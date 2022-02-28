https://ria.ru/20220228/turku-1775622484.html
Финский Турку приостановил побратимские отношения с Петербургом
Финский Турку приостановил побратимские отношения с Петербургом - РИА Новости, 28.02.2022
Финский Турку приостановил побратимские отношения с Петербургом
Финский город Турку приостанавливает побратимские отношения с Санкт-Петербургом, сообщает мэрия финского города. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T17:22
2022-02-28T17:22
2022-02-28T17:57
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ХЕЛЬСИНКИ, 28 фев — РИА Новости. Финский город Турку приостанавливает побратимские отношения с Санкт-Петербургом, сообщает мэрия финского города."Город Турку временно приостанавливает побратимские отношения с городом Санкт-Петербург. Об этом сегодня, в понедельник, сообщила мэр Турку Минна Арве губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову", - говорится в сообщении.Причина такого решения не указана.Мэрия Турку приостановит все текущие и будущие мероприятия в рамках этих отношений и закроет Дом Турку в Санкт-Петербурге.Побратимские отношения между Турку и Санкт-Петербургом были установлены в 1953 году, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20220228/alkogol-1775507432.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, санкт-петербург, турку, новости - туризм
17:22 28.02.2022 (обновлено: 17:57 28.02.2022)
Финский Турку приостановил побратимские отношения с Петербургом
Мэрия финского Турку сообщила о приостановке побратимских отношений с Санкт-Петербургом