03:23 28.02.2022 (обновлено: 10:02 28.02.2022)
Российские туристы на фоне санкций перестали бронировать туры
Российские туристы на фоне западных санкций перестали бронировать туры
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Российские туристы на фоне западных санкций перестали бронировать туры, но туроператоры возлагают надежды на развитие туризма в строну Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, рассказали РИА Новости представители отрасли.
"Бронирование туров в Египет и Турцию остановились, многие опасаются ограничительных мер и боятся лететь. Много аннуляций — 20-30%. Было бы больше если бы люди не понимали, что при отказе вернут сумму по старому курсу в рублях. А для других это реальная возможность все же отдохнуть", — сказал гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
"Сейчас абсолютное затишье, потому что людям надо все переосмыслить. Также сейчас период межсезонья и продажи на отдых с вылетом в ближайшие даты стоят на стопе. Люди ничего не покупают. Надеемся, что туристы начнут все-таки бронировать туры. Да, у нас закрыт запад, но открыт юг и Юго-Восточная Азия", — рассказал директор по развитию турагентств OnlineTur.ru Игорь Блинов.
С ним согласился и Мурадян: "Пока открыт Ближний Восток и Юго-Восточная Азия ситуация не вызывает оптимизма, но и не является критической. А вот объем отказных туров и отказов от запланированных поездок в открытые страны станет понятен в ближайшие дни, но уже ясно, что 50% выездной отрасли остановится не смотря на открытые страны".
"Разрешили полеты в Китай, увеличили количество рейсов в Таиланд. Не за горами и Вьетнам. Не объявляют о закрытии Турция, Египет и северная Африка. Мы надеемся, что все они останутся открытым и туроператоры направят свое внимание на эти регионы. Надеемся, что ничего более глобального не произойдет", — указал Блинов.
В свою очередь, в пресс-службе туроператора "Интурист" сообщили, что уже несколько лет из-за пандемии коронавируса фактически ничего из европейских направлений не продают, в последнее время это были только Болгария, Венгрия и Норвегия. "В страны Прибалтики и Италию, которые также закрылись, мы просто не успели открыть продажи, потому что все только начиналось. Что касается Болгарии, то сейчас мы отправляем последних туристов через Стамбул. Все туры в эту страну с понедельника будут аннулированы, также будут аннулированы и туры на лето с полным возвратом средств", — уточнили в туркомпании.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Опубликовано: Н. Стома