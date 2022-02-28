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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/schit-1775459579.html
В Раде сообщили, что ВСУ применяют тактику "живого щита" из мирных жителей
В Раде сообщили, что ВСУ применяют тактику "живого щита" из мирных жителей - РИА Новости, 28.02.2022
В Раде сообщили, что ВСУ применяют тактику "живого щита" из мирных жителей
Украинские власти применяют тактику "живого щита" из мирных жителей, заявил в Telegram депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - за... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T02:00
2022-02-28T02:00
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
илья кива
украина
россия
донбасс
оппозиционная платформа - за жизнь
верховная рада украины
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Украинские власти применяют тактику "живого щита" из мирных жителей, заявил в Telegram депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Илья Кива.Ранее на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя отмечал, что украинские националисты прикрываются мирными жителями Украины как живым щитом, это нарушение международного гуманитарного права.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, илья кива, украина, россия, донбасс, оппозиционная платформа - за жизнь, верховная рада украины
02:00 28.02.2022
 
В Раде сообщили, что ВСУ применяют тактику "живого щита" из мирных жителей

Депутат Рады Кива: украинские власти применяют тактику "живого щита" из мирных жителей

© REUTERS / Gleb GaranichВоеннослужащие Национальной гвардии Украины в центре Киева
Военнослужащие Национальной гвардии Украины в центре Киева - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Украинские власти применяют тактику "живого щита" из мирных жителей, заявил в Telegram депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Илья Кива.
"Тактика "живого щита", фашистская тактика, именно ее сегодня применяет украинская власть", - сказал депутат в видеообращении.
Ранее на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя отмечал, что украинские националисты прикрываются мирными жителями Украины как живым щитом, это нарушение международного гуманитарного права.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Опубликовано: Игорь Манаширов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреИлья КиваУкраинаРоссияДонбассОппозиционная платформа - За жизньВерховная Рада Украины
 
 
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