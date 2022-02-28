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Экспортеров обязали продавать 80 процентов валютной выручки
Экспортеров обязали продавать 80 процентов валютной выручки - РИА Новости, 28.02.2022
Экспортеров обязали продавать 80 процентов валютной выручки
Экспортеры должны продавать 80% валютной выручки, зачисленной с 1 января 2022 года, сообщает пресс-служба Кремля со ссылкой на соответствующий указ. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T18:50
2022-02-28T18:50
экономика
владимир путин
сша
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Экспортеры должны продавать 80% валютной выручки, зачисленной с 1 января 2022 года, сообщает пресс-служба Кремля со ссылкой на соответствующий указ.Ранее президент России Владимир Путин подписал указ "О применении специальных экономических мер против США и примкнувших к ним стран"."Резидентам-участникам внешнеэкономической деятельности осуществить обязательную продажу иностранной валюты в размере 80% суммы иностранной валюты, зачисленной начиная с 1 января 2022 года на их счета в уполномоченных банках на основании внешнеторговых контрактов, заключенных с нерезидентами и предусматривающих передачу нерезидентам товаров, оказание нерезидентам услуг, выполнение для нерезидентов работ, передачу нерезидентам результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, не позднее трех рабочих дней со дня вступления в силу настоящего указа", - говорится в сообщении.
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экономика, владимир путин, сша
18:50 28.02.2022
 
Экспортеров обязали продавать 80 процентов валютной выручки

Указ Путина: экспортеры должны продавать 80% валютной выручки, зачисленной с 1 января

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком доллара
Электронное табло со знаком доллара - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Экспортеры должны продавать 80% валютной выручки, зачисленной с 1 января 2022 года, сообщает пресс-служба Кремля со ссылкой на соответствующий указ.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ "О применении специальных экономических мер против США и примкнувших к ним стран".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
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"Резидентам-участникам внешнеэкономической деятельности осуществить обязательную продажу иностранной валюты в размере 80% суммы иностранной валюты, зачисленной начиная с 1 января 2022 года на их счета в уполномоченных банках на основании внешнеторговых контрактов, заключенных с нерезидентами и предусматривающих передачу нерезидентам товаров, оказание нерезидентам услуг, выполнение для нерезидентов работ, передачу нерезидентам результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, не позднее трех рабочих дней со дня вступления в силу настоящего указа", - говорится в сообщении.
 
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