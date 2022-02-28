https://ria.ru/20220228/shkoly-1775463632.html

Во Владивостоке эвакуируют школы после сообщений о "минированиях"

Во Владивостоке эвакуируют школы после сообщений о "минированиях" - РИА Новости, 28.02.2022

Во Владивостоке эвакуируют школы после сообщений о "минированиях"

Сообщения о "минированиях" пришли на электронные почты школ Владивостока, образовательные учреждения эвакуируют, сообщили журналистам в пресс-службе мэрии. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T03:34

2022-02-28T03:34

2022-02-28T03:34

происшествия

россия

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 28 фев — РИА Новости. Сообщения о "минированиях" пришли на электронные почты школ Владивостока, образовательные учреждения эвакуируют, сообщили журналистам в пресс-службе мэрии.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

https://ria.ru/20220216/shkola-1773041497.html

россия

владивосток

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Никита Стома

происшествия, россия, владивосток