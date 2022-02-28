Глава ЕК заявила, что страны ЕС хотят видеть Украину в Евросоюзе

"У нас с Украиной процесс, например, интегрирование украинского рынка в наш единый рынок, у нас очень тесное сотрудничество, например, по электросети, множество тем, по которым мы работает тесно... они - одни из нас, мы хотим, чтобы они были с нами", - заявила фон дер Ляйен.