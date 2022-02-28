https://ria.ru/20220228/ukaz-1775643033.html

Путин подписал указ о специальных мерах для борьбы с санкциями

Путин подписал указ о специальных мерах для борьбы с санкциями - РИА Новости, 01.03.2022

Путин подписал указ о специальных мерах для борьбы с санкциями

Президент России Владимир Путин подписал "Указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним... РИА Новости, 01.03.2022

2022-02-28T18:39

2022-02-28T18:39

2022-03-01T01:20

обострение ситуации в днр и лнр

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россия

владимир путин

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал "Указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций". Документ размещен на сайте Кремля.Он включает в себя следующие меры:Помимо этого, компании до 31 декабря этого года смогут приобретать размещенные ими ценные бумаги (за исключением приобретения размещенных акций в целях сокращения их общего количества) при соблюдении некоторых условий:Кроме того, указ позволяет банкам открывать счет для физлица без его личного присутствия или присутствия его представителя, если речь идет о переводе средств из другой организации. Для этого финансовой организации, где счет уже открыт, необходимо предоставить сведения для идентификации физлица. Документ вступает в силу со дня опубликования, 28 февраля.Ограничительные мерыПосле начала спецоперации на Украине западные страны объявили о введении новых органичительных мерах против Москвы. Так, накануне Евросоюз принял решение о запрете операций, связанных с управлением резервами и активами Банка России. Помимо этого, целями мер ЕС стали несколько крупнейших финорганизаций, среди которых — Сбербанк и ВТБ. Для некоторых государственных компаний затруднены возможности привлечения капитала из-за рубежа. ФРГ остановила процесс сертификации газопровода "Северный поток — 2".Также ЕС запретил любым российским самолетам приземляться, взлетать или пролетать над территорией государств союза, а свои компаниям — поставлять в Россию летательные аппараты или используемые в них детали.В Москве сообщили, что заранее составили план действий на случай новой волны санкционных решений. Власти подчеркнули, что будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики.

https://ria.ru/20220228/sberbank-1775538008.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220228/bank-1775502930.html

https://ria.ru/20220228/polety-1775600364.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, экономика, россия, владимир путин