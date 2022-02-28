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ЦБ принял решение не возобновлять торги на Мосбирже 1 марта
ЦБ принял решение не возобновлять торги на Мосбирже 1 марта - РИА Новости, 28.02.2022
ЦБ принял решение не возобновлять торги на Мосбирже 1 марта
Банк России принял решение не возобновлять фондовые торги 1 марта на Московской бирже, говорится в сообщении регулятора. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T23:13
2022-02-28T23:13
экономика
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
украина
россия
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Банк России принял решение не возобновлять фондовые торги 1 марта на Московской бирже, говорится в сообщении регулятора."В связи со складывающейся ситуацией Банк России принял решение не возобновлять торги 1 марта 2022 года на Московской бирже в секции фондового рынка, секции срочного рынка, секции рынка СПФИ (стандартизированных производных финансовых инструментов - ред.)", - говорится в сообщении.Режим работы Московской биржи на 2 марта будет объявлен на официальном сайте ЦБ РФ до 9.00 мск 2 марта.ЦБ РФ в связи со складывающейся ситуацией принял решение не открывать в понедельник на Московской бирже секции фондового и срочного рынков, а также секцию рынка стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ). Сегодня на торговой площадке шли только торги на валютном, денежном рынке и рынке РЕПО, они открылись в 10.00 мск без утренней сессии.В период с 1 по 5 марта 2022 года на Московской бирже не будут проводиться утренние и вечерние торговые сессии. Во вторник торги на валютном и денежном рынках Московской биржи откроются в 10.00 мск и продлятся до 19.00 мскПрезидент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В минувшие выходные страны Запада инициировали новые жесткие санкции в отношении России.На этом фоне ЦБ принял решение не проводить в понедельник торги на ряде рынков Мосбиржи, в том числе акциями. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор постоянно мониторит биржевые торги и при необходимости принимает меры, в частности ввел ограничения для продаж ценных бумаг нерезидентами.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, украина, россия, эльвира набиуллина
23:13 28.02.2022
 
ЦБ принял решение не возобновлять торги на Мосбирже 1 марта

ЦБ принял решение не возобновлять торги на Московской бирже 1 марта

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание Московской биржи
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Банк России принял решение не возобновлять фондовые торги 1 марта на Московской бирже, говорится в сообщении регулятора.
"В связи со складывающейся ситуацией Банк России принял решение не возобновлять торги 1 марта 2022 года на Московской бирже в секции фондового рынка, секции срочного рынка, секции рынка СПФИ (стандартизированных производных финансовых инструментов - ред.)", - говорится в сообщении.
Режим работы Московской биржи на 2 марта будет объявлен на официальном сайте ЦБ РФ до 9.00 мск 2 марта.
ЦБ РФ в связи со складывающейся ситуацией принял решение не открывать в понедельник на Московской бирже секции фондового и срочного рынков, а также секцию рынка стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ). Сегодня на торговой площадке шли только торги на валютном, денежном рынке и рынке РЕПО, они открылись в 10.00 мск без утренней сессии.
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В период с 1 по 5 марта 2022 года на Московской бирже не будут проводиться утренние и вечерние торговые сессии. Во вторник торги на валютном и денежном рынках Московской биржи откроются в 10.00 мск и продлятся до 19.00 мск
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В минувшие выходные страны Запада инициировали новые жесткие санкции в отношении России.
На этом фоне ЦБ принял решение не проводить в понедельник торги на ряде рынков Мосбиржи, в том числе акциями. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор постоянно мониторит биржевые торги и при необходимости принимает меры, в частности ввел ограничения для продаж ценных бумаг нерезидентами.
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