https://ria.ru/20220228/ukaz-1775646420.html
Экспортеров обязали продавать 80 процентов валютной выручки
Экспортеров обязали продавать 80 процентов валютной выручки - РИА Новости, 28.02.2022
Экспортеров обязали продавать 80 процентов валютной выручки
Экспортеры должны продавать 80% валютной выручки, зачисленной с 1 января 2022 года, сообщает пресс-служба Кремля со ссылкой на соответствующий указ. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T18:50
2022-02-28T18:50
2022-02-28T18:50
экономика
владимир путин
сша
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Экспортеры должны продавать 80% валютной выручки, зачисленной с 1 января 2022 года, сообщает пресс-служба Кремля со ссылкой на соответствующий указ.Ранее президент России Владимир Путин подписал указ "О применении специальных экономических мер против США и примкнувших к ним стран"."Резидентам-участникам внешнеэкономической деятельности осуществить обязательную продажу иностранной валюты в размере 80% суммы иностранной валюты, зачисленной начиная с 1 января 2022 года на их счета в уполномоченных банках на основании внешнеторговых контрактов, заключенных с нерезидентами и предусматривающих передачу нерезидентам товаров, оказание нерезидентам услуг, выполнение для нерезидентов работ, передачу нерезидентам результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, не позднее трех рабочих дней со дня вступления в силу настоящего указа", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220228/bank-1775645567.html
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, сша
Экспортеров обязали продавать 80 процентов валютной выручки
Указ Путина: экспортеры должны продавать 80% валютной выручки, зачисленной с 1 января