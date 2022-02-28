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Газпромбанк назвал решение ЦБ по повышению ключевой ставки своевременным
Газпромбанк назвал решение ЦБ по повышению ключевой ставки своевременным - РИА Новости, 28.02.2022
Газпромбанк назвал решение ЦБ по повышению ключевой ставки своевременным
Решение повысить ключевую ставку ЦБ РФ до 20% "сильное и своевременное", в совокупности с другими мерами это стабилизирует валютный рынок, заявил РИА Новости... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T11:55
2022-02-28T12:16
экономика
центральный банк рф (цб рф)
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости/Прайм. Решение повысить ключевую ставку ЦБ РФ до 20% "сильное и своевременное", в совокупности с другими мерами это стабилизирует валютный рынок, заявил РИА Новости экономист Газпромбанка (ГПБ) Павел Бирюков.Банк России c 28 февраля повысил ключевую ставку до 20% годовых и заявил, что дальнейшие решения относительно её величины будет принимать исходя из оценки внешних и внутренних рисков и реакции на них финансовых рынков и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции и развития экономики."Это решение было дополнено введением ограничений на продажу ценных бумаг иностранными резидентами и обязательную продажу 80% валютной выручки. Мы ожидаем, что представленных мер будет достаточно для стабилизации валютного рынка", - заключил эксперт.В ответ на начало 24 февраля Россией военной операции на Украине западные страны объявили новые санкции - под ограничения подпали несколько крупнейших банков, в том числе Сбербанк и ВТБ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".Ранее Центробанк также принял несколько других стабилизационных мер.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), признание днр и лнр в россии
11:55 28.02.2022 (обновлено: 12:16 28.02.2022)
 
Газпромбанк назвал решение ЦБ по повышению ключевой ставки своевременным

Газпромбанк назвал решение ЦБ по повышению ключевой ставки до 20% своевременным

© Фото : пресс-служба Газпромбанка Газпромбанк
Газпромбанк - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© Фото : пресс-служба Газпромбанка
Газпромбанк
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости/Прайм. Решение повысить ключевую ставку ЦБ РФ до 20% "сильное и своевременное", в совокупности с другими мерами это стабилизирует валютный рынок, заявил РИА Новости экономист Газпромбанка (ГПБ) Павел Бирюков.
Банк России c 28 февраля повысил ключевую ставку до 20% годовых и заявил, что дальнейшие решения относительно её величины будет принимать исходя из оценки внешних и внутренних рисков и реакции на них финансовых рынков и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции и развития экономики.
"Решение ЦБ РФ экстренно поднять ключевую ставку сразу на 10,5 процентного пункта до 20% - сильное и своевременное. По нашим оценкам, для нейтрализации инфляционно-девальвационной спирали было достаточно повышения до 15,5-16%, однако монетарные власти решили применять меры с дополнительным запасом прочности", - считает Бирюков.
"Это решение было дополнено введением ограничений на продажу ценных бумаг иностранными резидентами и обязательную продажу 80% валютной выручки. Мы ожидаем, что представленных мер будет достаточно для стабилизации валютного рынка", - заключил эксперт.
В ответ на начало 24 февраля Россией военной операции на Украине западные страны объявили новые санкции - под ограничения подпали несколько крупнейших банков, в том числе Сбербанк и ВТБ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".
Ранее Центробанк также принял несколько других стабилизационных мер.
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
11:12Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Эксперт прокомментировал повышение ставки ЦБ
Опубликовано: М. Моргоева
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Признание ДНР и ЛНР в России
 
 
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