https://ria.ru/20220228/soobschenie-1775574437.html

В Крыму выступили за восстановление железнодорожного сообщения с Украиной

В Крыму выступили за восстановление железнодорожного сообщения с Украиной - РИА Новости, 28.02.2022

В Крыму выступили за восстановление железнодорожного сообщения с Украиной

Глава крымского парламента Владимир Константинов выступил за восстановление железнодорожного сообщения с регионами Украины после их денацификации. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T14:39

2022-02-28T14:39

2022-02-28T14:39

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россия

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владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов выступил за восстановление железнодорожного сообщения с регионами Украины после их денацификации."С теми регионами Украины, кто очистится от нацистской заразы, мы восстановим самые тесные дружественные отношения. В том числе и железнодорожное сообщение. Мы в Крыму в этом крайне заинтересованы, поскольку когда для железнодорожного транспорта с территории нашего полуострова откроется северное направление, Крым впервые в своей истории станет транзитным железнодорожным регионом", - сказал РИА Новости Константинов.По его словам, с запуском железнодорожного сообщения в направлении Украины у Крыма появляется новый путь для транзита пассажиров и грузов из южных российских регионов к причерноморским портам."Практически у всех нас имеются тесные связи с народом Украины: у многих там живут родственники, друзья, с которыми после событий 2014 года нас разделили. Для Украины же наша республика традиционно была курортным регионом. Мы будем рады вновь видеть у нас гостей, туристов из Украины, но только при одном условии: нам не нужны никакие бандеровцы на территории нашего полуострова", - сказал глава парламента.Украина в конце декабря 2014 года в одностороннем порядке прекратила движение автобусов и поездов через границу с Крымом. Поезда, следовавшие в Крым, теперь останавливаются на станции Новоалексеевка (Херсонская область), не доезжая до границы с полуостровом. Украинская сторона заявила, что это вынужденная, но временная мера. Позже было прекращено движение грузового транспорта через пограничные пункты, движение легковых автомобилей продолжалось.Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил, что принял решение провести специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220228/ataki-1775573451.html

https://ria.ru/20220228/priznanie-1775473808.html

россия

донбасс

киев

республика крым

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, донбасс, киев, республика крым, украина, владимир константинов