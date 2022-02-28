https://ria.ru/20220228/trassa-1775594937.html

На трассе М-11 отключили электрозарядные станции

На трассе М-11 отключили электрозарядные станции - РИА Новости, 28.02.2022

На трассе М-11 отключили электрозарядные станции

Электрозарядные станции на высокоскоростной трассе Москва-Петербург М-11 подверглись внешнему вмешательству и в настоящее время отключены для проведения... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T15:46

2022-02-28T15:46

2022-02-28T16:32

трасса м-11 (нева)

европа

украина

россети

экономика

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Электрозарядные станции на высокоскоростной трассе Москва-Петербург М-11 подверглись внешнему вмешательству и в настоящее время отключены для проведения профилактических работ, сообщили "Россети"."Зарядные станции на трассе М-11 подверглись внешнему вмешательству. В настоящее время они отключены для проведения профилактических работ", - говорится в сообщении.Компания отмечает, что ИТ-инфраструктура этих зарядных станций не связана с остальными зарядками под управлением компаний группы "Россети" и, тем более, с основным видом деятельности группы."Производитель оставил в контролере закладку, которая давала ему возможность скрытого доступа через интернет. По нашей информации, данные контролеры широко используются на экспортируемых Украиной в Европу электрозарядных станциях", - также отмечается в сообщении.Зарядные станции, отмечают "Россети", все это время находились в тестовой эксплуатации изолированно. С учетом указанных обстоятельств рассматривались в том числе наилучшие варианты программного обеспечения для этих устройств. В ближайшее время они будут "перепрошиты" и вернутся в работу.Установленные на трассе М-11 зарядные станции приобретены в 2020 году по результатам открытой закупочной процедуры. Поставщиком выступила "Гжельпром" (Россия). Позднее выявлено, что основные компоненты произведены компанией Autoenterprise (Украина), а российский поставщик произвел отверточную сборку.

https://ria.ru/20220225/kibervoyna-1774934880.html

трасса м-11 (нева)

европа

украина

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Максим Зубков

Максим Зубков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

трасса м-11 (нева), европа, украина, россети, экономика