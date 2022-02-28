https://ria.ru/20220228/ukraina-1775462588.html
Глава ЕК заявила, что страны ЕС хотят видеть Украину в Евросоюзе
Глава ЕК заявила, что страны ЕС хотят видеть Украину в Евросоюзе - РИА Новости, 28.02.2022
Глава ЕК заявила, что страны ЕС хотят видеть Украину в Евросоюзе
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в интервью Euronews, что Евросоюз и Украина тесно сотрудничают по различным вопросам, Украину со временем хотят... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T03:05
2022-02-28T03:05
2022-02-28T03:14
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
еврокомиссия
евросоюз
украина
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БРЮССЕЛЬ, 28 фев - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в интервью Euronews, что Евросоюз и Украина тесно сотрудничают по различным вопросам, Украину со временем хотят видеть в рядах ЕС.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220228/sanktsii-1775451706.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, еврокомиссия, евросоюз, украина
03:05 28.02.2022 (обновлено: 03:14 28.02.2022)
Глава ЕК заявила, что страны ЕС хотят видеть Украину в Евросоюзе
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен: страны ЕС хотят видеть Украину в Евросоюзе