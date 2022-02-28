https://ria.ru/20220228/turku-1775622484.html

Финский Турку приостановил побратимские отношения с Петербургом

Финский Турку приостановил побратимские отношения с Петербургом - РИА Новости, 28.02.2022

Финский Турку приостановил побратимские отношения с Петербургом

Финский город Турку приостанавливает побратимские отношения с Санкт-Петербургом, сообщает мэрия финского города. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T17:22

2022-02-28T17:22

2022-02-28T17:57

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ХЕЛЬСИНКИ, 28 фев — РИА Новости. Финский город Турку приостанавливает побратимские отношения с Санкт-Петербургом, сообщает мэрия финского города."Город Турку временно приостанавливает побратимские отношения с городом Санкт-Петербург. Об этом сегодня, в понедельник, сообщила мэр Турку Минна Арве губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову", - говорится в сообщении.Причина такого решения не указана.Мэрия Турку приостановит все текущие и будущие мероприятия в рамках этих отношений и закроет Дом Турку в Санкт-Петербурге.Побратимские отношения между Турку и Санкт-Петербургом были установлены в 1953 году, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20220228/alkogol-1775507432.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, санкт-петербург, турку, новости - туризм