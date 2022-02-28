https://ria.ru/20220228/ssha-1775678801.html

В Белом доме не увидели причин для изменения уровня готовности ядерных сил

В Белом доме не увидели причин для изменения уровня готовности ядерных сил - РИА Новости, 28.02.2022

В Белом доме не увидели причин для изменения уровня готовности ядерных сил

В Белом доме США заявили, что пока "нет причин менять" уровень готовности ядерных сил после приказа президента РФ Владимира Путина перевести силы сдерживания в... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T21:02

2022-02-28T21:02

2022-02-28T21:03

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В Белом доме США заявили, что пока "нет причин менять" уровень готовности ядерных сил после приказа президента РФ Владимира Путина перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства, сообщают западные СМИ.Президент РФ Владимир Путин в воскресенье на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства. Он отметил, что "высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес нашей страны"."США не видят "причин для изменения" уровней готовности ядерных сил в настоящее время", - говорится в сообщении агентства Рейтер со ссылкой на Белый дом.Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220228/berbok-1775629789.html

https://ria.ru/20220227/germaniya-1775431708.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, нато, россия, сша