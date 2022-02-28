Постпред Украины в ООН обвинил Минск в участии в "агрессии" против Киева
Постпред Украины в ООН Кислица обвинил Минск в участии в "агрессии" против Киева
Солдаты ВСУ под Киевом. Архивное фото
ООН, 28 фев – РИА Новости. Постпред Украины при ООН Сергей Кислица обвинил Белоруссию в участии в "агрессии" против его страны.
"Мы осуждаем активное участие Белоруссии в вооруженной агрессии против Украины. С начала российской агрессии эта страна предоставляла свою территорию для российского наступления", - сказал Кислица на заседании СБ ООН.
Он обвинил Белоруссию в том, что ракеты "Искандер", запущенные с ее территории ударили сегодня по аэропорту Житомира.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что Украине не надо сваливать свои проблемы на Белоруссию, роль Минска в операции России - не дать ударить русским войскам в спину. Также он отмечал, что с территории Украины на белорусскую привозили оружие, а также там готовили бандформирования для провокаций в республике.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Игорь Манаширов