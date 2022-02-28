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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/siriya-1775511395.html
В Сирии заявили о планах развивать сотрудничество с ЛНР и ДНР
В Сирии заявили о планах развивать сотрудничество с ЛНР и ДНР - РИА Новости, 28.02.2022
В Сирии заявили о планах развивать сотрудничество с ЛНР и ДНР
Дамаск готов развивать сотрудничество с Донецкой и Луганской народными республиками после стабилизации ситуации, заявила в интервью РИА Новости специальный... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T11:15
2022-02-28T11:15
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
дмитрий саблин
донецкая народная республика
башар асад
дамаск (город)
ситуация в днр и лнр
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ДАМАСК, 28 фев - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Дамаск готов развивать сотрудничество с Донецкой и Луганской народными республиками после стабилизации ситуации, заявила в интервью РИА Новости специальный советник президента Сирии Луна Шибль."Да, уже были контакты через делегации, которые посещали Дамаск и в состав которых входили представители этих двух республик. Мы готовы, конечно, к сотрудничеству, но мы ждём, пока стабилизируется ситуация немного - и тогда сотрудничество будет налажено в разных отраслях", - сказала Шибль, отвечая на вопрос, были ли уже контакты между сирийскими властями с двумя республиками и планируется ли развитие сотрудничества с ними.Координатор группы Госдумы по связям с парламентом САР, замглавы комитета по обороне и первый заместитель председателя "Боевого братства" Дмитрий Саблин на прошлой неделе заявил РИА Новости, что президент Сирии Башар Асад сообщил, что Дамаск будет готов признать Луганскую и Донецкую народные республики.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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донецкая народная республика
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Мадина Моргоева
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в мире, дмитрий саблин, донецкая народная республика, башар асад, дамаск (город), ситуация в днр и лнр
11:15 28.02.2022
 
В Сирии заявили о планах развивать сотрудничество с ЛНР и ДНР

Советник Асада Шибль: Сирия намерена развивать сотрудничество с ЛНР и ДНР

© Фото : SANAДамаск
Дамаск - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© Фото : SANA
Дамаск
Читать ria.ru в
ДАМАСК, 28 фев - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Дамаск готов развивать сотрудничество с Донецкой и Луганской народными республиками после стабилизации ситуации, заявила в интервью РИА Новости специальный советник президента Сирии Луна Шибль.
"Да, уже были контакты через делегации, которые посещали Дамаск и в состав которых входили представители этих двух республик. Мы готовы, конечно, к сотрудничеству, но мы ждём, пока стабилизируется ситуация немного - и тогда сотрудничество будет налажено в разных отраслях", - сказала Шибль, отвечая на вопрос, были ли уже контакты между сирийскими властями с двумя республиками и планируется ли развитие сотрудничества с ними.
Координатор группы Госдумы по связям с парламентом САР, замглавы комитета по обороне и первый заместитель председателя "Боевого братства" Дмитрий Саблин на прошлой неделе заявил РИА Новости, что президент Сирии Башар Асад сообщил, что Дамаск будет готов признать Луганскую и Донецкую народные республики.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Сирийский флаг - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
11:05Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Дамаске указали на ответственность стран Запада за войну в Сирии и Ираке
Опубликовано: М. Моргоева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДмитрий СаблинДонецкая Народная РеспубликаБашар АсадДамаск (город)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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