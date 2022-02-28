https://ria.ru/20220228/sotsobyazatelstva-1775541104.html

Силуанов заявил о наличии средств для выполнения социальных обязательств

Силуанов заявил о наличии средств для выполнения социальных обязательств - РИА Новости, 28.02.2022

Силуанов заявил о наличии средств для выполнения социальных обязательств

В российском бюджете есть ресурсы для выполнения социальных обязательств в условиях санкций, заявил глава Минфина Антон Силуанов. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T12:57

2022-02-28T12:57

2022-02-28T14:19

россия

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В российском бюджете есть ресурсы для выполнения социальных обязательств в условиях санкций, заявил глава Минфина Антон Силуанов.Он подчеркнул, что правительство и Центробанк следят за ситуацией на финансовом рынке и предпринимают шаги для поддержания ее стабильности. В случае необходимости они готовы провести докапитализацию банков. "Для обеспечения курсовой и ценовой устойчивости с сегодняшнего дня принято решение об обязательной 80%-ной продаже валютной выручки экспортерами. Кроме того, центральный банк сегодня повысил ключевую ставку, а также принял ряд мер по стабилизации финансовых рынков и поддержке банков, включая регуляторные послабления для них", — заявил он.Силуанов добавил, что Минфин уже подготовил предложение о проведении масштабной амнистии капитала. "Более масштабной, чем это предпринималось в 2015, 2018 и 2019 годах", — уточнил он.При этом министр подчеркнул, что все запланированные расходы бюджета будут исполнены.Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля президент России объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам.После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора. Это спровоцировало снижение курса рубля.Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия готовилась к подобным ограничениям заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/rubl-1775529745.html

https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия