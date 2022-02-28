https://ria.ru/20220228/shtraf-1775651099.html

Суд отказался отменять оборотный штраф в 7,2 миллиарда рублей для Google

Суд отказался отменять оборотный штраф в 7,2 миллиарда рублей для Google - РИА Новости, 28.02.2022

Суд отказался отменять оборотный штраф в 7,2 миллиарда рублей для Google

Таганский суд Москвы отклонил жалобу компании Google на оборотный штраф в 7,2 миллиарда рублей за неудаление запрещенной информации, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T19:07

2022-02-28T19:07

2022-02-28T19:07

россия

google

технологии

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Таганский суд Москвы отклонил жалобу компании Google на оборотный штраф в 7,2 миллиарда рублей за неудаление запрещенной информации, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.В декабре в России на IT-компанию впервые был наложен оборотный штраф: суд взыскал с Google 7,2 миллиарда рублей за повторное неудаление запрещенной информации. Спустя несколько часов оборотный штраф за аналогичные нарушения - без малого 2 миллиарда рублей - получила Meta.Ранее суд отклонил жалобу Meta.

https://ria.ru/20220227/google-1775385760.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, google, технологии