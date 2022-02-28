https://ria.ru/20220228/telegram-1775670835.html

В работе Telegram произошел глобальный сбой

В работе Telegram произошел глобальный сбой - РИА Новости, 28.02.2022

В работе Telegram произошел глобальный сбой

Пользователи мессенджера Telegram по всему миру сообщают о сбоях в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T20:21

2022-02-28T20:21

2022-02-28T20:21

технологии

россия

telegram (приложение)

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Пользователи мессенджера Telegram по всему миру сообщают о сбоях в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.По состоянию на 19.29 мск понедельника было зафиксировано 262 жалобы: 37% пользователей жалуется на проблемы с подключением к серверу, 33% - на проблемы с получением сообщений, еще 22% - на проблемы с приложением.С проблемами столкнулись жители России, а также Чехии, Германии, Нидерландов и ряда других стран.Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20220227/durov-1775413704.html

россия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

технологии, россия, telegram (приложение)