют с гражданским населением

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинские военные в Донецкой области
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинские военные в Донецкой области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Ситуация на линии соприкосновения в Донецкой народной республике остается напряженной, украинские войска воюют с гражданским населением, заявил глава республики Денис Пушилин.
"Ситуация остается напряженной на линии соприкосновения, и самое страшное, с чем мы сталкиваемся - это то, что вооруженное формирование Украины по-прежнему воюет с гражданским населением, особенно это чувствуется, когда они отступают, они стараются... причинить как можно больше ущерба. Причем они не считаются с тем, какое количество гражданских вынуждены практически выживать в этих условиях", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
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Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
08:57Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские войска обстреляли населенный пункт Широкая Балка в ДНР
Опубликовано: О. Маркова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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