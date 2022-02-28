Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220228/shtraf-1775651099.html
Суд отказался отменять оборотный штраф в 7,2 миллиарда рублей для Google
Суд отказался отменять оборотный штраф в 7,2 миллиарда рублей для Google - РИА Новости, 28.02.2022
Суд отказался отменять оборотный штраф в 7,2 миллиарда рублей для Google
Таганский суд Москвы отклонил жалобу компании Google на оборотный штраф в 7,2 миллиарда рублей за неудаление запрещенной информации, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T19:07
2022-02-28T19:07
россия
google
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746328319_0:36:3077:1766_1920x0_80_0_0_47da20392a9359d049e0a325e14bb8f5.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Таганский суд Москвы отклонил жалобу компании Google на оборотный штраф в 7,2 миллиарда рублей за неудаление запрещенной информации, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.В декабре в России на IT-компанию впервые был наложен оборотный штраф: суд взыскал с Google 7,2 миллиарда рублей за повторное неудаление запрещенной информации. Спустя несколько часов оборотный штраф за аналогичные нарушения - без малого 2 миллиарда рублей - получила Meta.Ранее суд отклонил жалобу Meta.
https://ria.ru/20220227/google-1775385760.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746328319_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_d310519bddfa516a156b326fbf91808f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, google, технологии
19:07 28.02.2022
 
Суд отказался отменять оборотный штраф в 7,2 миллиарда рублей для Google

Суд в Москве отказался отменять оборотный штраф в 7,2 миллиарда рублей для Google

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип компании Google
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Логотип компании Google
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Таганский суд Москвы отклонил жалобу компании Google на оборотный штраф в 7,2 миллиарда рублей за неудаление запрещенной информации, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.
"Апелляционная инстанция суда признала законным решение о наложении штрафа по части 5 статьи 13.41 и отклонила жалобу представителя компании", - сказала она.
В декабре в России на IT-компанию впервые был наложен оборотный штраф: суд взыскал с Google 7,2 миллиарда рублей за повторное неудаление запрещенной информации. Спустя несколько часов оборотный штраф за аналогичные нарушения - без малого 2 миллиарда рублей - получила Meta.
Ранее суд отклонил жалобу Meta.
Офис компании Google в Сеуле, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
27 февраля, 15:44Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Роскомнадзор потребовал от Google восстановить аккаунты российских СМИ
 
РоссияGoogleТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала