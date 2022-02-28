https://ria.ru/20220228/tury-1775526339.html

Эксперты назвали бессмысленной продажу заграничных туров из-за обвала рубля

Эксперты назвали бессмысленной продажу заграничных туров из-за обвала рубля - РИА Новости, 28.02.2022

Эксперты назвали бессмысленной продажу заграничных туров из-за обвала рубля

Цены на путевки из России в зарубежные страны растут, но дальнейший обвал рубля приведет к финансовым потерям туроператоров, поэтому на данный момент продавать... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T12:33

2022-02-28T12:33

2022-02-28T12:33

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Цены на путевки из России в зарубежные страны растут, но дальнейший обвал рубля приведет к финансовым потерям туроператоров, поэтому на данный момент продавать путешествия не имеет смысла, сообщили РИА Новости представители отрасли."Сейчас продажи единичные", — рассказал директор по развитию турагентств OnlineTur.ru Игорь Блинов. Ситуация будет похожа на март 2020 года, когда рынок встал, добавил гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян. По его словам, "нет смысла" сейчас принимать деньги от туристов, поскольку по-прежнему остается вопрос оплаты переводов за границу, это первый риск."Второй риск — если к моменту отправки платежа курс вырастет еще, то туроператор будет вынужден нести финансовые потери за счет докупки недостающей суммы в валюте из собственных средств", — отметил глава компании. Мурадян считает, что сейчас у представителей отрасли наблюдается острый кризис ликвидности. "Плюс ситуация с возвратами стала критической, потому что, помимо проблем с отправкой платежей из России, есть проблема с их получением", — заключил он.

https://ria.ru/20220228/tury-1775463302.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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