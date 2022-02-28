21:02 28.02.2022 (обновлено: 21:03 28.02.2022)
В Белом доме не увидели причин для изменения уровня готовности ядерных сил
В Белом доме заявили, что пока нет причин менять уровень готовности ядерных сил
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В Белом доме США заявили, что пока "нет причин менять" уровень готовности ядерных сил после приказа президента РФ Владимира Путина перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства, сообщают западные СМИ.
Президент РФ Владимир Путин в воскресенье на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства. Он отметил, что "высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес нашей страны".
"США не видят "причин для изменения" уровней готовности ядерных сил в настоящее время", - говорится в сообщении агентства Рейтер со ссылкой на Белый дом.
Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
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