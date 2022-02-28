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Правительство сократило сроки подготовки антисанкционных документов
Правительство сократило сроки подготовки антисанкционных документов - РИА Новости, 28.02.2022
Правительство сократило сроки подготовки антисанкционных документов
Аппарат правительства России сократил сроки подготовки антисанкционных документов до не более 24 часов с момента получения указания, сообщается в... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T21:26
2022-02-28T21:26
россия
политика
правительство рф
санкции
дмитрий григоренко
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Аппарат правительства России сократил сроки подготовки антисанкционных документов до не более 24 часов с момента получения указания, сообщается в Telegram-канале кабмина."Вице-премьер Дмитрий Григоренко дал ряд поручений относительно сроков подготовки документов, касающихся нивелирования последствий ограничительных мер в отношении России. Федеральные органы исполнительной власти должны готовить и предоставлять в правительство такие документы в срок не более 24 часов с момента получения соответствующего указания", - говорится в сообщении.Отмечается, что согласование антисанкционных документов не должно превышать 4 часов с момента поступления проектов.Также добавляется, что руководителям структурных подразделений аппарата правительства поручено проводить весь цикл работ с антисанкционными документами до предоставления на подпись в срок не более 24 часов.
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россия, политика, правительство рф, санкции, дмитрий григоренко
21:26 28.02.2022
 
Правительство сократило сроки подготовки антисанкционных документов

Правительство сократило сроки подготовки антисанкционных документов до 24 часов

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Дом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Дом Правительства Российской Федерации
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Аппарат правительства России сократил сроки подготовки антисанкционных документов до не более 24 часов с момента получения указания, сообщается в Telegram-канале кабмина.
"Вице-премьер Дмитрий Григоренко дал ряд поручений относительно сроков подготовки документов, касающихся нивелирования последствий ограничительных мер в отношении России. Федеральные органы исполнительной власти должны готовить и предоставлять в правительство такие документы в срок не более 24 часов с момента получения соответствующего указания", - говорится в сообщении.
Отмечается, что согласование антисанкционных документов не должно превышать 4 часов с момента поступления проектов.
Также добавляется, что руководителям структурных подразделений аппарата правительства поручено проводить весь цикл работ с антисанкционными документами до предоставления на подпись в срок не более 24 часов.
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