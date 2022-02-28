https://ria.ru/20220228/ukaz-1775646420.html

Экспортеров обязали продавать 80 процентов валютной выручки

Экспортеров обязали продавать 80 процентов валютной выручки - РИА Новости, 28.02.2022

Экспортеров обязали продавать 80 процентов валютной выручки

Экспортеры должны продавать 80% валютной выручки, зачисленной с 1 января 2022 года, сообщает пресс-служба Кремля со ссылкой на соответствующий указ. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T18:50

2022-02-28T18:50

2022-02-28T18:50

экономика

владимир путин

сша

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Экспортеры должны продавать 80% валютной выручки, зачисленной с 1 января 2022 года, сообщает пресс-служба Кремля со ссылкой на соответствующий указ.Ранее президент России Владимир Путин подписал указ "О применении специальных экономических мер против США и примкнувших к ним стран"."Резидентам-участникам внешнеэкономической деятельности осуществить обязательную продажу иностранной валюты в размере 80% суммы иностранной валюты, зачисленной начиная с 1 января 2022 года на их счета в уполномоченных банках на основании внешнеторговых контрактов, заключенных с нерезидентами и предусматривающих передачу нерезидентам товаров, оказание нерезидентам услуг, выполнение для нерезидентов работ, передачу нерезидентам результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, не позднее трех рабочих дней со дня вступления в силу настоящего указа", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220228/bank-1775645567.html

сша

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

экономика, владимир путин, сша