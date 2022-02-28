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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/svyaz-1775544782.html
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о канале связи с Пентагоном
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о канале связи с Пентагоном - РИА Новости, 28.02.2022
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о канале связи с Пентагоном
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос о возможности открытия канала связи между Пентагоном и Россией на фоне ситуации на Украине в... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T13:08
2022-02-28T13:29
обострение ситуации в днр и лнр
дмитрий песков
россия
сша
министерство обороны сша
в мире
украина
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос о возможности открытия канала связи между Пентагоном и Россией на фоне ситуации на Украине в Минобороны РФ, аналогичный канал успешно работал по теме кризиса в Сирии."Такой канал весьма успешно функционировал во время Сирии, когда наши военные в ходе выполнения боевых задач выполняли их в непосредственной близости друг от друга. Он работал эффективно. Сейчас по деталям - я ими не владею и предлагаю адресовать вопрос в министерство обороны", - сказал Песков журналистам.Ранее газета Politico со ссылкой на источники в американском министерстве обороны сообщила, что Пентагон хочет установить канал связи с РФ на фоне ситуации на Украине наподобие того, который был создан по Сирии в 2015 году.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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дмитрий песков, россия, сша, министерство обороны сша, в мире, украина
13:08 28.02.2022 (обновлено: 13:29 28.02.2022)
 
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о канале связи с Пентагоном

Пресс-секретарь Песков переадресовал в Минобороны вопрос о связи с Пентагоном по Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос о возможности открытия канала связи между Пентагоном и Россией на фоне ситуации на Украине в Минобороны РФ, аналогичный канал успешно работал по теме кризиса в Сирии.
"Такой канал весьма успешно функционировал во время Сирии, когда наши военные в ходе выполнения боевых задач выполняли их в непосредственной близости друг от друга. Он работал эффективно. Сейчас по деталям - я ими не владею и предлагаю адресовать вопрос в министерство обороны", - сказал Песков журналистам.
Ранее газета Politico со ссылкой на источники в американском министерстве обороны сообщила, что Пентагон хочет установить канал связи с РФ на фоне ситуации на Украине наподобие того, который был создан по Сирии в 2015 году.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Флаги США и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
08:00
Запад открыл против России второй фронт. Экономический
Опубликовано: К. Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДмитрий ПесковРоссияСШАМинистерство обороны СШАВ миреУкраина
 
 
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