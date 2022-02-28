Во Владивостоке эвакуируют школы после сообщений о "минированиях"
Во Владивостоке эвакуируют школы после сообщений о "минированиях"
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции во время заполнения документов
Сотрудник полиции во время заполнения документов. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 28 фев — РИА Новости. Сообщения о "минированиях" пришли на электронные почты школ Владивостока, образовательные учреждения эвакуируют, сообщили журналистам в пресс-службе мэрии.
"Есть такие сообщения на почтах школ. Руководители действуют по инструкции, проводят эвакуацию. Идет сбор информации (о количестве школ — ред.)", — сообщили в мэрии.
Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
16 февраля, 08:47В Красноярске школу эвакуировали из-за бутылки с проводами
Опубликовано: Никита Стома