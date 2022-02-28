00:36 28.02.2022 (обновлено: 02:35 28.02.2022)
Россия сделает все, чтобы Украина стала суверенной страной, заявил Володин
Володин: Россия будет делать все, чтобы Украина стала мирной и суверенной страной
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ восьмого созыва
Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ восьмого созыва. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Россия будет делать все для того, чтобы Украина стала мирной, свободной, демократической и суверенной страной, а россияне были в безопасности, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
"Будем делать все для того, чтобы Украина стала мирной, свободной, демократической и суверенной страной, а Россия обрела безопасность для своих граждан", — написал Володин.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
Опубликовано: Никита Стома