Жители Приморья в бешенстве от необоснованного роста цен

Жители Приморья пожаловались на необоснованный рост цен
Жители Приморья пожаловались на необоснованный рост цен на обувь, бытовую технику и химию
Продажа бытовой техники в магазине. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 28 фев — РИА Новости. Жители Приморья сообщают о повышении цен на обувь, бытовую технику и химию, информирует правительство региона.
Накануне краевые власти сообщили о начале работы "горячей линии", куда принимаются сообщения о фактах завышения цен на товары в регионе.
"По информации министерства промышленности и торговли Приморского края, за сутки на номер "горячей линии" поступило 33 звонка от приморцев. В основном люди жалуются на необоснованно высокие цены на обувь, бытовую технику и химию", — говорится в сообщении.
Министр промышленности и торговли Приморья Сергей Калитин отметил, что ведомство ежедневно мониторит цены в крупных торговых сетях и несетевых магазинах на предмет динамики изменения цен на основные продовольственные и непродовольственные товары. По случаям выявления резкого повышения цен материалы направляются в антимонопольную службу. Калитин добавил, что уже были направлены материалы в УФАС по повышению цен на бытовую технику одним из участников рынка, и сейчас антимонопольная служба "предпринимает меры к этой торговой сети".
На прошлой неделе крупная российская сеть электроники DNS, чья штаб-квартира находится во Владивостоке, на фоне роста курса доллара подняла цены на ряд товаров до 30%. Этим заинтересовалась ФАС РФ, Минпромторг заявил, что это требует дополнительного анализа. Позже директор DNS Дмитрий Алексеев сообщил, что в сети снизят цены на большой перечень ассортимента.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.
Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".
Власти РФ заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Российские власти также ведут работу над ответными мерами, но детали пока не известны. Из принятых на сегодняшний день ответных мер – запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям.
Опубликовано: Никита Стома