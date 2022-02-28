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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/ukraina-1775462588.html
Глава ЕК заявила, что страны ЕС хотят видеть Украину в Евросоюзе
Глава ЕК заявила, что страны ЕС хотят видеть Украину в Евросоюзе - РИА Новости, 28.02.2022
Глава ЕК заявила, что страны ЕС хотят видеть Украину в Евросоюзе
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в интервью Euronews, что Евросоюз и Украина тесно сотрудничают по различным вопросам, Украину со временем хотят... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T03:05
2022-02-28T03:14
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
еврокомиссия
евросоюз
украина
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БРЮССЕЛЬ, 28 фев - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в интервью Euronews, что Евросоюз и Украина тесно сотрудничают по различным вопросам, Украину со временем хотят видеть в рядах ЕС.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Игорь Манаширов
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в мире, еврокомиссия, евросоюз, украина
03:05 28.02.2022 (обновлено: 03:14 28.02.2022)
 
Глава ЕК заявила, что страны ЕС хотят видеть Украину в Евросоюзе

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен: страны ЕС хотят видеть Украину в Евросоюзе

© AP Photo / Emilio MorenattiВид Киева
Вид Киева - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© AP Photo / Emilio Morenatti
Вид Киева. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 28 фев - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в интервью Euronews, что Евросоюз и Украина тесно сотрудничают по различным вопросам, Украину со временем хотят видеть в рядах ЕС.
"У нас с Украиной процесс, например, интегрирование украинского рынка в наш единый рынок, у нас очень тесное сотрудничество, например, по электросети, множество тем, по которым мы работает тесно... они - одни из нас, мы хотим, чтобы они были с нами", - заявила фон дер Ляйен.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
00:18Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ЕС хотят ввести санкции против Пескова, сообщило СМИ
Опубликовано: Игорь Манаширов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЕврокомиссияЕвросоюзУкраина
 
 
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