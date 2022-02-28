https://ria.ru/20220228/siriya-1775511395.html

В Сирии заявили о планах развивать сотрудничество с ЛНР и ДНР

В Сирии заявили о планах развивать сотрудничество с ЛНР и ДНР - РИА Новости, 28.02.2022

В Сирии заявили о планах развивать сотрудничество с ЛНР и ДНР

Дамаск готов развивать сотрудничество с Донецкой и Луганской народными республиками после стабилизации ситуации, заявила в интервью РИА Новости специальный... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T11:15

2022-02-28T11:15

2022-02-28T11:15

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

дмитрий саблин

донецкая народная республика

башар асад

дамаск (город)

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156011/62/1560116250_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_c5cdb4d10ea1e8872446eafaff9f129b.jpg

ДАМАСК, 28 фев - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Дамаск готов развивать сотрудничество с Донецкой и Луганской народными республиками после стабилизации ситуации, заявила в интервью РИА Новости специальный советник президента Сирии Луна Шибль."Да, уже были контакты через делегации, которые посещали Дамаск и в состав которых входили представители этих двух республик. Мы готовы, конечно, к сотрудничеству, но мы ждём, пока стабилизируется ситуация немного - и тогда сотрудничество будет налажено в разных отраслях", - сказала Шибль, отвечая на вопрос, были ли уже контакты между сирийскими властями с двумя республиками и планируется ли развитие сотрудничества с ними.Координатор группы Госдумы по связям с парламентом САР, замглавы комитета по обороне и первый заместитель председателя "Боевого братства" Дмитрий Саблин на прошлой неделе заявил РИА Новости, что президент Сирии Башар Асад сообщил, что Дамаск будет готов признать Луганскую и Донецкую народные республики.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/bezopasnost-1775508147.html

донецкая народная республика

дамаск (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, дмитрий саблин, донецкая народная республика, башар асад, дамаск (город), ситуация в днр и лнр