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Песков переадресовал в Минобороны вопрос о канале связи с Пентагоном

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о канале связи с Пентагоном - РИА Новости, 28.02.2022

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о канале связи с Пентагоном

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос о возможности открытия канала связи между Пентагоном и Россией на фоне ситуации на Украине в... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T13:08

2022-02-28T13:08

2022-02-28T13:29

обострение ситуации в днр и лнр

дмитрий песков

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос о возможности открытия канала связи между Пентагоном и Россией на фоне ситуации на Украине в Минобороны РФ, аналогичный канал успешно работал по теме кризиса в Сирии."Такой канал весьма успешно функционировал во время Сирии, когда наши военные в ходе выполнения боевых задач выполняли их в непосредственной близости друг от друга. Он работал эффективно. Сейчас по деталям - я ими не владею и предлагаю адресовать вопрос в министерство обороны", - сказал Песков журналистам.Ранее газета Politico со ссылкой на источники в американском министерстве обороны сообщила, что Пентагон хочет установить канал связи с РФ на фоне ситуации на Украине наподобие того, который был создан по Сирии в 2015 году.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

дмитрий песков, россия, сша, министерство обороны сша, в мире, украина