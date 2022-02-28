Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220228/tury-1775526339.html
Эксперты назвали бессмысленной продажу заграничных туров из-за обвала рубля
Эксперты назвали бессмысленной продажу заграничных туров из-за обвала рубля - РИА Новости, 28.02.2022
Эксперты назвали бессмысленной продажу заграничных туров из-за обвала рубля
Цены на путевки из России в зарубежные страны растут, но дальнейший обвал рубля приведет к финансовым потерям туроператоров, поэтому на данный момент продавать... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T12:33
2022-02-28T12:33
туризм
россия
новости - туризм
туризм
туристы
цены
туры
продажи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95086/30/950863071_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_7621a4321f933e4eccd08f44454d9e47.jpg
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Цены на путевки из России в зарубежные страны растут, но дальнейший обвал рубля приведет к финансовым потерям туроператоров, поэтому на данный момент продавать путешествия не имеет смысла, сообщили РИА Новости представители отрасли."Сейчас продажи единичные", — рассказал директор по развитию турагентств OnlineTur.ru Игорь Блинов. Ситуация будет похожа на март 2020 года, когда рынок встал, добавил гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян. По его словам, "нет смысла" сейчас принимать деньги от туристов, поскольку по-прежнему остается вопрос оплаты переводов за границу, это первый риск."Второй риск — если к моменту отправки платежа курс вырастет еще, то туроператор будет вынужден нести финансовые потери за счет докупки недостающей суммы в валюте из собственных средств", — отметил глава компании. Мурадян считает, что сейчас у представителей отрасли наблюдается острый кризис ликвидности. "Плюс ситуация с возвратами стала критической, потому что, помимо проблем с отправкой платежей из России, есть проблема с их получением", — заключил он.
https://ria.ru/20220228/tury-1775463302.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95086/30/950863071_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_5d1e530a3185da23dfc09b2089866d97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, новости - туризм, туризм, туристы, цены, туры, продажи
12:33 28.02.2022
 
Эксперты назвали бессмысленной продажу заграничных туров из-за обвала рубля

Туроператоры: продажи заграничных путевок на фоне текущей ситуации единичны

© РИА НовостиПрекращение работы туроператора "Асент Трэвел"
Прекращение работы туроператора Асент Трэвел - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Цены на путевки из России в зарубежные страны растут, но дальнейший обвал рубля приведет к финансовым потерям туроператоров, поэтому на данный момент продавать путешествия не имеет смысла, сообщили РИА Новости представители отрасли.
"Сейчас продажи единичные", — рассказал директор по развитию турагентств OnlineTur.ru Игорь Блинов. Ситуация будет похожа на март 2020 года, когда рынок встал, добавил гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
По его словам, "нет смысла" сейчас принимать деньги от туристов, поскольку по-прежнему остается вопрос оплаты переводов за границу, это первый риск.
"Второй риск — если к моменту отправки платежа курс вырастет еще, то туроператор будет вынужден нести финансовые потери за счет докупки недостающей суммы в валюте из собственных средств", — отметил глава компании.
Мурадян считает, что сейчас у представителей отрасли наблюдается острый кризис ликвидности. "Плюс ситуация с возвратами стала критической, потому что, помимо проблем с отправкой платежей из России, есть проблема с их получением", — заключил он.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
03:23Туризм
Российские туристы на фоне санкций перестали бронировать туры
Опубликовано: О. Кабанова
 
ТуризмРоссияНовости - ТуризмТуризмтуристыЦеныТурыпродажи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала