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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/sud-1775459296.html
Киев призывает к срочному заседанию Международного суда ООН против России
Киев призывает к срочному заседанию Международного суда ООН против России - РИА Новости, 28.02.2022
Киев призывает к срочному заседанию Международного суда ООН против России
Киев призывает к срочному слушанию Международного суда ООН против России, заявил на заседании СБ ООН постпред Украины при организации Сергей Кислица. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T01:48
2022-02-28T01:48
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
луганская народная республика
украина
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ООН, 28 фев - РИА Новости. Киев призывает к срочному слушанию Международного суда ООН против России, заявил на заседании СБ ООН постпред Украины при организации Сергей Кислица.По его словам, Украина хотела бы, чтобы суд принял решение, предписывающее России прекратить операцию на Украине.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева. В обращении он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, где ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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россия
луганская народная республика
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Игорь Манаширов
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в мире, россия, луганская народная республика, украина
01:48 28.02.2022
 
Киев призывает к срочному заседанию Международного суда ООН против России

Дипломат Кислица: Киев призывает к срочному заседанию Международного суда ООН против РФ

© Фото : Сайт МИД УкраиныСергей Кислица
Сергей Кислица - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© Фото : Сайт МИД Украины
Сергей Кислица. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 28 фев - РИА Новости. Киев призывает к срочному слушанию Международного суда ООН против России, заявил на заседании СБ ООН постпред Украины при организации Сергей Кислица.
"Украина подала иск против РФ в Международный суд ООН. Украина добивается срочного слушания суда", - сказал Кислица.
По его словам, Украина хотела бы, чтобы суд принял решение, предписывающее России прекратить операцию на Украине.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева. В обращении он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, где ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
01:32Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
МИД посоветовал G7 подсчитать ущерб от своих действий
Опубликовано: Игорь Манаширов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияЛуганская Народная РеспубликаУкраина
 
 
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