В Раде сообщили, что ВСУ применяют тактику "живого щита" из мирных жителей
Депутат Рады Кива: украинские власти применяют тактику "живого щита" из мирных жителей
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Украинские власти применяют тактику "живого щита" из мирных жителей, заявил в Telegram депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Илья Кива.
"Тактика "живого щита", фашистская тактика, именно ее сегодня применяет украинская власть", - сказал депутат в видеообращении.
Ранее на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя отмечал, что украинские националисты прикрываются мирными жителями Украины как живым щитом, это нарушение международного гуманитарного права.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Игорь Манаширов