https://ria.ru/20220228/turisty-1775460150.html
Оставшихся в Европе россиян вывезут через Ближний Восток и Турцию
Оставшихся в Европе россиян вывезут через Ближний Восток и Турцию - РИА Новости, 28.02.2022
Оставшихся в Европе россиян вывезут через Ближний Восток и Турцию
Туристов находящихся в европейских государствах, закрывших воздушное пространство для российских самолетов, планируется вернуть домой транзитным путем через... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T02:08
2022-02-28T02:08
2022-02-28T10:24
в мире
дмитрий песков
владимир путин
европа
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дмитрий горин
признание днр и лнр в россии
россия
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Туристов находящихся в европейских государствах, закрывших воздушное пространство для российских самолетов, планируется вернуть домой транзитным путем через третьи страны, в числе которых Турция, ОАЭ и Египет, рассказал РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.Ранее главы МИД стран Евросоюза утвердили очередной пакет санкций против Москвы из-за специальной военной операции на Украине, запретив российским самолетам входить в воздушное пространство ЕС.Он отметил, что из-за неопределенности и нестабильной ситуации в мире российские туристы заняли выжидательную позицию."Туристы задают очень много вопросов туркомпаниям. Продажи существенно сократились. На международные поездки также существенное влияние оказывает волатильность курса валют, которая приводит, в перерасчете на рубли, к подорожанию путевок", — уточнил вице-президент РСТ.Однако Горин напомнил, что для россиян остаются открытыми такие направления как Турция, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивы и Таиланд.Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.Глава государства назвал ее целью защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. Он подчеркнул, что Россия не собирается оккупировать соседнюю страну.Президент призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220228/samolety-1775457373.html
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дмитрий песков, владимир путин, европа, турция, дмитрий горин, признание днр и лнр в россии, россия, москва, ситуация в днр и лнр, новости - туризм
02:08 28.02.2022 (обновлено: 10:24 28.02.2022)
Оставшихся в Европе россиян вывезут через Ближний Восток и Турцию
Вице-глава РСТ Горин: оставшихся в Европе россиян вывезут через Ближний Восток и Турцию
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Туристов находящихся в европейских государствах, закрывших воздушное пространство для российских самолетов, планируется вернуть домой транзитным путем через третьи страны, в числе которых Турция, ОАЭ и Египет, рассказал РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
Ранее главы МИД стран Евросоюза утвердили очередной пакет санкций против Москвы из-за специальной военной операции на Украине, запретив российским самолетам входить в воздушное пространство ЕС.
"Из-за закрытия авиасообщения туроператоры сейчас решают с Ростуризмом вопрос о перевозке 400 самостоятельных и организованных туристов из венгерского Будапешта, 500 организованных туристов из Болгарии и около 200 — из португальской Мадейры. Сейчас российские туристы находятся также в Великобритании, Словении и Австрии. Рассматриваются транзитные перелеты через третьи страны, в том числе города Стамбул, Дубай, Абу-Даби, Доха и Каир, а также другие открытые страны", — сообщил Горин.
Он отметил, что из-за неопределенности и нестабильной ситуации в мире российские туристы заняли выжидательную позицию.
"Туристы задают очень много вопросов туркомпаниям. Продажи существенно сократились. На международные поездки также существенное влияние оказывает волатильность курса валют, которая приводит, в перерасчете на рубли, к подорожанию путевок", — уточнил вице-президент РСТ.
Однако Горин напомнил, что для россиян остаются открытыми такие направления как Турция, Египет
, Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивы
и Таиланд.
Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик
с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины
.
Глава государства назвал ее целью защиту жителей ДНР
и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. Он подчеркнул, что Россия
не собирается оккупировать соседнюю страну.
Президент призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.