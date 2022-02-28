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Песков переадресовал в Минобороны вопрос о канале связи с Пентагоном
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о канале связи с Пентагоном - РИА Новости, 28.02.2022
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о канале связи с Пентагоном
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос о возможности открытия канала связи между Пентагоном и Россией на фоне ситуации на Украине в... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T13:08
2022-02-28T13:08
2022-02-28T13:29
обострение ситуации в днр и лнр
дмитрий песков
россия
сша
министерство обороны сша
в мире
украина
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос о возможности открытия канала связи между Пентагоном и Россией на фоне ситуации на Украине в Минобороны РФ, аналогичный канал успешно работал по теме кризиса в Сирии."Такой канал весьма успешно функционировал во время Сирии, когда наши военные в ходе выполнения боевых задач выполняли их в непосредственной близости друг от друга. Он работал эффективно. Сейчас по деталям - я ими не владею и предлагаю адресовать вопрос в министерство обороны", - сказал Песков журналистам.Ранее газета Politico со ссылкой на источники в американском министерстве обороны сообщила, что Пентагон хочет установить канал связи с РФ на фоне ситуации на Украине наподобие того, который был создан по Сирии в 2015 году.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дмитрий песков, россия, сша, министерство обороны сша, в мире, украина
13:08 28.02.2022 (обновлено: 13:29 28.02.2022)
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о канале связи с Пентагоном
Пресс-секретарь Песков переадресовал в Минобороны вопрос о связи с Пентагоном по Украине