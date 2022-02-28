20:55 28.02.2022 (обновлено: 22:42 28.02.2022)
Shell намерена прекратить участие в проекте "Северный поток — 2"
Компания Shell намерена прекратить участвовать в проекте "Северный поток — 2"
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра газопровода "Северный поток-2"
Береговые объекты на территории газораспределительного центра газопровода "Северный поток-2"
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Англо-нидерландская Shell решила выйти из совместных предприятий с "Газпромом" и "Газпром нефтью", включая проект "Сахалин 2", а также прекратить свое участие в "Северным потоке — 2", говорится в сообщении компании.
"Совет директоров Shell ... сегодня объявил о намерении выйти из совместных предприятий с "Газпромом" и связанными предприятиями, включая долю в 27,5% в заводе по производству сжиженного природного газа "Сахалин 2" и долю в 50% в "Салым Петролеум", а также СП на Гыдане. Shell также намерена прекратить участие в проекте "Северный поток 2", - говорится в сообщении.
Решение компании мотивировано событиями в Украине, поясняется в релизе. "Мы шокированы гибелью людей на Украине, о которой сожалеем", - заявил гендиректор Shell Бен ван Берден, цитата которого приведена в релизе.
Согласно заявлению Shell, на конец 2021 года внеоборотные активы компании в этих предприятиях оценивались в 3 миллиарда долларов. Скорректированная прибыль от участия в Sakhalin Energy (оператор "Сахалин 2") и "Салым Петролеум" по итогам прошлого года составила в 0,7 миллиарда долларов.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.