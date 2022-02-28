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Shell намерена прекратить участие в проекте "Северный поток — 2"
Shell намерена прекратить участие в проекте "Северный поток — 2" - РИА Новости, 28.02.2022
Shell намерена прекратить участие в проекте "Северный поток — 2"
Англо-нидерландская Shell решила выйти из совместных предприятий с "Газпромом" и "Газпром нефтью", включая проект "Сахалин 2", а также прекратить свое участие в РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T20:55
2022-02-28T22:42
экономика
shell
северный поток — 2
газпром
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Англо-нидерландская Shell решила выйти из совместных предприятий с "Газпромом" и "Газпром нефтью", включая проект "Сахалин 2", а также прекратить свое участие в "Северным потоке — 2", говорится в сообщении компании."Совет директоров Shell ... сегодня объявил о намерении выйти из совместных предприятий с "Газпромом" и связанными предприятиями, включая долю в 27,5% в заводе по производству сжиженного природного газа "Сахалин 2" и долю в 50% в "Салым Петролеум", а также СП на Гыдане. Shell также намерена прекратить участие в проекте "Северный поток 2", - говорится в сообщении.Решение компании мотивировано событиями в Украине, поясняется в релизе. "Мы шокированы гибелью людей на Украине, о которой сожалеем", - заявил гендиректор Shell Бен ван Берден, цитата которого приведена в релизе.Согласно заявлению Shell, на конец 2021 года внеоборотные активы компании в этих предприятиях оценивались в 3 миллиарда долларов. Скорректированная прибыль от участия в Sakhalin Energy (оператор "Сахалин 2") и "Салым Петролеум" по итогам прошлого года составила в 0,7 миллиарда долларов.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220228/potok-1775122850.html
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экономика, shell, северный поток — 2, газпром, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
20:55 28.02.2022 (обновлено: 22:42 28.02.2022)
 
Shell намерена прекратить участие в проекте "Северный поток — 2"

Компания Shell намерена прекратить участвовать в проекте "Северный поток — 2"

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра газопровода "Северный поток-2"
Береговые объекты на территории газораспределительного центра газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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Береговые объекты на территории газораспределительного центра газопровода "Северный поток-2"
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Англо-нидерландская Shell решила выйти из совместных предприятий с "Газпромом" и "Газпром нефтью", включая проект "Сахалин 2", а также прекратить свое участие в "Северным потоке — 2", говорится в сообщении компании.
"Совет директоров Shell ... сегодня объявил о намерении выйти из совместных предприятий с "Газпромом" и связанными предприятиями, включая долю в 27,5% в заводе по производству сжиженного природного газа "Сахалин 2" и долю в 50% в "Салым Петролеум", а также СП на Гыдане. Shell также намерена прекратить участие в проекте "Северный поток 2", - говорится в сообщении.
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Решение компании мотивировано событиями в Украине, поясняется в релизе. "Мы шокированы гибелью людей на Украине, о которой сожалеем", - заявил гендиректор Shell Бен ван Берден, цитата которого приведена в релизе.
Согласно заявлению Shell, на конец 2021 года внеоборотные активы компании в этих предприятиях оценивались в 3 миллиарда долларов. Скорректированная прибыль от участия в Sakhalin Energy (оператор "Сахалин 2") и "Салым Петролеум" по итогам прошлого года составила в 0,7 миллиарда долларов.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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