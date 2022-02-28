https://ria.ru/20220228/trassa-1775594937.html
На трассе М-11 отключили электрозарядные станции
На трассе М-11 отключили электрозарядные станции - РИА Новости, 28.02.2022
На трассе М-11 отключили электрозарядные станции
Электрозарядные станции на высокоскоростной трассе Москва-Петербург М-11 подверглись внешнему вмешательству и в настоящее время отключены для проведения... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T15:46
2022-02-28T15:46
2022-02-28T16:32
трасса м-11 (нева)
европа
украина
россети
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753507186_0:350:3019:2048_1920x0_80_0_0_21777f4a3df8b55d74607c503e71d5c0.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Электрозарядные станции на высокоскоростной трассе Москва-Петербург М-11 подверглись внешнему вмешательству и в настоящее время отключены для проведения профилактических работ, сообщили "Россети"."Зарядные станции на трассе М-11 подверглись внешнему вмешательству. В настоящее время они отключены для проведения профилактических работ", - говорится в сообщении.Компания отмечает, что ИТ-инфраструктура этих зарядных станций не связана с остальными зарядками под управлением компаний группы "Россети" и, тем более, с основным видом деятельности группы."Производитель оставил в контролере закладку, которая давала ему возможность скрытого доступа через интернет. По нашей информации, данные контролеры широко используются на экспортируемых Украиной в Европу электрозарядных станциях", - также отмечается в сообщении.Зарядные станции, отмечают "Россети", все это время находились в тестовой эксплуатации изолированно. С учетом указанных обстоятельств рассматривались в том числе наилучшие варианты программного обеспечения для этих устройств. В ближайшее время они будут "перепрошиты" и вернутся в работу.Установленные на трассе М-11 зарядные станции приобретены в 2020 году по результатам открытой закупочной процедуры. Поставщиком выступила "Гжельпром" (Россия). Позднее выявлено, что основные компоненты произведены компанией Autoenterprise (Украина), а российский поставщик произвел отверточную сборку.
https://ria.ru/20220225/kibervoyna-1774934880.html
трасса м-11 (нева)
европа
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753507186_288:0:3019:2048_1920x0_80_0_0_3084c8b80c24657fd79d73e20b94834e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
трасса м-11 (нева), европа, украина, россети, экономика
15:46 28.02.2022 (обновлено: 16:32 28.02.2022)
На трассе М-11 отключили электрозарядные станции
На трассе М-11 приостановили работу электрозарядных станций из-за внешнего вмешательства
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Электрозарядные станции на высокоскоростной трассе Москва-Петербург М-11 подверглись внешнему вмешательству и в настоящее время отключены для проведения профилактических работ, сообщили "Россети".
"Зарядные станции на трассе М-11 подверглись внешнему вмешательству. В настоящее время они отключены для проведения профилактических работ", - говорится в сообщении.
Компания отмечает, что ИТ-инфраструктура этих зарядных станций не связана с остальными зарядками под управлением компаний группы "Россети
" и, тем более, с основным видом деятельности группы.
"Производитель оставил в контролере закладку, которая давала ему возможность скрытого доступа через интернет. По нашей информации, данные контролеры широко используются на экспортируемых Украиной
в Европу
электрозарядных станциях", - также отмечается в сообщении.
Зарядные станции, отмечают "Россети", все это время находились в тестовой эксплуатации изолированно. С учетом указанных обстоятельств рассматривались в том числе наилучшие варианты программного обеспечения для этих устройств. В ближайшее время они будут "перепрошиты" и вернутся в работу.
Установленные на трассе М-11 зарядные станции приобретены в 2020 году по результатам открытой закупочной процедуры. Поставщиком выступила "Гжельпром" (Россия). Позднее выявлено, что основные компоненты произведены компанией Autoenterprise (Украина), а российский поставщик произвел отверточную сборку.
Опубликовано: Максим Зубков