ЦБ принял решение не возобновлять торги на Мосбирже 1 марта
ЦБ принял решение не возобновлять торги на Московской бирже 1 марта
Здание Московской биржи
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Банк России принял решение не возобновлять фондовые торги 1 марта на Московской бирже, говорится в сообщении регулятора.
"В связи со складывающейся ситуацией Банк России принял решение не возобновлять торги 1 марта 2022 года на Московской бирже в секции фондового рынка, секции срочного рынка, секции рынка СПФИ (стандартизированных производных финансовых инструментов - ред.)", - говорится в сообщении.
Режим работы Московской биржи на 2 марта будет объявлен на официальном сайте ЦБ РФ до 9.00 мск 2 марта.
ЦБ РФ в связи со складывающейся ситуацией принял решение не открывать в понедельник на Московской бирже секции фондового и срочного рынков, а также секцию рынка стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ). Сегодня на торговой площадке шли только торги на валютном, денежном рынке и рынке РЕПО, они открылись в 10.00 мск без утренней сессии.
В период с 1 по 5 марта 2022 года на Московской бирже не будут проводиться утренние и вечерние торговые сессии. Во вторник торги на валютном и денежном рынках Московской биржи откроются в 10.00 мск и продлятся до 19.00 мск
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В минувшие выходные страны Запада инициировали новые жесткие санкции в отношении России.
На этом фоне ЦБ принял решение не проводить в понедельник торги на ряде рынков Мосбиржи, в том числе акциями. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор постоянно мониторит биржевые торги и при необходимости принимает меры, в частности ввел ограничения для продаж ценных бумаг нерезидентами.