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Глава СПЧ обратится к правозащитникам в Европе из-за травли россиян
Глава СПЧ обратится к правозащитникам в Европе из-за травли россиян - РИА Новости, 01.03.2022
Глава СПЧ обратится к правозащитникам в Европе из-за травли россиян
Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев выразил обеспокоенность тем, что за рубежом участились случаи проявления агрессии по отношению... РИА Новости, 01.03.2022
2022-02-28T22:30
2022-03-01T03:48
россия
украина
в мире
ситуация в днр и лнр
валерий фадеев
татьяна москалькова
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев выразил обеспокоенность тем, что за рубежом участились случаи проявления агрессии по отношению к россиянам, и заявил, что обратится по этому вопросу к правозащитникам Европы.По словам главы СПЧ, дискриминация по национальному признаку и гражданству попирает основы правового государства."Такие действия попирают основы правового государства, не должно быть места дискриминации по национальному признаку, по признаку гражданства. Я напомню, что в период событий 2014 года в нашей стране не фиксировалось случаев проявления дискриминации граждан Украины", - сообщил Фадеев.Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что россияне, находящиеся за рубежом, столкнулись с травлей. Также, по ее словам, российские студенты, обучающиеся в европейских вузах, подвергаются нападкам и отчислению из-за ситуации с Украиной.
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россия, украина, в мире, ситуация в днр и лнр, валерий фадеев, татьяна москалькова
22:30 28.02.2022 (обновлено: 03:48 01.03.2022)
 
Глава СПЧ обратится к правозащитникам в Европе из-за травли россиян

Глава СПЧ Фадеев обратится к правозащитникам в Европе из-за травли россиян

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСоветник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев выразил обеспокоенность тем, что за рубежом участились случаи проявления агрессии по отношению к россиянам, и заявил, что обратится по этому вопросу к правозащитникам Европы.
"Вызывают беспокойство участившиеся случаи проявления агрессии и бытового хамства по отношению к россиянам, проживающим за рубежом... Считаю, что правозащитные организации европейских стран должны обратить внимание на данные случаи. Я со своей стороны буду обращаться к этим организациям", - говорится в заявлении Фадеева, опубликованном в Telegram-канале Совета.
По словам главы СПЧ, дискриминация по национальному признаку и гражданству попирает основы правового государства.
"Такие действия попирают основы правового государства, не должно быть места дискриминации по национальному признаку, по признаку гражданства. Я напомню, что в период событий 2014 года в нашей стране не фиксировалось случаев проявления дискриминации граждан Украины", - сообщил Фадеев.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что россияне, находящиеся за рубежом, столкнулись с травлей. Также, по ее словам, российские студенты, обучающиеся в европейских вузах, подвергаются нападкам и отчислению из-за ситуации с Украиной.
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