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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220228/trailer-1775646563.html
Добрые волшебники готовятся к величайшей битве в "Фантастических тварях 3"
Добрые волшебники готовятся к величайшей битве в "Фантастических тварях 3" - РИА Новости, 28.02.2022
Добрые волшебники готовятся к величайшей битве в "Фантастических тварях 3"
На YouTube-канале Warner Bros. Pictures Russia представили новый трейлер третьей части "Фантастических тварей", получившей название "Фантастические твари: Тайны РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T19:44
2022-02-28T19:44
культура
новости культуры
кино и сериалы
джуд лоу
мадс миккельсен
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. На YouTube-канале Warner Bros. Pictures Russia представили новый трейлер третьей части "Фантастических тварей", получившей название "Фантастические твари: Тайны Дамблдора". В ролике зрителям приоткрывают подробности предстоящей масштабной битвы между темным магом Геллертом Грин-де-Вальдом, которого теперь вместо Джонни Деппа играет Мадс Миккельсен, и добрыми волшебниками во главе с Альбусом Дамблдором (Джуд Лоу). Ожидается, что это магическое столкновение навсегда изменит волшебный мир. Однако точку ставить рано. По данным Collider, создатели "Фантастических тварей" планируют снять еще как минимум два фильма. Вместе с Лоу и Миккельсеном в картине режиссера Дэвида Йейтса также снялись Эдди Редмэйн, Дэн Фоглер, Эзра Миллер, Джессика Уильямс, Кэтрин Уотерстон и другие. Планируется, что в российских кинотеатрах премьера третьей части "Фантастических тварей" состоится 14 апреля.
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новости культуры, кино и сериалы, джуд лоу, мадс миккельсен
19:44 28.02.2022
 
Добрые волшебники готовятся к величайшей битве в "Фантастических тварях 3"

В Сети опубликовали новый трейлер фильма "Фантастические твари: Тайны Дамблдора "

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. На YouTube-канале Warner Bros. Pictures Russia представили новый трейлер третьей части "Фантастических тварей", получившей название "Фантастические твари: Тайны Дамблдора".
В ролике зрителям приоткрывают подробности предстоящей масштабной битвы между темным магом Геллертом Грин-де-Вальдом, которого теперь вместо Джонни Деппа играет Мадс Миккельсен, и добрыми волшебниками во главе с Альбусом Дамблдором (Джуд Лоу).
Ожидается, что это магическое столкновение навсегда изменит волшебный мир. Однако точку ставить рано. По данным Collider, создатели "Фантастических тварей" планируют снять еще как минимум два фильма.
Вместе с Лоу и Миккельсеном в картине режиссера Дэвида Йейтса также снялись Эдди Редмэйн, Дэн Фоглер, Эзра Миллер, Джессика Уильямс, Кэтрин Уотерстон и другие.
Планируется, что в российских кинотеатрах премьера третьей части "Фантастических тварей" состоится 14 апреля.
Кадр из фильма Фантастические твари и где они обитают - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
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КультураНовости культурыКино и сериалыДжуд ЛоуМадс Миккельсен
 
 
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