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В работе Telegram произошел глобальный сбой
В работе Telegram произошел глобальный сбой - РИА Новости, 28.02.2022
В работе Telegram произошел глобальный сбой
Пользователи мессенджера Telegram по всему миру сообщают о сбоях в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T20:21
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технологии
россия
telegram (приложение)
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Пользователи мессенджера Telegram по всему миру сообщают о сбоях в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.По состоянию на 19.29 мск понедельника было зафиксировано 262 жалобы: 37% пользователей жалуется на проблемы с подключением к серверу, 33% - на проблемы с получением сообщений, еще 22% - на проблемы с приложением.С проблемами столкнулись жители России, а также Чехии, Германии, Нидерландов и ряда других стран.Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".
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технологии, россия, telegram (приложение)
20:21 28.02.2022
 
В работе Telegram произошел глобальный сбой

Пользователи Telegram по всему миру пожаловались на сбои в работе мессенджера

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Пользователи мессенджера Telegram по всему миру сообщают о сбоях в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
По состоянию на 19.29 мск понедельника было зафиксировано 262 жалобы: 37% пользователей жалуется на проблемы с подключением к серверу, 33% - на проблемы с получением сообщений, еще 22% - на проблемы с приложением.
С проблемами столкнулись жители России, а также Чехии, Германии, Нидерландов и ряда других стран.
Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".
Сооснователь соцсети ВКонтакте, создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
27 февраля, 19:05Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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