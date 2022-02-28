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Слуцкий назвал главный итог переговоров с Украиной
Слуцкий назвал главный итог переговоров с Украиной - РИА Новости, 28.02.2022
Слуцкий назвал главный итог переговоров с Украиной
Главный итог переговоров России и Украины заключается в том, что стороны слышат друг друга, заявил член российской делегации, глава международного комитета... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T19:42
2022-02-28T21:02
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
белоруссия
россия
украина
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ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ (Белоруссия), 28 фев - РИА Новости. Главный итог переговоров России и Украины заключается в том, что стороны слышат друг друга, заявил член российской делегации, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий."Теперь нужно проконсультироваться в Москве и в Киеве. Важно, что стороны друг друга слышат. Это главнейший итог сегодняшних переговоров. Та фундаментная плита, без которой говорить о том, что данный формат состоялся, было бы невозможно. Но формат состоялся", - сказал Слуцкий журналистам по итогам переговоров.
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"Важно, что стороны друг друга слышат" – Слуцкий об итогах переговоров с Украиной
Надежда на то, что переговоры РФ и Украины приведут к положительному итогу, есть, если бы ее не было, работа бы не продолжалась, заявил председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. "Если бы не было надежды, мы бы не работали в этом формате. Продолжаем работать", - сказал Слуцкий журналистам.
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в мире, белоруссия, россия, украина
19:42 28.02.2022 (обновлено: 21:02 28.02.2022)
 
Слуцкий назвал главный итог переговоров с Украиной

Слуцкий о главном итоге переговоров с Украиной: стороны слышат друг друга

Читать ria.ru в
ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ (Белоруссия), 28 фев - РИА Новости. Главный итог переговоров России и Украины заключается в том, что стороны слышат друг друга, заявил член российской делегации, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.
"Теперь нужно проконсультироваться в Москве и в Киеве. Важно, что стороны друг друга слышат. Это главнейший итог сегодняшних переговоров. Та фундаментная плита, без которой говорить о том, что данный формат состоялся, было бы невозможно. Но формат состоялся", - сказал Слуцкий журналистам по итогам переговоров.
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