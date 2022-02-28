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Добрые волшебники готовятся к величайшей битве в "Фантастических тварях 3"

Добрые волшебники готовятся к величайшей битве в "Фантастических тварях 3" - РИА Новости, 28.02.2022

Добрые волшебники готовятся к величайшей битве в "Фантастических тварях 3"

На YouTube-канале Warner Bros. Pictures Russia представили новый трейлер третьей части "Фантастических тварей", получившей название "Фантастические твари: Тайны РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T19:44

2022-02-28T19:44

2022-02-28T19:44

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джуд лоу

мадс миккельсен

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. На YouTube-канале Warner Bros. Pictures Russia представили новый трейлер третьей части "Фантастических тварей", получившей название "Фантастические твари: Тайны Дамблдора". В ролике зрителям приоткрывают подробности предстоящей масштабной битвы между темным магом Геллертом Грин-де-Вальдом, которого теперь вместо Джонни Деппа играет Мадс Миккельсен, и добрыми волшебниками во главе с Альбусом Дамблдором (Джуд Лоу). Ожидается, что это магическое столкновение навсегда изменит волшебный мир. Однако точку ставить рано. По данным Collider, создатели "Фантастических тварей" планируют снять еще как минимум два фильма. Вместе с Лоу и Миккельсеном в картине режиссера Дэвида Йейтса также снялись Эдди Редмэйн, Дэн Фоглер, Эзра Миллер, Джессика Уильямс, Кэтрин Уотерстон и другие. Планируется, что в российских кинотеатрах премьера третьей части "Фантастических тварей" состоится 14 апреля.

https://radiosputnik.ria.ru/20211215/akter-1763799190.html

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Галина Соколова

Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости культуры, кино и сериалы, джуд лоу, мадс миккельсен