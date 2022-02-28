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Страхи
Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущая и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Четвертый сезон подкаста финансовым проблемам и способам их решения.
https://ria.ru/20220228/timemanagement-1775521131.html
Откладываю рабочие задачи, нервничаю, но ничего не могу с собой поделать
Откладываю рабочие задачи, нервничаю, но ничего не могу с собой поделать - РИА Новости, 28.02.2022
Откладываю рабочие задачи, нервничаю, но ничего не могу с собой поделать
Во время учебы "хороший студент" Владимир выполнял все в срок и готовился к сессии во время семестра. Синдром "плохого студента" настиг его пару лет спустя. Он начал все откладывать на последний момент, перестал что-либо успевать и потому часто работал сутками. Как перестать переносить все "на потом"? Что нужно изменить в жизни, чтобы все успеть?
2022-02-28T12:00
2022-02-28T14:23
страхи
наталья лосева
деньги
психология богатства
общество
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Откладываю рабочие задачи, нервничаю, но ничего не могу с собой поделать
В студенчестве «хороший студент» Владимир выполнял все в срок и готовился к сессии во время семестра. Синдром «плохого студента» настиг его несколько лет спустя. Он начал все откладывать на последний момент, перестал что-либо успевать и потому часто работал сутками. Как перестать переносить все «на потом»? Что нужно изменить в жизни, чтобы все успеть?
audio/mpeg
Откладываю рабочие задачи, нервничаю, но ничего не могу с собой поделать
В студенчестве «хороший студент» Владимир выполнял все в срок и готовился к сессии во время семестра. Синдром «плохого студента» настиг его несколько лет спустя. Он начал все откладывать на последний момент, перестал что-либо успевать и потому часто работал сутками. Как перестать переносить все «на потом»? Что нужно изменить в жизни, чтобы все успеть?
audio/mpeg
Разобраться в искусстве тайм-менеджмента и планирования герою эпизода Владимиру помогали эксперты: предприниматель, автор методик по личностному росту и бизнесу, Мастер-Тренер НЛП Владимир Турман, клинический психолог, коуч, основатель психологического центра Григорий Мисютин и финансовый советник, предприниматель Елена Парий.С самого начала мы стараемся делать подкасты интересными и максимально познавательными, постоянно ищем новых героев и придумываем десятки необычных тем. Но нам хочется больше узнать о вас, наших слушателях. Что вам нравится, что бы хотелось изменить, кто из ведущих вас бесит, какого гостя больше не звать никогда и все в таком роде. Давайте поговорим? Для этого мы сделали небольшой опрос. Он не займет много времени, но позволит узнать ваше мнение (и быть услышанными), а значит поможет нам делать подкасты еще лучше.03:20 Есть ли связь между планированием и финансовой успешностью?08:30 Возможно ли управлять временем?10:40 "Существует поток удачи, нам нужно научиться на него вскакивать"11:34 "Что вы долго себе запрещаете? Что вы постоянно откладываете на потом?"12:15 История Владимира14:25 "Не надо все доводить до крайности: как бесконечную калькуляцию, так и ожидание манны небесной. Чудес не бывает без стараний"15:00 "Когда мы привыкаем работать много, то попадаем в ловушку"18:50 Зона низкой продуктивности: "gray zone"21.25 Техника "Маленьких шагов"23:35 "Каждому иногда нужно побыть одному на природе"26:45 "Мозгу нужна вкусняшка"26:55 Техника: "Дневник благодарности самому себе"Эпизоды "Страхов" обычно выходят по понедельникам.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во "ВКонтакте", подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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наталья лосева, деньги, психология богатства, общество, аудио
12:00 28.02.2022 (обновлено: 14:23 28.02.2022)
 

Откладываю рабочие задачи, нервничаю, но ничего не могу с собой поделать

Страхи
Откладываю рабочие задачи, нервничаю, но ничего не могу с собой поделать
12:00
Читать ria.ru в
Во время учебы "хороший студент" Владимир выполнял все в срок и готовился к сессии во время семестра. Синдром "плохого студента" настиг его пару лет спустя. Он начал все откладывать на последний момент, перестал что-либо успевать и потому часто работал сутками. Как перестать переносить все "на потом"? Что нужно изменить в жизни, чтобы все успеть?
Разобраться в искусстве тайм-менеджмента и планирования герою эпизода Владимиру помогали эксперты: предприниматель, автор методик по личностному росту и бизнесу, Мастер-Тренер НЛП Владимир Турман, клинический психолог, коуч, основатель психологического центра Григорий Мисютин и финансовый советник, предприниматель Елена Парий.
С самого начала мы стараемся делать подкасты интересными и максимально познавательными, постоянно ищем новых героев и придумываем десятки необычных тем. Но нам хочется больше узнать о вас, наших слушателях. Что вам нравится, что бы хотелось изменить, кто из ведущих вас бесит, какого гостя больше не звать никогда и все в таком роде. Давайте поговорим? Для этого мы сделали небольшой опрос. Он не займет много времени, но позволит узнать ваше мнение (и быть услышанными), а значит поможет нам делать подкасты еще лучше.
03:20 Есть ли связь между планированием и финансовой успешностью?
08:30 Возможно ли управлять временем?
10:40 "Существует поток удачи, нам нужно научиться на него вскакивать"
11:34 "Что вы долго себе запрещаете? Что вы постоянно откладываете на потом?"
12:15 История Владимира
14:25 "Не надо все доводить до крайности: как бесконечную калькуляцию, так и ожидание манны небесной. Чудес не бывает без стараний"
15:00 "Когда мы привыкаем работать много, то попадаем в ловушку"
18:50 Зона низкой продуктивности: "gray zone"
21.25 Техника "Маленьких шагов"
23:35 "Каждому иногда нужно побыть одному на природе"
26:45 "Мозгу нужна вкусняшка"
26:55 Техника: "Дневник благодарности самому себе"
Эпизоды "Страхов" обычно выходят по понедельникам.
Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор Юлия Мирей
Монтаж Анастасии Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты во "ВКонтакте", подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
 
СтрахиНаталья ЛосеваДеньгипсихология богатстваОбщество
 
 
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