https://ria.ru/20220228/studenty-1775560160.html
Москалькова заявила об отчислениях россиян из европейских вузов
Москалькова заявила об отчислениях россиян из европейских вузов - РИА Новости, 28.02.2022
Москалькова заявила об отчислениях россиян из европейских вузов
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила об отчислениях российских студентов из европейских вузов из-за ситуации с Украиной и обсудила РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T13:53
2022-02-28T13:53
2022-02-28T14:05
татьяна москалькова
валерий фальков
в мире
дмитрий песков
владимир путин
россия
чехия
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732915349_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_575c3755ffe2d57b972067bd5e36d973.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила об отчислениях российских студентов из европейских вузов из-за ситуации с Украиной и обсудила с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым вопросы защиты их прав.Ранее Москалькова заявила о том, что россияне, находящиеся за рубежом, подвергаются травле и нападкам со стороны иностранцев."Министерством принимаются беспрецедентные меры по защите прав российских студентов, которых отчисляют из вузов Франции, Чехии, Бельгии и других государств Европы в связи с ситуацией на Украине. Договорились проводить эту важную работу сообща", - написала Москалькова на своей странице в Instagram.Также стороны обсудили вопросы обеспечения права на образование студентов, которые были эвакуированы из ДНР и ЛНР."Минобрнауки в оперативном режиме оказывает ребятам всю необходимую помощь и предоставляет места в российских вузах", - рассказала Москалькова.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы.
https://ria.ru/20220227/travlya-1775404361.html
россия
чехия
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732915349_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2cb2a38800a35b5585911f5ffaec7ebe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна москалькова, валерий фальков, в мире, дмитрий песков, владимир путин, россия, чехия, франция
13:53 28.02.2022 (обновлено: 14:05 28.02.2022)
Москалькова заявила об отчислениях россиян из европейских вузов
Москалькова обсудила с Фальковым отчисления российских студентов из европейских вузов
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила об отчислениях российских студентов из европейских вузов из-за ситуации с Украиной и обсудила с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым вопросы защиты их прав.
Ранее Москалькова заявила о том, что россияне, находящиеся за рубежом, подвергаются травле и нападкам со стороны иностранцев.
"Министерством принимаются беспрецедентные меры по защите прав российских студентов, которых отчисляют из вузов Франции
, Чехии
, Бельгии
и других государств Европы
в связи с ситуацией на Украине
. Договорились проводить эту важную работу сообща", - написала Москалькова на своей странице в Instagram.
Также стороны обсудили вопросы обеспечения права на образование студентов, которые были эвакуированы из ДНР и ЛНР.
"Минобрнауки в оперативном режиме оказывает ребятам всю необходимую помощь и предоставляет места в российских вузах", - рассказала Москалькова.
Президент РФ Владимир Путин
21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик
, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева
, а 24 февраля Россия
начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией
или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
В последние недели ситуация в Донбассе
обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР
и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы.