18:39 28.02.2022 (обновлено: 01:20 01.03.2022)
Путин подписал указ о специальных мерах для борьбы с санкциями
Президент Путин подписал указ о специальных экономических мерах для борьбы с санкциями
Президент России Владимир Путин
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал "Указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций". Документ размещен на сайте Кремля.
Он включает в себя следующие меры:
- —участники внешнеэкономдеятельности обязуются продавать 80 процентов от валютных зачислений из-за рубежа, полученных с 1 января 2022 года. Уже накопленные средства необходимо продать в течение трех дней. Контролировать процесс поручено Банку России;
- —запрещаются операции по передаче от резидентов в пользу нерезидентов валюты в качестве займа;
- —резидентам теперь не дозволено зачислять иностранную валюту на свои счета, открытые в банках и организациях за рубежом, а также переводить средства без открытия счета с использованием иностранных электронных средств платежа.
Помимо этого, компании до 31 декабря этого года смогут приобретать размещенные ими ценные бумаги (за исключением приобретения размещенных акций в целях сокращения их общего количества) при соблюдении некоторых условий:
- —ценные бумаги должны быть допущены к организованным торгам;
- —их средневзвешенная цена за любые три месяца, начиная с 1 февраля, должна снизиться на 20 и более процентов по сравнению со средневзвешенной ценой, определенной за три месяца начиная с 1 января 2021;
- —значение основного индекса фондового рынка, рассчитанное организатором торговли за любые три месяца начиная с 1 февраля 2022 г., должно уменьшиться по сравнению со значением такого индекса, рассчитанным организатором торговли за три месяца начиная с 1 января 2021 г., на 20 и более процентов;
- —акции следует приобретать на организованных торгах на основании заявок, адресованных неограниченному кругу участников торгов;
- —делать это имеет право брокер по поручению публичного акционерного общества;
- —при этом совет директоров или наблюдательный совет ПАО обязаны принять решение о приобретении размещенных им акций, согласно с положениями этого указа, определяющее категории (типы) приобретаемых ценных бумаг, количество приобретаемых акций каждой категории (типа), срок, в течение которого осуществляется приобретение ценных бумаг и который должен истекать не позднее 31 декабря.
Кроме того, указ позволяет банкам открывать счет для физлица без его личного присутствия или присутствия его представителя, если речь идет о переводе средств из другой организации. Для этого финансовой организации, где счет уже открыт, необходимо предоставить сведения для идентификации физлица.
Документ вступает в силу со дня опубликования, 28 февраля.
Ограничительные меры
После начала спецоперации на Украине западные страны объявили о введении новых органичительных мерах против Москвы. Так, накануне Евросоюз принял решение о запрете операций, связанных с управлением резервами и активами Банка России. Помимо этого, целями мер ЕС стали несколько крупнейших финорганизаций, среди которых — Сбербанк и ВТБ. Для некоторых государственных компаний затруднены возможности привлечения капитала из-за рубежа. ФРГ остановила процесс сертификации газопровода "Северный поток — 2".
Также ЕС запретил любым российским самолетам приземляться, взлетать или пролетать над территорией государств союза, а свои компаниям — поставлять в Россию летательные аппараты или используемые в них детали.
В Москве сообщили, что заранее составили план действий на случай новой волны санкционных решений. Власти подчеркнули, что будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики.