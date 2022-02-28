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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/strana-1775453143.html
Россия сделает все, чтобы Украина стала суверенной страной, заявил Володин
Россия сделает все, чтобы Украина стала суверенной страной, заявил Володин - РИА Новости, 28.02.2022
Россия сделает все, чтобы Украина стала суверенной страной, заявил Володин
Россия будет делать все для того, чтобы Украина стала мирной, свободной, демократической и суверенной страной, а россияне были в безопасности, заявил спикер... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T00:36
2022-02-28T02:35
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
киев
вячеслав володин
украина
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Россия будет делать все для того, чтобы Украина стала мирной, свободной, демократической и суверенной страной, а россияне были в безопасности, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220227/volodin-1775450477.html
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в мире, владимир путин, россия, киев, вячеслав володин, украина, признание днр и лнр в россии
00:36 28.02.2022 (обновлено: 02:35 28.02.2022)
 
Россия сделает все, чтобы Украина стала суверенной страной, заявил Володин

Володин: Россия будет делать все, чтобы Украина стала мирной и суверенной страной

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ восьмого созыва
Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ восьмого созыва - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ восьмого созыва. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Россия будет делать все для того, чтобы Украина стала мирной, свободной, демократической и суверенной страной, а россияне были в безопасности, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

"Будем делать все для того, чтобы Украина стала мирной, свободной, демократической и суверенной страной, а Россия обрела безопасность для своих граждан", — написал Володин.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 23:56Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Володин назвал российскую спецоперацию единственным шансом отстоять мир
Опубликовано: Никита Стома
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияКиевВячеслав ВолодинУкраинаПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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