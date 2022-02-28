Член делегации Украины на переговорах с Россией поделился своими ожиданиями
Глава фракции "Слуга народа" Арахамия: Украину ждет много выводов и кадровых решений
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия
Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Член украинской делегации на переговорах с Россией, руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассчитывает, что после разрешения ситуации в стране украинские власти сделают "много выводов" и примут много "кадровых решений".
Ранее белорусский политолог Юрий Воскресенский, близкий к соорганизаторам переговоров, сообщил РИА Новости, что в состав украинской делегации на переговорах с российской стороной, которые пройдут в Гомельской области Белоруссии, включен руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Переговоры запланированы на утро понедельника.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Опубликовано: Игорь Манаширов