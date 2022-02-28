https://ria.ru/20220228/tovar-1775688191.html

Сеть супермаркетов Netto в трех странах отказалась от российских товаров

Сеть супермаркетов Netto в трех странах отказалась от российских товаров - РИА Новости, 28.02.2022

Сеть супермаркетов Netto в трех странах отказалась от российских товаров

Сеть супермаркетов Netto в ФРГ, Дании и Польши отказалась от товаров из России в связи с событиями на Украине, говорится в заявлении датской группы Salling... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T22:07

2022-02-28T22:07

2022-02-28T22:07

обострение ситуации в днр и лнр

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БЕРЛИН, 28 фев - РИА Новости. Сеть супермаркетов Netto в ФРГ, Дании и Польши отказалась от товаров из России в связи с событиями на Украине, говорится в заявлении датской группы Salling Group, размещенном на немецкоязычном сайте сети."Ситуация на Украине и ужасающие картины войны беспокоят всех нас. Как крупная сеть продуктовых магазинов не только в Дании, но и в Польше и Германии, мы внимательно относимся к повседневной жизни наших клиентов, и это, конечно же, наша обязанность. Вот почему мы делаем все возможное, чтобы помочь людям, которые в настоящее время находятся в этой ужасной ситуации", — говорится в заявлении.Указано, что товары российского производства сняты с продажи в супермаркетах Netto с субботы. Аналогичное правило действует еще в двух датских торговых сетях компании - Føtex и Bilka.В сеть Netto в Германии входит 342 супермаркета в восьми федеральных землях, в том числе в Берлине. Netto Aps. & Co. KG является дочерней компанией датской Salling Group, которая также владеет торговыми сетями под маркой Netto в Дании и Польше.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220228/ukaz-1775643033.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, украина