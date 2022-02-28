https://ria.ru/20220228/timemanagement-1775521131.html

Откладываю рабочие задачи, нервничаю, но ничего не могу с собой поделать

Откладываю рабочие задачи, нервничаю, но ничего не могу с собой поделать - РИА Новости, 28.02.2022

Откладываю рабочие задачи, нервничаю, но ничего не могу с собой поделать

Во время учебы "хороший студент" Владимир выполнял все в срок и готовился к сессии во время семестра. Синдром "плохого студента" настиг его пару лет спустя. Он начал все откладывать на последний момент, перестал что-либо успевать и потому часто работал сутками. Как перестать переносить все "на потом"? Что нужно изменить в жизни, чтобы все успеть?

2022-02-28T12:00

2022-02-28T12:00

2022-02-28T14:23

страхи

наталья лосева

деньги

психология богатства

общество

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Откладываю рабочие задачи, нервничаю, но ничего не могу с собой поделать В студенчестве «хороший студент» Владимир выполнял все в срок и готовился к сессии во время семестра. Синдром «плохого студента» настиг его несколько лет спустя. Он начал все откладывать на последний момент, перестал что-либо успевать и потому часто работал сутками. Как перестать переносить все «на потом»? Что нужно изменить в жизни, чтобы все успеть? audio/mpeg

Откладываю рабочие задачи, нервничаю, но ничего не могу с собой поделать В студенчестве «хороший студент» Владимир выполнял все в срок и готовился к сессии во время семестра. Синдром «плохого студента» настиг его несколько лет спустя. Он начал все откладывать на последний момент, перестал что-либо успевать и потому часто работал сутками. Как перестать переносить все «на потом»? Что нужно изменить в жизни, чтобы все успеть? audio/mpeg

Разобраться в искусстве тайм-менеджмента и планирования герою эпизода Владимиру помогали эксперты: предприниматель, автор методик по личностному росту и бизнесу, Мастер-Тренер НЛП Владимир Турман, клинический психолог, коуч, основатель психологического центра Григорий Мисютин и финансовый советник, предприниматель Елена Парий.С самого начала мы стараемся делать подкасты интересными и максимально познавательными, постоянно ищем новых героев и придумываем десятки необычных тем. Но нам хочется больше узнать о вас, наших слушателях. Что вам нравится, что бы хотелось изменить, кто из ведущих вас бесит, какого гостя больше не звать никогда и все в таком роде. Давайте поговорим? Для этого мы сделали небольшой опрос. Он не займет много времени, но позволит узнать ваше мнение (и быть услышанными), а значит поможет нам делать подкасты еще лучше.03:20 Есть ли связь между планированием и финансовой успешностью?08:30 Возможно ли управлять временем?10:40 "Существует поток удачи, нам нужно научиться на него вскакивать"11:34 "Что вы долго себе запрещаете? Что вы постоянно откладываете на потом?"12:15 История Владимира14:25 "Не надо все доводить до крайности: как бесконечную калькуляцию, так и ожидание манны небесной. Чудес не бывает без стараний"15:00 "Когда мы привыкаем работать много, то попадаем в ловушку"18:50 Зона низкой продуктивности: "gray zone"21.25 Техника "Маленьких шагов"23:35 "Каждому иногда нужно побыть одному на природе"26:45 "Мозгу нужна вкусняшка"26:55 Техника: "Дневник благодарности самому себе"Эпизоды "Страхов" обычно выходят по понедельникам.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во "ВКонтакте", подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наталья лосева, деньги, психология богатства, общество, аудио