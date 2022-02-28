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Снаряд попал в вентиляционный ствол шахты имени Челюскинцев в Донецке

Снаряд попал в вентиляционный ствол шахты имени Челюскинцев в Донецке - РИА Новости, 28.02.2022

Снаряд попал в вентиляционный ствол шахты имени Челюскинцев в Донецке

Снаряд украинских войск попал в вентиляционный ствол шахты имени Челюскинцев в Донецке, все находившиеся под землей 72 горняка вышли на поверхность, сообщил... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T10:17

2022-02-28T10:17

2022-02-28T10:31

донецкая народная республика

в мире

россия

донецк (донецкая область)

украина

ситуация в днр и лнр

владимир путин

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ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Снаряд украинских войск попал в вентиляционный ствол шахты имени Челюскинцев в Донецке, все находившиеся под землей 72 горняка вышли на поверхность, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."В 3.02 в г. Донецке, на территории шахты им. Челюскинцев, зафиксировано попадание украинского боеприпаса в вентиляционный ствол, после чего остановлен вентилятор главного проветривания. 72 горняка, которые во время обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) находились под землей, поднялись на поверхность", - говорится в сообщении.Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют незамедлительных действий, поскольку республики Донбасса обратились к России за помощью. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220228/mariupol-1775494031.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецкая народная республика, в мире, россия, донецк (донецкая область), украина, ситуация в днр и лнр, владимир путин