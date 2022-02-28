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В ЛНР сообщили, что ВСУ выпустили 20 снарядов по территории республики

В ЛНР сообщили, что ВСУ выпустили 20 снарядов по территории республики - РИА Новости, 28.02.2022

В ЛНР сообщили, что ВСУ выпустили 20 снарядов по территории республики

Украинские войска выпустили 20 снарядов по территории Луганской Народной Республики, информация о пострадавших и повреждениях уточняется, сообщает... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T01:59

2022-02-28T01:59

2022-02-28T02:38

обострение ситуации в днр и лнр

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вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 28 фев — РИА Новости. Украинские войска выпустили 20 снарядов по территории Луганской Народной Республики, информация о пострадавших и повреждениях уточняется, сообщает представительство ЛНР в СЦКК в Telegram.Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют незамедлительных действий, поскольку республики Донбасса обратились к России за помощью. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, признание днр и лнр в россии, вооруженные силы украины