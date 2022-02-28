Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220228/shakhta-1775494988.html
Снаряд попал в вентиляционный ствол шахты имени Челюскинцев в Донецке
Снаряд попал в вентиляционный ствол шахты имени Челюскинцев в Донецке - РИА Новости, 28.02.2022
Снаряд попал в вентиляционный ствол шахты имени Челюскинцев в Донецке
Снаряд украинских войск попал в вентиляционный ствол шахты имени Челюскинцев в Донецке, все находившиеся под землей 72 горняка вышли на поверхность, сообщил... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T10:17
2022-02-28T10:31
донецкая народная республика
в мире
россия
донецк (донецкая область)
украина
ситуация в днр и лнр
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148807/09/1488070986_0:70:3076:1800_1920x0_80_0_0_37abcd87c5c26055f4844df27978f8d4.jpg
ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Снаряд украинских войск попал в вентиляционный ствол шахты имени Челюскинцев в Донецке, все находившиеся под землей 72 горняка вышли на поверхность, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."В 3.02 в г. Донецке, на территории шахты им. Челюскинцев, зафиксировано попадание украинского боеприпаса в вентиляционный ствол, после чего остановлен вентилятор главного проветривания. 72 горняка, которые во время обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) находились под землей, поднялись на поверхность", - говорится в сообщении.Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют незамедлительных действий, поскольку республики Донбасса обратились к России за помощью. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
https://ria.ru/20220228/mariupol-1775494031.html
донецкая народная республика
россия
донецк (донецкая область)
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148807/09/1488070986_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_828890ad122e92ad8699dbc63d8db7c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, в мире, россия, донецк (донецкая область), украина, ситуация в днр и лнр, владимир путин
10:17 28.02.2022 (обновлено: 10:31 28.02.2022)
 
Снаряд попал в вентиляционный ствол шахты имени Челюскинцев в Донецке

Снаряд попал в вентиляционный ствол шахты имени Челюскинцев в Донецке, горняков вывели

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкУгольный склад шахты имени Челюскинцев в Донецке
Угольный склад шахты имени Челюскинцев в Донецке - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Угольный склад шахты имени Челюскинцев в Донецке
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Снаряд украинских войск попал в вентиляционный ствол шахты имени Челюскинцев в Донецке, все находившиеся под землей 72 горняка вышли на поверхность, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.
"В 3.02 в г. Донецке, на территории шахты им. Челюскинцев, зафиксировано попадание украинского боеприпаса в вентиляционный ствол, после чего остановлен вентилятор главного проветривания. 72 горняка, которые во время обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) находились под землей, поднялись на поверхность", - говорится в сообщении.
Украинские военнослужащие в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
10:14Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские войска держат жителей Мариуполя в заложниках, заявил Басурин
Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют незамедлительных действий, поскольку республики Донбасса обратились к России за помощью. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Е. Зайцева
 
Донецкая Народная РеспубликаВ миреРоссияДонецк (Донецкая область)УкраинаСитуация в ДНР и ЛНРВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала