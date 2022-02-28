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На трассе М-11 отключили электрозарядные станции
На трассе М-11 отключили электрозарядные станции - РИА Новости, 28.02.2022
На трассе М-11 отключили электрозарядные станции
Электрозарядные станции на высокоскоростной трассе Москва-Петербург М-11 подверглись внешнему вмешательству и в настоящее время отключены для проведения... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T15:46
2022-02-28T16:32
трасса м-11 (нева)
европа
украина
россети
экономика
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Электрозарядные станции на высокоскоростной трассе Москва-Петербург М-11 подверглись внешнему вмешательству и в настоящее время отключены для проведения профилактических работ, сообщили "Россети"."Зарядные станции на трассе М-11 подверглись внешнему вмешательству. В настоящее время они отключены для проведения профилактических работ", - говорится в сообщении.Компания отмечает, что ИТ-инфраструктура этих зарядных станций не связана с остальными зарядками под управлением компаний группы "Россети" и, тем более, с основным видом деятельности группы."Производитель оставил в контролере закладку, которая давала ему возможность скрытого доступа через интернет. По нашей информации, данные контролеры широко используются на экспортируемых Украиной в Европу электрозарядных станциях", - также отмечается в сообщении.Зарядные станции, отмечают "Россети", все это время находились в тестовой эксплуатации изолированно. С учетом указанных обстоятельств рассматривались в том числе наилучшие варианты программного обеспечения для этих устройств. В ближайшее время они будут "перепрошиты" и вернутся в работу.Установленные на трассе М-11 зарядные станции приобретены в 2020 году по результатам открытой закупочной процедуры. Поставщиком выступила "Гжельпром" (Россия). Позднее выявлено, что основные компоненты произведены компанией Autoenterprise (Украина), а российский поставщик произвел отверточную сборку.
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трасса м-11 (нева)
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трасса м-11 (нева), европа, украина, россети, экономика
15:46 28.02.2022 (обновлено: 16:32 28.02.2022)
 
На трассе М-11 отключили электрозарядные станции

На трассе М-11 приостановили работу электрозарядных станций из-за внешнего вмешательства

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАвтозаправочная станция на трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург
Автозаправочная станция на трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Электрозарядные станции на высокоскоростной трассе Москва-Петербург М-11 подверглись внешнему вмешательству и в настоящее время отключены для проведения профилактических работ, сообщили "Россети".
"Зарядные станции на трассе М-11 подверглись внешнему вмешательству. В настоящее время они отключены для проведения профилактических работ", - говорится в сообщении.
Компания отмечает, что ИТ-инфраструктура этих зарядных станций не связана с остальными зарядками под управлением компаний группы "Россети" и, тем более, с основным видом деятельности группы.
"Производитель оставил в контролере закладку, которая давала ему возможность скрытого доступа через интернет. По нашей информации, данные контролеры широко используются на экспортируемых Украиной в Европу электрозарядных станциях", - также отмечается в сообщении.
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Зарядные станции, отмечают "Россети", все это время находились в тестовой эксплуатации изолированно. С учетом указанных обстоятельств рассматривались в том числе наилучшие варианты программного обеспечения для этих устройств. В ближайшее время они будут "перепрошиты" и вернутся в работу.
Установленные на трассе М-11 зарядные станции приобретены в 2020 году по результатам открытой закупочной процедуры. Поставщиком выступила "Гжельпром" (Россия). Позднее выявлено, что основные компоненты произведены компанией Autoenterprise (Украина), а российский поставщик произвел отверточную сборку.
Опубликовано: Максим Зубков
 
Трасса М-11 (Нева)ЕвропаУкраинаРоссетиЭкономика
 
 
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