https://ria.ru/20220228/ukraina-1775469242.html

Член делегации Украины на переговорах с Россией поделился своими ожиданиями

Член делегации Украины на переговорах с Россией поделился своими ожиданиями - РИА Новости, 28.02.2022

Член делегации Украины на переговорах с Россией поделился своими ожиданиями

Член украинской делегации на переговорах с Россией, руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассчитывает, что после разрешения ситуации в стране... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T06:36

2022-02-28T06:36

2022-02-28T06:36

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

давид арахамия

россия

белоруссия

украина

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Член украинской делегации на переговорах с Россией, руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассчитывает, что после разрешения ситуации в стране украинские власти сделают "много выводов" и примут много "кадровых решений".Ранее белорусский политолог Юрий Воскресенский, близкий к соорганизаторам переговоров, сообщил РИА Новости, что в состав украинской делегации на переговорах с российской стороной, которые пройдут в Гомельской области Белоруссии, включен руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.Как написал Арахамия в комментариях к своей публикации в Facebook о переговорах, после разрешения ситуации власти Украины сделают "много выводов" и примут много "кадровых решений".Переговоры запланированы на утро понедельника.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Игорь Манаширов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Манаширов

в мире, давид арахамия, россия, белоруссия, украина