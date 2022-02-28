https://ria.ru/20220228/shell-1775676934.html

Shell намерена прекратить участие в проекте "Северный поток — 2"

Shell намерена прекратить участие в проекте "Северный поток — 2" - РИА Новости, 28.02.2022

Shell намерена прекратить участие в проекте "Северный поток — 2"

Англо-нидерландская Shell решила выйти из совместных предприятий с "Газпромом" и "Газпром нефтью", включая проект "Сахалин 2", а также прекратить свое участие в РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T20:55

2022-02-28T20:55

2022-02-28T22:42

экономика

shell

северный поток — 2

газпром

донецкая народная республика

луганская народная республика

владимир путин

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Англо-нидерландская Shell решила выйти из совместных предприятий с "Газпромом" и "Газпром нефтью", включая проект "Сахалин 2", а также прекратить свое участие в "Северным потоке — 2", говорится в сообщении компании."Совет директоров Shell ... сегодня объявил о намерении выйти из совместных предприятий с "Газпромом" и связанными предприятиями, включая долю в 27,5% в заводе по производству сжиженного природного газа "Сахалин 2" и долю в 50% в "Салым Петролеум", а также СП на Гыдане. Shell также намерена прекратить участие в проекте "Северный поток 2", - говорится в сообщении.Решение компании мотивировано событиями в Украине, поясняется в релизе. "Мы шокированы гибелью людей на Украине, о которой сожалеем", - заявил гендиректор Shell Бен ван Берден, цитата которого приведена в релизе.Согласно заявлению Shell, на конец 2021 года внеоборотные активы компании в этих предприятиях оценивались в 3 миллиарда долларов. Скорректированная прибыль от участия в Sakhalin Energy (оператор "Сахалин 2") и "Салым Петролеум" по итогам прошлого года составила в 0,7 миллиарда долларов.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220228/potok-1775122850.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

экономика, shell, северный поток — 2, газпром, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии