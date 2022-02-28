22:30 28.02.2022 (обновлено: 03:48 01.03.2022)
Глава СПЧ обратится к правозащитникам в Европе из-за травли россиян
Глава СПЧ Фадеев обратится к правозащитникам в Европе из-за травли россиян
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСоветник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев выразил обеспокоенность тем, что за рубежом участились случаи проявления агрессии по отношению к россиянам, и заявил, что обратится по этому вопросу к правозащитникам Европы.
"Вызывают беспокойство участившиеся случаи проявления агрессии и бытового хамства по отношению к россиянам, проживающим за рубежом... Считаю, что правозащитные организации европейских стран должны обратить внимание на данные случаи. Я со своей стороны буду обращаться к этим организациям", - говорится в заявлении Фадеева, опубликованном в Telegram-канале Совета.
По словам главы СПЧ, дискриминация по национальному признаку и гражданству попирает основы правового государства.
"Такие действия попирают основы правового государства, не должно быть места дискриминации по национальному признаку, по признаку гражданства. Я напомню, что в период событий 2014 года в нашей стране не фиксировалось случаев проявления дискриминации граждан Украины", - сообщил Фадеев.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что россияне, находящиеся за рубежом, столкнулись с травлей. Также, по ее словам, российские студенты, обучающиеся в европейских вузах, подвергаются нападкам и отчислению из-за ситуации с Украиной.