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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/ukraina-1775469242.html
Член делегации Украины на переговорах с Россией поделился своими ожиданиями
Член делегации Украины на переговорах с Россией поделился своими ожиданиями - РИА Новости, 28.02.2022
Член делегации Украины на переговорах с Россией поделился своими ожиданиями
Член украинской делегации на переговорах с Россией, руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассчитывает, что после разрешения ситуации в стране... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T06:36
2022-02-28T06:36
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
давид арахамия
россия
белоруссия
украина
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Член украинской делегации на переговорах с Россией, руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассчитывает, что после разрешения ситуации в стране украинские власти сделают "много выводов" и примут много "кадровых решений".Ранее белорусский политолог Юрий Воскресенский, близкий к соорганизаторам переговоров, сообщил РИА Новости, что в состав украинской делегации на переговорах с российской стороной, которые пройдут в Гомельской области Белоруссии, включен руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.Как написал Арахамия в комментариях к своей публикации в Facebook о переговорах, после разрешения ситуации власти Украины сделают "много выводов" и примут много "кадровых решений".Переговоры запланированы на утро понедельника.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, давид арахамия, россия, белоруссия, украина
06:36 28.02.2022
 
Член делегации Украины на переговорах с Россией поделился своими ожиданиями

Глава фракции "Слуга народа" Арахамия: Украину ждет много выводов и кадровых решений

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия
Глава фракции Слуга народа в Верховной раде Давид Арахамия - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Член украинской делегации на переговорах с Россией, руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассчитывает, что после разрешения ситуации в стране украинские власти сделают "много выводов" и примут много "кадровых решений".
Ранее белорусский политолог Юрий Воскресенский, близкий к соорганизаторам переговоров, сообщил РИА Новости, что в состав украинской делегации на переговорах с российской стороной, которые пройдут в Гомельской области Белоруссии, включен руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
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05:27Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Бразилия не поддержит антироссийские резолюции в ООН
Как написал Арахамия в комментариях к своей публикации в Facebook о переговорах, после разрешения ситуации власти Украины сделают "много выводов" и примут много "кадровых решений".
Переговоры запланированы на утро понедельника.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Вид Киева - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
03:05Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Глава ЕК заявила, что страны ЕС хотят видеть Украину в Евросоюзе
Опубликовано: Игорь Манаширов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДавид АрахамияРоссияБелоруссияУкраина
 
 
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