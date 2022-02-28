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Туризм
https://ria.ru/20220228/turku-1775622484.html
Финский Турку приостановил побратимские отношения с Петербургом
Финский Турку приостановил побратимские отношения с Петербургом - РИА Новости, 28.02.2022
Финский Турку приостановил побратимские отношения с Петербургом
Финский город Турку приостанавливает побратимские отношения с Санкт-Петербургом, сообщает мэрия финского города. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T17:22
2022-02-28T17:57
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турку
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новости - туризм
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ХЕЛЬСИНКИ, 28 фев — РИА Новости. Финский город Турку приостанавливает побратимские отношения с Санкт-Петербургом, сообщает мэрия финского города."Город Турку временно приостанавливает побратимские отношения с городом Санкт-Петербург. Об этом сегодня, в понедельник, сообщила мэр Турку Минна Арве губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову", - говорится в сообщении.Причина такого решения не указана.Мэрия Турку приостановит все текущие и будущие мероприятия в рамках этих отношений и закроет Дом Турку в Санкт-Петербурге.Побратимские отношения между Турку и Санкт-Петербургом были установлены в 1953 году, уточняется в сообщении.
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в мире, санкт-петербург, турку, новости - туризм
17:22 28.02.2022 (обновлено: 17:57 28.02.2022)
 
Финский Турку приостановил побратимские отношения с Петербургом

Мэрия финского Турку сообщила о приостановке побратимских отношений с Санкт-Петербургом

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВид на зимний Санкт-Петербург
Вид на зимний Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Вид на зимний Санкт-Петербург
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ХЕЛЬСИНКИ, 28 фев — РИА Новости. Финский город Турку приостанавливает побратимские отношения с Санкт-Петербургом, сообщает мэрия финского города.
"Город Турку временно приостанавливает побратимские отношения с городом Санкт-Петербург. Об этом сегодня, в понедельник, сообщила мэр Турку Минна Арве губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову", - говорится в сообщении.
Причина такого решения не указана.
Мэрия Турку приостановит все текущие и будущие мероприятия в рамках этих отношений и закроет Дом Турку в Санкт-Петербурге.
Побратимские отношения между Турку и Санкт-Петербургом были установлены в 1953 году, уточняется в сообщении.
На одной из улиц в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
11:03
Финляндия приостановила продажу алкоголя из России
Опубликовано: А. Покровская
 
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