https://ria.ru/20220228/stavka-1775523853.html

Газпромбанк назвал решение ЦБ по повышению ключевой ставки своевременным

Газпромбанк назвал решение ЦБ по повышению ключевой ставки своевременным - РИА Новости, 28.02.2022

Газпромбанк назвал решение ЦБ по повышению ключевой ставки своевременным

Решение повысить ключевую ставку ЦБ РФ до 20% "сильное и своевременное", в совокупности с другими мерами это стабилизирует валютный рынок, заявил РИА Новости... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T11:55

2022-02-28T11:55

2022-02-28T12:16

экономика

центральный банк рф (цб рф)

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости/Прайм. Решение повысить ключевую ставку ЦБ РФ до 20% "сильное и своевременное", в совокупности с другими мерами это стабилизирует валютный рынок, заявил РИА Новости экономист Газпромбанка (ГПБ) Павел Бирюков.Банк России c 28 февраля повысил ключевую ставку до 20% годовых и заявил, что дальнейшие решения относительно её величины будет принимать исходя из оценки внешних и внутренних рисков и реакции на них финансовых рынков и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции и развития экономики."Это решение было дополнено введением ограничений на продажу ценных бумаг иностранными резидентами и обязательную продажу 80% валютной выручки. Мы ожидаем, что представленных мер будет достаточно для стабилизации валютного рынка", - заключил эксперт.В ответ на начало 24 февраля Россией военной операции на Украине западные страны объявили новые санкции - под ограничения подпали несколько крупнейших банков, в том числе Сбербанк и ВТБ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".Ранее Центробанк также принял несколько других стабилизационных мер.

https://ria.ru/20220228/tsentrobank-1775510531.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, центральный банк рф (цб рф), признание днр и лнр в россии