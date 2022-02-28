https://ria.ru/20220228/schit-1775459579.html

В Раде сообщили, что ВСУ применяют тактику "живого щита" из мирных жителей

В Раде сообщили, что ВСУ применяют тактику "живого щита" из мирных жителей - РИА Новости, 28.02.2022

В Раде сообщили, что ВСУ применяют тактику "живого щита" из мирных жителей

Украинские власти применяют тактику "живого щита" из мирных жителей, заявил в Telegram депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - за... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T02:00

2022-02-28T02:00

2022-02-28T02:00

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

илья кива

украина

россия

донбасс

оппозиционная платформа - за жизнь

верховная рада украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775040152_0:178:2459:1561_1920x0_80_0_0_3d63f4b3ec6b655b346b068e606e3cb7.jpg

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Украинские власти применяют тактику "живого щита" из мирных жителей, заявил в Telegram депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Илья Кива.Ранее на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя отмечал, что украинские националисты прикрываются мирными жителями Украины как живым щитом, это нарушение международного гуманитарного права.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/obstel-1775456463.html

украина

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Игорь Манаширов

Игорь Манаширов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Манаширов

в мире, илья кива, украина, россия, донбасс, оппозиционная платформа - за жизнь, верховная рада украины