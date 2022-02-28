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Осужденным старше 60 лет могут заменить заключение на принудительные работы
Осужденным старше 60 лет могут заменить заключение на принудительные работы - РИА Новости, 28.02.2022
Осужденным старше 60 лет могут заменить заключение на принудительные работы
Конституционный суд (КС) России признал не соответствующей Конституции РФ норму Уголовного кодекса, не позволяющую осужденным старше 60 лет рассчитывать на... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T14:51
2022-02-28T14:51
общество
россия
конституционный суд рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 фев – РИА Новости. Конституционный суд (КС) России признал не соответствующей Конституции РФ норму Уголовного кодекса, не позволяющую осужденным старше 60 лет рассчитывать на замену части срока заключения на принудительные работы, сообщает пресс-служба КС.КС в понедельник опубликовал на своем официальном сайте постановление по делу о проверке конституционности части седьмой статьи 53.1 Уголовного кодекса РФ. Дело рассматривалось в связи с жалобой Владимира Егорова, который отбывает 10,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. По истечении более половины этого срока осужденный, имеющий положительные характеристики, ходатайствовал о замене оставшегося заключения принудительными работами, но получил отказ. Согласно вердикту судов, принудительные работы не назначаются мужчинам, достигшим 60-летнего возраста, а заявителю на тот момент исполнилось 62 года."По мнению В.Егорова, данная норма носит дискриминационный характер, поскольку исключает замену неотбытой части срока лишения свободы на принудительные работы мужчинам, достигшим шестидесятилетнего возраста, в отличие от мужчин, не достигших такого возраста", - приводится в релизе КС позиция заявителя.Как отметил Конституционный суд, в 2011 году законодатель правомерно установил возрастное ограничение для назначения принудительных работ, совпадающее с правом лица на страховую пенсию по старости, поскольку лицам пенсионного возраста не может быть вменена обязанность трудиться. КС указал также, что труд в рамках принудительных работ может быть связан с тяжелой физической нагрузкой, а предоставить более легкую работу таким осужденным не всегда возможно, что "обессмысливает назначение принудительных работ вместо лишения свободы".При этом, по оценке КС, правовое регулирование института замены одного наказания другим не должно приводить к "умалению самого права просить о смягчении наказания, поскольку для осужденных такая возможность относится к одному из важнейших жизненных интересов". Так, при решении вопроса о замене наказания оцениваются позитивные изменения в поведении осужденного, которые дают возможность его смягчить."Однако оспоренная норма исключает замену наказания осужденному мужчине единственно в силу достижения им 60 лет, даже если он отвечает всем иным необходимым для замены наказания условиям. Норма не сбалансирована в части возможности замены неотбытой части срока лишения свободы другими сопоставимыми с принудительными работами видами наказания. Поэтому часть седьмая статьи 53.1 УК РФ не соответствует Конституции РФ", - приводит пресс-служба КС его позицию.Отмечается, что законодателю необходимо внести изменения в действующее правовое регулирование. До внесения соответствующих поправок осужденным старше 60 лет, чье поведение соответствует критериям для замены наказания, а физическое состояние позволяет выполнять принудительные работы, не может быть отказано в замене на них неотбытой части срока."Решения по делу гражданина В.Егорова подлежат пересмотру", - заключается в релизе КС России.
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общество, россия, конституционный суд рф
14:51 28.02.2022
 
Осужденным старше 60 лет могут заменить заключение на принудительные работы

КС: осужденным старше 60 лет могут заменить часть срока на принудительные работы

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 фев – РИА Новости. Конституционный суд (КС) России признал не соответствующей Конституции РФ норму Уголовного кодекса, не позволяющую осужденным старше 60 лет рассчитывать на замену части срока заключения на принудительные работы, сообщает пресс-служба КС.
КС в понедельник опубликовал на своем официальном сайте постановление по делу о проверке конституционности части седьмой статьи 53.1 Уголовного кодекса РФ. Дело рассматривалось в связи с жалобой Владимира Егорова, который отбывает 10,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. По истечении более половины этого срока осужденный, имеющий положительные характеристики, ходатайствовал о замене оставшегося заключения принудительными работами, но получил отказ. Согласно вердикту судов, принудительные работы не назначаются мужчинам, достигшим 60-летнего возраста, а заявителю на тот момент исполнилось 62 года.
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"По мнению В.Егорова, данная норма носит дискриминационный характер, поскольку исключает замену неотбытой части срока лишения свободы на принудительные работы мужчинам, достигшим шестидесятилетнего возраста, в отличие от мужчин, не достигших такого возраста", - приводится в релизе КС позиция заявителя.
Как отметил Конституционный суд, в 2011 году законодатель правомерно установил возрастное ограничение для назначения принудительных работ, совпадающее с правом лица на страховую пенсию по старости, поскольку лицам пенсионного возраста не может быть вменена обязанность трудиться. КС указал также, что труд в рамках принудительных работ может быть связан с тяжелой физической нагрузкой, а предоставить более легкую работу таким осужденным не всегда возможно, что "обессмысливает назначение принудительных работ вместо лишения свободы".
При этом, по оценке КС, правовое регулирование института замены одного наказания другим не должно приводить к "умалению самого права просить о смягчении наказания, поскольку для осужденных такая возможность относится к одному из важнейших жизненных интересов". Так, при решении вопроса о замене наказания оцениваются позитивные изменения в поведении осужденного, которые дают возможность его смягчить.
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"Однако оспоренная норма исключает замену наказания осужденному мужчине единственно в силу достижения им 60 лет, даже если он отвечает всем иным необходимым для замены наказания условиям. Норма не сбалансирована в части возможности замены неотбытой части срока лишения свободы другими сопоставимыми с принудительными работами видами наказания. Поэтому часть седьмая статьи 53.1 УК РФ не соответствует Конституции РФ", - приводит пресс-служба КС его позицию.
Отмечается, что законодателю необходимо внести изменения в действующее правовое регулирование. До внесения соответствующих поправок осужденным старше 60 лет, чье поведение соответствует критериям для замены наказания, а физическое состояние позволяет выполнять принудительные работы, не может быть отказано в замене на них неотбытой части срока.
"Решения по делу гражданина В.Егорова подлежат пересмотру", - заключается в релизе КС России.
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