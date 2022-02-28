10:17 28.02.2022 (обновлено: 10:31 28.02.2022)
Снаряд попал в вентиляционный ствол шахты имени Челюскинцев в Донецке
Снаряд попал в вентиляционный ствол шахты имени Челюскинцев в Донецке, горняков вывели
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкУгольный склад шахты имени Челюскинцев в Донецке
Угольный склад шахты имени Челюскинцев в Донецке
ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Снаряд украинских войск попал в вентиляционный ствол шахты имени Челюскинцев в Донецке, все находившиеся под землей 72 горняка вышли на поверхность, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.
"В 3.02 в г. Донецке, на территории шахты им. Челюскинцев, зафиксировано попадание украинского боеприпаса в вентиляционный ствол, после чего остановлен вентилятор главного проветривания. 72 горняка, которые во время обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) находились под землей, поднялись на поверхность", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют незамедлительных действий, поскольку республики Донбасса обратились к России за помощью. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Е. Зайцева