https://ria.ru/20220228/sroki-1775681890.html

Правительство сократило сроки подготовки антисанкционных документов

Правительство сократило сроки подготовки антисанкционных документов - РИА Новости, 28.02.2022

Правительство сократило сроки подготовки антисанкционных документов

Аппарат правительства России сократил сроки подготовки антисанкционных документов до не более 24 часов с момента получения указания, сообщается в... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T21:26

2022-02-28T21:26

2022-02-28T21:26

россия

политика

правительство рф

санкции

дмитрий григоренко

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Аппарат правительства России сократил сроки подготовки антисанкционных документов до не более 24 часов с момента получения указания, сообщается в Telegram-канале кабмина."Вице-премьер Дмитрий Григоренко дал ряд поручений относительно сроков подготовки документов, касающихся нивелирования последствий ограничительных мер в отношении России. Федеральные органы исполнительной власти должны готовить и предоставлять в правительство такие документы в срок не более 24 часов с момента получения соответствующего указания", - говорится в сообщении.Отмечается, что согласование антисанкционных документов не должно превышать 4 часов с момента поступления проектов.Также добавляется, что руководителям структурных подразделений аппарата правительства поручено проводить весь цикл работ с антисанкционными документами до предоставления на подпись в срок не более 24 часов.

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, политика, правительство рф, санкции, дмитрий григоренко