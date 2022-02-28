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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Сеть супермаркетов Netto в трех странах отказалась от российских товаров
Сеть супермаркетов Netto в трех странах отказалась от российских товаров - РИА Новости, 28.02.2022
Сеть супермаркетов Netto в трех странах отказалась от российских товаров
Сеть супермаркетов Netto в ФРГ, Дании и Польши отказалась от товаров из России в связи с событиями на Украине, говорится в заявлении датской группы Salling... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T22:07
2022-02-28T22:07
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
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БЕРЛИН, 28 фев - РИА Новости. Сеть супермаркетов Netto в ФРГ, Дании и Польши отказалась от товаров из России в связи с событиями на Украине, говорится в заявлении датской группы Salling Group, размещенном на немецкоязычном сайте сети."Ситуация на Украине и ужасающие картины войны беспокоят всех нас. Как крупная сеть продуктовых магазинов не только в Дании, но и в Польше и Германии, мы внимательно относимся к повседневной жизни наших клиентов, и это, конечно же, наша обязанность. Вот почему мы делаем все возможное, чтобы помочь людям, которые в настоящее время находятся в этой ужасной ситуации", — говорится в заявлении.Указано, что товары российского производства сняты с продажи в супермаркетах Netto с субботы. Аналогичное правило действует еще в двух датских торговых сетях компании - Føtex и Bilka.В сеть Netto в Германии входит 342 супермаркета в восьми федеральных землях, в том числе в Берлине. Netto Aps. &amp; Co. KG является дочерней компанией датской Salling Group, которая также владеет торговыми сетями под маркой Netto в Дании и Польше.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220228/ukaz-1775643033.html
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в мире, россия, украина
22:07 28.02.2022
 
Сеть супермаркетов Netto в трех странах отказалась от российских товаров

Сеть супермаркетов Netto в Германии, Дании и Польши отказалась от российских товаров

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМясная продукция
Мясная продукция - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Мясная продукция
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БЕРЛИН, 28 фев - РИА Новости. Сеть супермаркетов Netto в ФРГ, Дании и Польши отказалась от товаров из России в связи с событиями на Украине, говорится в заявлении датской группы Salling Group, размещенном на немецкоязычном сайте сети.
"Ситуация на Украине и ужасающие картины войны беспокоят всех нас. Как крупная сеть продуктовых магазинов не только в Дании, но и в Польше и Германии, мы внимательно относимся к повседневной жизни наших клиентов, и это, конечно же, наша обязанность. Вот почему мы делаем все возможное, чтобы помочь людям, которые в настоящее время находятся в этой ужасной ситуации", — говорится в заявлении.
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Указано, что товары российского производства сняты с продажи в супермаркетах Netto с субботы. Аналогичное правило действует еще в двух датских торговых сетях компании - Føtex и Bilka.
В сеть Netto в Германии входит 342 супермаркета в восьми федеральных землях, в том числе в Берлине. Netto Aps. & Co. KG является дочерней компанией датской Salling Group, которая также владеет торговыми сетями под маркой Netto в Дании и Польше.
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
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