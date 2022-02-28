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Россия сделает все, чтобы Украина стала суверенной страной, заявил Володин

Россия сделает все, чтобы Украина стала суверенной страной, заявил Володин - РИА Новости, 28.02.2022

Россия сделает все, чтобы Украина стала суверенной страной, заявил Володин

Россия будет делать все для того, чтобы Украина стала мирной, свободной, демократической и суверенной страной, а россияне были в безопасности, заявил спикер... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T00:36

2022-02-28T00:36

2022-02-28T02:35

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

киев

вячеслав володин

украина

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Россия будет делать все для того, чтобы Украина стала мирной, свободной, демократической и суверенной страной, а россияне были в безопасности, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/volodin-1775450477.html

россия

киев

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир путин, россия, киев, вячеслав володин, украина, признание днр и лнр в россии