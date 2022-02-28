https://ria.ru/20220228/travlya-1775690630.html

Глава СПЧ обратится к правозащитникам в Европе из-за травли россиян

Глава СПЧ обратится к правозащитникам в Европе из-за травли россиян - РИА Новости, 01.03.2022

Глава СПЧ обратится к правозащитникам в Европе из-за травли россиян

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев выразил обеспокоенность тем, что за рубежом участились случаи проявления агрессии по отношению... РИА Новости, 01.03.2022

2022-02-28T22:30

2022-02-28T22:30

2022-03-01T03:48

россия

украина

в мире

ситуация в днр и лнр

валерий фадеев

татьяна москалькова

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев выразил обеспокоенность тем, что за рубежом участились случаи проявления агрессии по отношению к россиянам, и заявил, что обратится по этому вопросу к правозащитникам Европы.По словам главы СПЧ, дискриминация по национальному признаку и гражданству попирает основы правового государства."Такие действия попирают основы правового государства, не должно быть места дискриминации по национальному признаку, по признаку гражданства. Я напомню, что в период событий 2014 года в нашей стране не фиксировалось случаев проявления дискриминации граждан Украины", - сообщил Фадеев.Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что россияне, находящиеся за рубежом, столкнулись с травлей. Также, по ее словам, российские студенты, обучающиеся в европейских вузах, подвергаются нападкам и отчислению из-за ситуации с Украиной.

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Ольга Филиппова

россия, украина, в мире, ситуация в днр и лнр, валерий фадеев, татьяна москалькова