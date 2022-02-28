01:59 28.02.2022 (обновлено: 02:38 28.02.2022)
В ЛНР сообщили, что ВСУ выпустили 20 снарядов по территории республики
В ЛНР сообщили, что украинские войска выпустили 20 снарядов по территории республики
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения. Архивное фото
ЛУГАНСК, 28 фев — РИА Новости. Украинские войска выпустили 20 снарядов по территории Луганской Народной Республики, информация о пострадавших и повреждениях уточняется, сообщает представительство ЛНР в СЦКК в Telegram.
"Со стороны вооруженных формирований украины зафиксирован 1 обстрел: 01.26 н.п. Новотошковское — Желобок: РСЗО БМ-21 (20 снарядов)", — сообщает представительство ЛНР в СЦКК.
Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют незамедлительных действий, поскольку республики Донбасса обратились к России за помощью. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Н. Стома