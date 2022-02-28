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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/snaryady-1775459444.html
В ЛНР сообщили, что ВСУ выпустили 20 снарядов по территории республики
В ЛНР сообщили, что ВСУ выпустили 20 снарядов по территории республики - РИА Новости, 28.02.2022
В ЛНР сообщили, что ВСУ выпустили 20 снарядов по территории республики
Украинские войска выпустили 20 снарядов по территории Луганской Народной Республики, информация о пострадавших и повреждениях уточняется, сообщает... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T01:59
2022-02-28T02:38
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
признание днр и лнр в россии
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 28 фев — РИА Новости. Украинские войска выпустили 20 снарядов по территории Луганской Народной Республики, информация о пострадавших и повреждениях уточняется, сообщает представительство ЛНР в СЦКК в Telegram.Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют незамедлительных действий, поскольку республики Донбасса обратились к России за помощью. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, признание днр и лнр в россии, вооруженные силы украины
01:59 28.02.2022 (обновлено: 02:38 28.02.2022)
 
В ЛНР сообщили, что ВСУ выпустили 20 снарядов по территории республики

В ЛНР сообщили, что украинские войска выпустили 20 снарядов по территории республики

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 28 фев — РИА Новости. Украинские войска выпустили 20 снарядов по территории Луганской Народной Республики, информация о пострадавших и повреждениях уточняется, сообщает представительство ЛНР в СЦКК в Telegram.

"Со стороны вооруженных формирований украины зафиксирован 1 обстрел: 01.26 н.п. Новотошковское — Желобок: РСЗО БМ-21 (20 снарядов)", — сообщает представительство ЛНР в СЦКК.

Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют незамедлительных действий, поскольку республики Донбасса обратились к России за помощью. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Н. Стома
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассПризнание ДНР и ЛНР в РоссииВооруженные силы Украины
 
 
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