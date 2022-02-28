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Жителя Йошкар-Олы обвинили в убийстве двухлетней дочери
Жителя Йошкар-Олы обвинили в убийстве двухлетней дочери - РИА Новости, 28.02.2022
Жителя Йошкар-Олы обвинили в убийстве двухлетней дочери
Жителю Йошкар-Олы предъявлено обвинение в убийстве двухлетней дочери, которую он задушил за плач ночью, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T13:47
2022-02-28T13:47
происшествия
йошкар-ола
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 фев - РИА Новости. Жителю Йошкар-Олы предъявлено обвинение в убийстве двухлетней дочери, которую он задушил за плач ночью, сообщается на сайте СК РФ.Установлено, что в общежитии в городе Йошкар-Оле проживала семья с тремя детьми в возрасте 7 лет, 2 года и 1 год. По предварительным данным, вечером 26 февраля между родителями, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, возник конфликт, и женщина со старшим сыном ушли, а мужчина с дочерьми заперся в комнате. Ночью девочка плакала, и отец сдавил рукой шею ребенка, а утром обнаружил дочь мертвой."Следственными органами СК РФ по Марий Эл 26-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. В ходе следствия будет дана оценка действиям органов опеки.
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йошкар-ола
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Ольга Фомченкова
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происшествия, йошкар-ола, следственный комитет россии (ск рф)
13:47 28.02.2022
 
Жителя Йошкар-Олы обвинили в убийстве двухлетней дочери

СК предъявил жителю Йошкар-Олы обвинение в убийстве двухлетней дочери из-за плача

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль Следственного комитета РФ
Служебный автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 фев - РИА Новости. Жителю Йошкар-Олы предъявлено обвинение в убийстве двухлетней дочери, которую он задушил за плач ночью, сообщается на сайте СК РФ.
Установлено, что в общежитии в городе Йошкар-Оле проживала семья с тремя детьми в возрасте 7 лет, 2 года и 1 год. По предварительным данным, вечером 26 февраля между родителями, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, возник конфликт, и женщина со старшим сыном ушли, а мужчина с дочерьми заперся в комнате. Ночью девочка плакала, и отец сдавил рукой шею ребенка, а утром обнаружил дочь мертвой.
"Следственными органами СК РФ по Марий Эл 26-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. В ходе следствия будет дана оценка действиям органов опеки.
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
11 февраля, 18:05
Обвиняемый в убийстве ребенка под Орлом ранее задушил двоих детей и женщину
Опубликовано: О. Фомченкова
 
ПроисшествияЙошкар-ОлаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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