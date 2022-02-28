https://ria.ru/20220228/turisty-1775460150.html

Оставшихся в Европе россиян вывезут через Ближний Восток и Турцию

Оставшихся в Европе россиян вывезут через Ближний Восток и Турцию - РИА Новости, 28.02.2022

Оставшихся в Европе россиян вывезут через Ближний Восток и Турцию

Туристов находящихся в европейских государствах, закрывших воздушное пространство для российских самолетов, планируется вернуть домой транзитным путем через... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T02:08

2022-02-28T02:08

2022-02-28T10:24

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Туристов находящихся в европейских государствах, закрывших воздушное пространство для российских самолетов, планируется вернуть домой транзитным путем через третьи страны, в числе которых Турция, ОАЭ и Египет, рассказал РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.Ранее главы МИД стран Евросоюза утвердили очередной пакет санкций против Москвы из-за специальной военной операции на Украине, запретив российским самолетам входить в воздушное пространство ЕС.Он отметил, что из-за неопределенности и нестабильной ситуации в мире российские туристы заняли выжидательную позицию."Туристы задают очень много вопросов туркомпаниям. Продажи существенно сократились. На международные поездки также существенное влияние оказывает волатильность курса валют, которая приводит, в перерасчете на рубли, к подорожанию путевок", — уточнил вице-президент РСТ.Однако Горин напомнил, что для россиян остаются открытыми такие направления как Турция, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивы и Таиланд.Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.Глава государства назвал ее целью защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. Он подчеркнул, что Россия не собирается оккупировать соседнюю страну.Президент призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/samolety-1775457373.html

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

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Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

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