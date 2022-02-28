https://ria.ru/20220228/ubiystvo-1775558596.html

Жителя Йошкар-Олы обвинили в убийстве двухлетней дочери

Жителя Йошкар-Олы обвинили в убийстве двухлетней дочери - РИА Новости, 28.02.2022

Жителя Йошкар-Олы обвинили в убийстве двухлетней дочери

Жителю Йошкар-Олы предъявлено обвинение в убийстве двухлетней дочери, которую он задушил за плач ночью, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T13:47

2022-02-28T13:47

2022-02-28T13:47

происшествия

йошкар-ола

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 фев - РИА Новости. Жителю Йошкар-Олы предъявлено обвинение в убийстве двухлетней дочери, которую он задушил за плач ночью, сообщается на сайте СК РФ.Установлено, что в общежитии в городе Йошкар-Оле проживала семья с тремя детьми в возрасте 7 лет, 2 года и 1 год. По предварительным данным, вечером 26 февраля между родителями, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, возник конфликт, и женщина со старшим сыном ушли, а мужчина с дочерьми заперся в комнате. Ночью девочка плакала, и отец сдавил рукой шею ребенка, а утром обнаружил дочь мертвой."Следственными органами СК РФ по Марий Эл 26-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. В ходе следствия будет дана оценка действиям органов опеки.

https://ria.ru/20220211/ubiystvo-1772348062.html

йошкар-ола

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, йошкар-ола, следственный комитет россии (ск рф)