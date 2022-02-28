https://ria.ru/20220228/studenty-1775560160.html

Москалькова заявила об отчислениях россиян из европейских вузов

Москалькова заявила об отчислениях россиян из европейских вузов - РИА Новости, 28.02.2022

Москалькова заявила об отчислениях россиян из европейских вузов

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила об отчислениях российских студентов из европейских вузов из-за ситуации с Украиной и обсудила РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T13:53

2022-02-28T13:53

2022-02-28T14:05

татьяна москалькова

валерий фальков

в мире

дмитрий песков

владимир путин

россия

чехия

франция

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила об отчислениях российских студентов из европейских вузов из-за ситуации с Украиной и обсудила с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым вопросы защиты их прав.Ранее Москалькова заявила о том, что россияне, находящиеся за рубежом, подвергаются травле и нападкам со стороны иностранцев."Министерством принимаются беспрецедентные меры по защите прав российских студентов, которых отчисляют из вузов Франции, Чехии, Бельгии и других государств Европы в связи с ситуацией на Украине. Договорились проводить эту важную работу сообща", - написала Москалькова на своей странице в Instagram.Также стороны обсудили вопросы обеспечения права на образование студентов, которые были эвакуированы из ДНР и ЛНР."Минобрнауки в оперативном режиме оказывает ребятам всю необходимую помощь и предоставляет места в российских вузах", - рассказала Москалькова.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы.

https://ria.ru/20220227/travlya-1775404361.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

татьяна москалькова, валерий фальков, в мире, дмитрий песков, владимир путин, россия, чехия, франция