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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Путин подписал указ о специальных мерах для борьбы с санкциями
Путин подписал указ о специальных мерах для борьбы с санкциями - РИА Новости, 01.03.2022
Путин подписал указ о специальных мерах для борьбы с санкциями
Президент России Владимир Путин подписал "Указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним... РИА Новости, 01.03.2022
2022-02-28T18:39
2022-03-01T01:20
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал "Указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций". Документ размещен на сайте Кремля.Он включает в себя следующие меры:Помимо этого, компании до 31 декабря этого года смогут приобретать размещенные ими ценные бумаги (за исключением приобретения размещенных акций в целях сокращения их общего количества) при соблюдении некоторых условий:Кроме того, указ позволяет банкам открывать счет для физлица без его личного присутствия или присутствия его представителя, если речь идет о переводе средств из другой организации. Для этого финансовой организации, где счет уже открыт, необходимо предоставить сведения для идентификации физлица. Документ вступает в силу со дня опубликования, 28 февраля.Ограничительные мерыПосле начала спецоперации на Украине западные страны объявили о введении новых органичительных мерах против Москвы. Так, накануне Евросоюз принял решение о запрете операций, связанных с управлением резервами и активами Банка России. Помимо этого, целями мер ЕС стали несколько крупнейших финорганизаций, среди которых — Сбербанк и ВТБ. Для некоторых государственных компаний затруднены возможности привлечения капитала из-за рубежа. ФРГ остановила процесс сертификации газопровода "Северный поток — 2".Также ЕС запретил любым российским самолетам приземляться, взлетать или пролетать над территорией государств союза, а свои компаниям — поставлять в Россию летательные аппараты или используемые в них детали.В Москве сообщили, что заранее составили план действий на случай новой волны санкционных решений. Власти подчеркнули, что будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики.
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в мире, экономика, россия, владимир путин
18:39 28.02.2022 (обновлено: 01:20 01.03.2022)
 
Путин подписал указ о специальных мерах для борьбы с санкциями

Президент Путин подписал указ о специальных экономических мерах для борьбы с санкциями

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал "Указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций". Документ размещен на сайте Кремля.
Он включает в себя следующие меры:
  • участники внешнеэкономдеятельности обязуются продавать 80 процентов от валютных зачислений из-за рубежа, полученных с 1 января 2022 года. Уже накопленные средства необходимо продать в течение трех дней. Контролировать процесс поручено Банку России;
  • запрещаются операции по передаче от резидентов в пользу нерезидентов валюты в качестве займа;
  • резидентам теперь не дозволено зачислять иностранную валюту на свои счета, открытые в банках и организациях за рубежом, а также переводить средства без открытия счета с использованием иностранных электронных средств платежа.
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Помимо этого, компании до 31 декабря этого года смогут приобретать размещенные ими ценные бумаги (за исключением приобретения размещенных акций в целях сокращения их общего количества) при соблюдении некоторых условий:
  • ценные бумаги должны быть допущены к организованным торгам;
  • их средневзвешенная цена за любые три месяца, начиная с 1 февраля, должна снизиться на 20 и более процентов по сравнению со средневзвешенной ценой, определенной за три месяца начиная с 1 января 2021;
  • значение основного индекса фондового рынка, рассчитанное организатором торговли за любые три месяца начиная с 1 февраля 2022 г., должно уменьшиться по сравнению со значением такого индекса, рассчитанным организатором торговли за три месяца начиная с 1 января 2021 г., на 20 и более процентов;
  • акции следует приобретать на организованных торгах на основании заявок, адресованных неограниченному кругу участников торгов;
  • делать это имеет право брокер по поручению публичного акционерного общества;
  • при этом совет директоров или наблюдательный совет ПАО обязаны принять решение о приобретении размещенных им акций, согласно с положениями этого указа, определяющее категории (типы) приобретаемых ценных бумаг, количество приобретаемых акций каждой категории (типа), срок, в течение которого осуществляется приобретение ценных бумаг и который должен истекать не позднее 31 декабря.
Кроме того, указ позволяет банкам открывать счет для физлица без его личного присутствия или присутствия его представителя, если речь идет о переводе средств из другой организации. Для этого финансовой организации, где счет уже открыт, необходимо предоставить сведения для идентификации физлица.
Документ вступает в силу со дня опубликования, 28 февраля.
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Ограничительные меры

После начала спецоперации на Украине западные страны объявили о введении новых органичительных мерах против Москвы. Так, накануне Евросоюз принял решение о запрете операций, связанных с управлением резервами и активами Банка России. Помимо этого, целями мер ЕС стали несколько крупнейших финорганизаций, среди которых — Сбербанк и ВТБ. Для некоторых государственных компаний затруднены возможности привлечения капитала из-за рубежа. ФРГ остановила процесс сертификации газопровода "Северный поток — 2".
Также ЕС запретил любым российским самолетам приземляться, взлетать или пролетать над территорией государств союза, а свои компаниям — поставлять в Россию летательные аппараты или используемые в них детали.
В Москве сообщили, что заранее составили план действий на случай новой волны санкционных решений. Власти подчеркнули, что будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики.
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