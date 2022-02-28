https://ria.ru/20220228/slutskiy-1775661233.html

Слуцкий назвал главный итог переговоров с Украиной

Слуцкий назвал главный итог переговоров с Украиной - РИА Новости, 28.02.2022

Слуцкий назвал главный итог переговоров с Украиной

Главный итог переговоров России и Украины заключается в том, что стороны слышат друг друга, заявил член российской делегации, глава международного комитета... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T19:42

2022-02-28T19:42

2022-02-28T21:02

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ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ (Белоруссия), 28 фев - РИА Новости. Главный итог переговоров России и Украины заключается в том, что стороны слышат друг друга, заявил член российской делегации, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий."Теперь нужно проконсультироваться в Москве и в Киеве. Важно, что стороны друг друга слышат. Это главнейший итог сегодняшних переговоров. Та фундаментная плита, без которой говорить о том, что данный формат состоялся, было бы невозможно. Но формат состоялся", - сказал Слуцкий журналистам по итогам переговоров.

https://ria.ru/20220228/rezervy-1775471614.html

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украина

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2022

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Важно, что стороны друг друга слышат" – Слуцкий об итогах переговоров с Украиной Надежда на то, что переговоры РФ и Украины приведут к положительному итогу, есть, если бы ее не было, работа бы не продолжалась, заявил председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. "Если бы не было надежды, мы бы не работали в этом формате. Продолжаем работать", - сказал Слуцкий журналистам. 2022-02-28T19:42 true PT2M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, белоруссия, россия, украина